Rodrigo Wagner, excoordinador macro de Hacienda y polémica sobre deuda pública: “No veo error de cálculo y es replicable”

La acusación que hizo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto de que la proyección 2026-2030 de la deuda pública que realizó el gobierno anterior tenía un error o inconsistencia, no ha contado con el respaldo mayoritario de economistas, ya que varios de ellos consideran que más que un error propiamente tal, lo que puede haber es una diferencia en las proyecciones que se incluyen para fijar la ruta de la deuda pública y del déficit fiscal efectivo.

En este contexto, el excoordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda y hoy académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Rodrigo Wagner, se sumó al debate y descartó de plano que exista un error en el cálculo como lo plantea el ministro Quiroz.

Si bien mencionó que no representa a las exautoridades de Hacienda, afirmó que el “haber estado ahí (Hacienda), sabiendo qué planillitas mirar, no veo error de cálculo. El cálculo es replicable. Otra cosa es que no se esté de acuerdo con los supuestos (detrás de esta proyección), porque eso es opinable”, afirmó en Desde la Redacción de La Tercera.

De acuerdo al economista, lo que dice el ministro es que “no hay razones técnicas que puedan explicar que el déficit fiscal efectivo crezca 13 billones de pesos, y la deuda crezca 3,7 billones de pesos, pero si vas a revisar el informe, te metes a unas paginitas, se ve exactamente dónde están los supuestos que hizo la Dirección de Presupuestos”.

Wagner subrayó que “el mercado tiene claro que no hay error, porque lo revisó en febrero. Si hay un error en una suma en las planillas que tira la Dirección de Presupuestos o algo no calza, típicamente te llaman fondos de inversión en Chile, o de Brasil, porque hay gente monitoreando la deuda de Chile, sobre todo porque les interesa saber cuánto vas a emitir”.

El académico de la UAI lo ejemplificó así: “Esto es como un plan de negocio, a mí me toca ver mucho plan de negocio de mis alumnos, los que puede ser creíble o no, pero los números están ahí, está la data, a no ser que la queja del Ministerio de Hacienda sea otra, pero todavía no sabemos cuál es".

A nivel más general, Wagner señaló que la situación fiscal está peor que lo previsto a fines del año pasado. “Este análisis lo hizo el Fondo Monetario también, en su ajuste entre octubre del año pasado y ahora uno empieza a tener un poco más dudas de cuánto recauda la economía chilena de manera permanente. No el detallito. Por ejemplo, ¿qué hace el informe de finanzas públicas? castiga un poco más la recaudación por la ley de cumplimiento tributario, pero lo que se está viendo es un poquito todo, es un apretón fiscal general. Entonces lo que está en cuestión es el potencial de recaudación con respecto al PIB”.

Por lo mismo llamó a estar atentos al comportamiento que tenga la operación renta 2026.

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