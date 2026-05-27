El primer golpe del mercado en Europa: el Barcelona logra un acuerdo relámpago con estrella de la Premier League

La Liga de España terminó recién este fin de semana que pasó, pero los clubes ya se mueven para armar sus planteles para la próxima temporada. Uno de ellos es el Barcelona, que en tiempo récord abrochó a una de las máximas estrellas de la Premier League. Se trata de Anthony Gordon, volante ofensivo de 25 años, que brilla en el Newcastle.

Según la prensa hispana, el interés del diestro en fichar en el equipo catalán fue clave, ya que también tenía otras propuestas atractivas, tanto de Inglaterra como de otros gigantes de Europa. “Pese a la dura competencia del Bayern Múnich y del Liverpool, el internacional inglés ha elegido recalar en la entidad barcelonista, deseoso de enrolarse en el proyecto que lideran Hansi Flick, Deco y Joan Laporta. A falta de firmar documentos, las partes están de acuerdo y falta cerrar con el Newcastle”, aseguro Mundo Deportivo.

Anthony Gordon. Peter Cziborra

Mientras que el periodista especializado en mercado, Fabrizo Romano, reveló en sus redes sociales que el Barça y las urracas ya trabajan en el monto del traspaso del seleccionado británico: “Acuerdo total alcanzado entre Anthony Gordon y el Barcelona en los términos personales. El Barcelona está en conversaciones directas y oficiales con el Newcastle para cerrar el acuerdo club con club. El Barça quiere cerrar el acuerdo rápidamente para adelantarse a los clubes de la Premier League y al Bayern, que siguen activos en las sombras”.

🚨🔵🔴 Total agreement reached between Anthony Gordon and Barcelona on personal terms.



Barcelona are in direct, official talks with Newcastle to close the deal club-to-club.



Barça want to get the deal done quickly to anticipate PL clubs and Bayern, still active behind scenes. pic.twitter.com/LraAJFUpTT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2026

Los medios ingleses también se hicieron eco de la noticia. “El campeón español y los directivos del Newcastle están negociando los detalles del acuerdo, cuyo precio total, incluyendo variables, se acerca a los 80 millones de libras (US$ 107 millones)“, apuntó el Daily Mail. ”El director deportivo del Barça, Deco, estuvo en Londres para una serie de reuniones con posibles objetivos en los días previos a la final de la FA Cup y, según se sabe, se reunió con el entorno de Gordon. También aprovechó esa oportunidad para reunirse con los agentes de Joao Pedro, pero el Chelsea no tiene ningún deseo de venderlo", agregó el diario isleño.

En tanto, en España afirman que Julián Álvarez, estrella del Atlético de Madrid y de la selección Argentina, quiere continuar su carrera en el cuadro azulgrana. De concretarse, sería otra fichaje bombástico de un equipo que, más allá de su poderío, ha enfrentado serios problemas económicos en los últimos años debido a las normas del fair play financiero.

Foto: @nufc

Los números de Anthony Gordon

A sus 25 años, Anthony Gordon se transformó en uno de los jugadores más interesantes de la Premier League. El diestro que se desempeña, preferentemente, como extremo izquierdo, ha sido una de las grandes armas ofensivas del equipo dirigido por Eddie Howe, con campañas que llevaron a las urracas a clasificar a la Champions League. De hecho, en marzo, los blaugranas se enfrentaron a los albinegros en octavos de final, con global de 8-3 a favor de los españoles.

Esta temporada, el nacido en Liverpool jugó 30 partidos (26 como titular) en la liga inglesa, con seis goles y dos asistencias. Mientras que en la Champions disputó 12 compromisos, con 10 conquistas y dos asistencias.

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