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    SMU realiza colocación de bonos por US$90 millones

    SMU explicó que la totalidad de los fondos recaudados se destinará al refinanciamiento de pasivos financieros.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    SMU informó este miércoles que realizó una colocación de bonos en el mercado local por un total de 2.000.000 UF, equivalente a cerca de US$90 millones. La tasa de interés fue de 3,35%, con un spread de 110 puntos básico sobre la tasa de referencia y una demanda de 1,75 veces el monto colocado.

    La matriz de Unimarc, Alvi y Super10 en Chile y Mayorsa y Maxiahorro en Perú, precisó que la colocación corresponde a bonos de la serie AX, con cargo a la línea 1.193. Esta tiene un vencimiento a 6 años bullet, y una tasa carátula de 2,90%.

    La transacción contó con una importante participación de inversionistas institucionales, incluyendo fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos mutuos. La asesoría y colocación de estos instrumentos fue realizada por BCI y Santander Chile.

    SMU -controlada por la familia Saieh, dueña también de Copesa, empresa que edita La Tercera- explicó que la totalidad de los fondos recaudados se destinará al refinanciamiento de pasivos financieros.

    Arturo Silva, gerente corporativo de administración y finanzas de SMU, expresó: “Nos pone muy contentos la confianza que mostró el mercado en la compañía y su desempeño futuro. La colocación de hoy forma parte de nuestra estrategia de planificación financiera, a través de la cual buscamos refinanciar nuestros pasivos de forma ordenada, anticipando necesidades de financiamiento para aprovechar ventanas de mercado favorables, y construir un perfil de vencimientos equilibrado para los próximos años. De esta forma, mantenemos nuestra sólida situación financiera, la que nos permite enfocarnos plenamente en la ejecución de nuestras iniciativas estratégicas, generando valor para todos nuestros grupos de interés”.

    Los bonos corporativos de SMU cuentan con una clasificación de riesgo de AA- (perspectiva estable) con sus dos clasificadoras de riesgo, Feller Rate y Moody’s Local Chile.

    Más sobre:EmpresasSupermercadosSMU

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