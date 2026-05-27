Cómo obtener el sello postal que conmemora los 100 años de la Casa Matriz de Banco de Chile

Han pasado 100 años desde que se construyó la icónica Casa Matriz de Banco de Chile , a manos del arquitecto austriaco Alberto Siegel Lübbe. Fue en 1926 cuando, en el corazón de Santiago de Chile, se inauguró la estructura, concebida como una obra moderna y visionaria para su época.

En la actualidad, en Ahumada 251 se recibe todos los días a clientes y colaboradores, pero también turistas, quienes no dudan en fotografiar los pilares de acero revestidos en hormigón, que reflejan prestigio y solidez que se han mantenido por un siglo.

Cómo obtener el sello postal que conmemora los 100 años de la Casa Matriz de Banco de Chile

Ahora, en el Día del Patrimonio que se celebrará este 30 y 31 de mayo, la Casa Matriz abrirá sus puertas una vez más. Los visitantes tendrán una experiencia única: un recorrido escénico, sensorial e inmersivo por los más de 130 años de historia de Banco de Chile, donde conocerán cada detalle singular del primer piso del edificio, de estilo neoclásico francés.

Banco Chile también anunció una importante colaboración con CorreosChile: pondrán a la venta un sello postal para conmemorar el centenario . Se tratará de una pieza filatélica, impresa por la Casa de Moneda de Chile, que mostrará la fachada principal del edificio.

Cómo obtener el sello postal que conmemora los 100 años de la Casa Matriz de Banco de Chile

El sello postal del centenario de la Casa Matriz de Banco de Chile

El sello postal de los 100 años de la Casa Matriz de Banco Chile muestra una ilustración original de Mario Rojas Tojerrón, conservador de arte e investigador patrimonial. Se trata de un plano arquitectónico del inmueble, acompañado del monograma institucional del banco.

El gerente general de Banco de Chile, Eduardo Ebensperger, declaró que este nuevo sello “es un símbolo. Un reconocimiento a la arquitectura, al patrimonio urbano y al rol que las instituciones pueden desempeñar en la construcción de una historia compartida”.

El ministro de Culturas, Artes y Patrimonio, Francisco Undurraga, coincidió en la apreciación: “Este sello postal tiene un valor simbólico muy especial. Pone en circulación la historia de este edificio y proyecta su imagen más allá de sus muros, recorriendo Chile y llegando incluso fuera de nuestras fronteras”.

Cómo obtener el sello postal que conmemora los 100 años de la Casa Matriz de Banco de Chile

Por su parte, el gerente general de CorreosChile, Ignacio Liberman, destacó que el valor especial de la emisión de esta postal no solo recae en la conmemoración de los 100 años, “sino que también releva el compromiso compartido que tenemos con la puesta en valor del patrimonio y del centro de Santiago, preservando espacios que forman parte de la historia y la identidad del país”.

Se lanzó una tirada de 30.000 ejemplares, cuyo precio será de $1.000 por pieza . Están disponibles para la venta desde este 27 de mayo en tienda.correos.cl o haciendo click aquí.

Junto con el lanzamiento del sello, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció un proyecto de recuperación del Paseo Phillips, obra también de Alberto Siegel Lübbe, en el marco de la recuperación del patrimonio y la revitalización del centro histórico de la ciudad.

Día del Patrimonio en Casa Matriz de Banco de Chile

El próximo sábado 30 y domingo 31 de mayo, la Casa Matriz de Banco de Chile abrirá sus puertas al público en la celebración del Día del Patrimonio . La dirección es Ahumada 251, Santiago, y el horario será de 9:00 a 17:00 horas.

“Los asistentes serán guiados por un conserje muy especial, entrañable, sabio y curioso, quien tiene las llaves de todo lo que el banco nunca ha dejado de recordar”, invitó el banco, a través de un comunicado. “Al ingresar a la Casa Matriz una pintura cobrará mágicamente vida”.

Para los porteños, el Banco de Chile en Valparaíso también abrirá su icónica sucursal al público . Será la primera vez que el inmueble, construido en 1882 por Juan Eduardo Fehrman, recibirá visitas en esta celebración.

La dirección es en Prat 698, Valparaíso. Los horarios son de 9:00 a 17:00 horas únicamente el sábado 30 de mayo.

Ambas actividades son gratuitas y abiertas a todo público.