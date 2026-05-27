Bencinas frenan su alza y el diésel registrará fuerte caída este jueves

Precio de las bencinas anotará mínima baja y el diésel registrará fuerte caída este jueves.

Tal como adelantó Pulso el precio de las bencinas frenará su aumento a partir de este jueves, mientras que el diesel anotará una fuerte baja.

Según dio a conocer esta tarde la Enap el valor de la gasolina de 93 octanos descenderá $0,3 por litro y el de la gasolina de 97 octanos caerá en $0,4 por litro.

Por su parte el precio del diésel anotará un retroceso de $65 por litro.

En la última fijación de precios del 7 de mayo se había establecido un aumento de $0,1 por litro en la gasolina de 93 octanos y un alza de $0,6 en la gasolina de $97 octanos, mientras que para el diésel se fijó una caída de $47,3 por litro.

Los precios de referencia para las gasolinas son definidos por la Enap cada tres semanas.

Proyecciones

Previamente Clapes UC había estimado que, con el funcionamiento actual del Mepco, se produciría un aumento en el precio de las gasolinas de $35 por litro, mientras que el diésel debería bajar $33 por litro.

Sin embargo, fuentes cercanas al gobierno dijeron a Pulso más temprano que estas estimaciones no serían del todo correctas, y que durante la jornada el anuncio sería la mantención en el precio de la bencina y una disminución en el valor del diésel de aproximadamente $30 por litro.

También en la mañana el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había señalado que el gobierno tomaría una decisión acorde con el panorama internacional “pero siempre recordando que tenga el menor impacto posible hoy día, sobre todo el tema de la inflación hacia adelante”.

En este sentido precisó que “vamos a tomar una decisión que es a la vez fiscalmente responsable, pero que no va a tener mayor impacto y que probablemente tengamos en algunos de los combustibles una noticia un poco más positiva”.

Además indicó respecto a la situación de los combustibles que si bien la gasolina ha seguido subiendo a nivel mundial, el diésel ha ido aflojando.