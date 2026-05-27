SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El primer golpe del mercado en Europa: el Barcelona logra un acuerdo relámpago con estrella de la Premier League

    Según la prensa europea, el futbolista de 25 años privilegió al club catalán sobre otros gigantes como Liverpool y Bayern Múnich. El traspaso ronda los US$ 100 millones.

    Cristian BarreraPor 
    Cristian Barrera
    Foto: @championsleague

    La Liga de España terminó recién este fin de semana que pasó, pero los clubes ya se mueven para armar sus planteles para la próxima temporada. Uno de ellos es el Barcelona, que en tiempo récord abrochó a una de las máximas estrellas de la Premier League. Se trata de Anthony Gordon, volante ofensivo de 25 años, que brilla en el Newcastle.

    Según la prensa hispana, el interés del diestro en fichar en el equipo catalán fue clave, ya que también tenía otras propuestas atractivas, tanto de Inglaterra como de otros gigantes de Europa. “Pese a la dura competencia del Bayern Múnich y del Liverpool, el internacional inglés ha elegido recalar en la entidad barcelonista, deseoso de enrolarse en el proyecto que lideran Hansi Flick, Deco y Joan Laporta. A falta de firmar documentos, las partes están de acuerdo y falta cerrar con el Newcastle”, aseguro Mundo Deportivo.

    Anthony Gordon. Peter Cziborra

    Mientras que el periodista especializado en mercado, Fabrizo Romano, reveló en sus redes sociales que el Barça y las urracas ya trabajan en el monto del traspaso del seleccionado británico: “Acuerdo total alcanzado entre Anthony Gordon y el Barcelona en los términos personales. El Barcelona está en conversaciones directas y oficiales con el Newcastle para cerrar el acuerdo club con club. El Barça quiere cerrar el acuerdo rápidamente para adelantarse a los clubes de la Premier League y al Bayern, que siguen activos en las sombras”.

    Los medios ingleses también se hicieron eco de la noticia. “El campeón español y los directivos del Newcastle están negociando los detalles del acuerdo, cuyo precio total, incluyendo variables, se acerca a los 80 millones de libras (US$ 107 millones)“, apuntó el Daily Mail. ”El director deportivo del Barça, Deco, estuvo en Londres para una serie de reuniones con posibles objetivos en los días previos a la final de la FA Cup y, según se sabe, se reunió con el entorno de Gordon. También aprovechó esa oportunidad para reunirse con los agentes de Joao Pedro, pero el Chelsea no tiene ningún deseo de venderlo", agregó el diario isleño.

    En tanto, en España afirman que Julián Álvarez, estrella del Atlético de Madrid y de la selección Argentina, quiere continuar su carrera en el cuadro azulgrana. De concretarse, sería otra fichaje bombástico de un equipo que, más allá de su poderío, ha enfrentado serios problemas económicos en los últimos años debido a las normas del fair play financiero.

    Foto: @nufc

    Los números de Anthony Gordon

    A sus 25 años, Anthony Gordon se transformó en uno de los jugadores más interesantes de la Premier League. El diestro que se desempeña, preferentemente, como extremo izquierdo, ha sido una de las grandes armas ofensivas del equipo dirigido por Eddie Howe, con campañas que llevaron a las urracas a clasificar a la Champions League. De hecho, en marzo, los blaugranas se enfrentaron a los albinegros en octavos de final, con global de 8-3 a favor de los españoles.

    Esta temporada, el nacido en Liverpool jugó 30 partidos (26 como titular) en la liga inglesa, con seis goles y dos asistencias. Mientras que en la Champions disputó 12 compromisos, con 10 conquistas y dos asistencias.

    Sigue en El Deportivo

    Más sobre:BarcelonaAnthony GordonNewcastlePremier LeagueLaLigaLiga de EspañaJulián ÁlvarezAtlético de MadridLiverpoolBayern MúnichChelseaJoao PedroDeco

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno remueve a Macarena Cortés de la Defensoría de las Víctimas y seleccionará nuevo director por ADP

    La carrera entre libertarios y republicanos por capitalizar la acusación contra extitular de Hacienda

    “Amenaza” propia de “Pablo Escobar”: acusación contra Grau indigna a socialistas y enrarece diálogo por megaproyecto

    Ruta del Día del Patrimonio: los panoramas imperdibles de la principal fiesta cultural

    Activación de Boric, minutas y contactos con parlamentarios: las gestiones de Grau ante la AC en su contra

    Director de Junaeb y denuncia en Fiscalía a gobierno anterior: “A Contraloría se le ocultó información y tengo pruebas”

    Lo más leído

    1.
    Johnny Herrera sorprende y culpa a Daniel Morón de ser borrado de la Roja en la era de Marcelo Bielsa

    Johnny Herrera sorprende y culpa a Daniel Morón de ser borrado de la Roja en la era de Marcelo Bielsa

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Temblor hoy, miércoles 27 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 27 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Réplica sísmica de mediana intensidad se percibe en cercanías de Calama

    Réplica sísmica de mediana intensidad se percibe en cercanías de Calama

    Gobierno remueve a Macarena Cortés de la Defensoría de las Víctimas y seleccionará nuevo director por ADP
    Chile

    Gobierno remueve a Macarena Cortés de la Defensoría de las Víctimas y seleccionará nuevo director por ADP

    Activación de Boric, minutas y contactos con parlamentarios: las gestiones de Grau ante la AC en su contra

    Director de Junaeb y denuncia en Fiscalía a gobierno anterior: “A Contraloría se le ocultó información y tengo pruebas”

    SalmonChile anuncia incorporación de Invermar al gremio
    Negocios

    SalmonChile anuncia incorporación de Invermar al gremio

    Rodrigo Wagner, excoordinador macro de Hacienda y polémica sobre deuda pública: “No veo error de cálculo y es replicable”

    Deuda pública: Quiroz reitera que informe del gobierno anterior tiene “inconsistencias” y alude a planilla que no entregaron al CFA

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio
    Tendencias

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Más de 400 sismos en el volcán Longaví: qué significa y qué riesgos tiene, según un geofísico

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    De ninguneado a líder del grupo y con millonarios premios: el exitoso camino de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores
    El Deportivo

    De ninguneado a líder del grupo y con millonarios premios: el exitoso camino de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores

    El primer golpe del mercado en Europa: el Barcelona logra un acuerdo relámpago con estrella de la Premier League

    “Para que no sean un meme”: el anuncio del Presidente Kast que abre la puerta a la construcción del estadio de la U

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado
    Tecnología

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Roku lanza en Chile nuevos televisores Aiwa con Roku integrado

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita

    Ruta del Día del Patrimonio: los panoramas imperdibles de la principal fiesta cultural
    Cultura y entretención

    Ruta del Día del Patrimonio: los panoramas imperdibles de la principal fiesta cultural

    Cazador, el sello discográfico que marcó el indie chileno vuelve a la vida

    Éxito de Broadway llega con destacado elenco al GAM

    Las polémicas medidas de Trump frente al ébola: centro en Kenia para estadounidenses contagiados y limitaciones a investigadores de virus
    Mundo

    Las polémicas medidas de Trump frente al ébola: centro en Kenia para estadounidenses contagiados y limitaciones a investigadores de virus

    Flávio Bolsonaro pide a Trump que catalogue como terroristas a los dos mayores grupos criminales de Brasil

    Guardia Civil de España registra sede del PSOE tras detectar pagos de dirigentes por atacar a jueces

    Berenjenas fritas
    Paula

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile