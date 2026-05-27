Gobierno remueve a Macarena Cortés de la Defensoría de las Víctimas y seleccionará nuevo director por ADP

La mañana de este miércoles, en una reunión que estuvo encabezada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario del ramo, Luis Silva (Republicano), se formalizó la petición de renuncia a la abogada Macarena Cortés, quien había sido designada a fines del año pasado como la primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.

La profesional, que antes de ser nombrada en dicho cargo se desempeñaba como jefa de la División de Reinserción Social de la cartera, fue convocada al encuentro que se desarrolló a eso de las 8.30 de la mañana en el Ministerio y ahí se le transmitió que se había resuelto dar otro enfoque a la entidad.

Si bien la evaluación profesional que realizó la administración del Presidente José Antonio Kast respecto de Cortés es positiva -y se le considera una muy buena abogada-, fuentes del Ministerio de Justicia transmitieron que se busca un perfil más ejecutivo para el servicio y en su gestión ya habían advertido pequeños retrasos de implementación.

Para las autoridades la entidad es de máxima importancia, al igual que para todo el bloque oficialista, por lo que apuestan no sólo a sacarla adelante con éxito, sino que también robustecer y darle un rol más preponderante.

Desde el Ejecutivo transmiten que hay mucho interés en que la entidad “avance bien” por lo que a pesar de la buena evaluación que había de su trabajo, se optó por remover a Cortés. Definieron, en el mismo sentido, que el o la nueva directora se seleccionará vía Alta Dirección Pública (ADP).