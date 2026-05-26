No fue falta ni amarilla para Cabero: golpe de Arturo Vidal manda al quirófano a Rossel y se pierde duelo clave ante Boca

El clásico entre Universidad Católica y Colo Colo que se disputó el pasado fin de semana trajo duras consecuencias para los cruzados. A la derrota por 2-1 se sumó la baja por lesión de Juan Francisco Rossel en una jugada que pudo cambiar el desarrollo del partido.

En el minuto 33, cuando la UC se imponía por la cuenta mínima, Arturo Vidal, quien a esa altura ya tenía tarjeta amarilla, fue fuerte a la disputa de un balón y terminó golpeando con la rodilla la cabeza de Rossel.

Ante el golpe, el jugador del equipo de la franja se quedó algunos minutos en el suelo, con las manos en el rostro, pero ni el árbitro José Cabero ni el segundo asistente Alejandro Molina cobraron la infracción que reclamaba el jugador de la UC, sus compañeros y la parcialidad.

Rossel apenas pudo seguir en la cancha durante los minutos que quedaban de la primera mitad, por lo que tuvo que ser reemplazado en el entretiempo. La decisión causó sorpresa en las tribunas del Claro Arena, porque el joven delantero había realizado un gran primer tiempo. De hecho, había sido un problema insoluble para Arturo Vidal hasta ese momento.

Luego, con el pasar de las horas y tras someterse a los exámenes respectivos, se determinó que Rossel tenía una lesión interna en el ojo derecho que lo obligó a pasar por el quirófano.

Si bien la intervención fue de carácter ambulatorio y no tiene un proceso largo de recuperación, sí tendrá una consecuencia relevante en el ámbito deportivo. A raíz de esto, Juan Francisco Rossel no podrá estar presente en el duelo crucial de este jueves contra Boca Juniors por la Copa Libertadores. Tampoco estará ante Huachipato, por la Liga de Primera, este domingo, a las 15 horas, en Talcahuano.

Una vez finalizado el encuentro ante el Cacique, el técnico Daniel Garnero volvió a lanzar un dardo contra el arbitraje y enfatizó la importancia del duelo contra los xeneizes. “Obviamente estamos molestos y dolidos, no queríamos este resultado. Ellos necesitaron menos posibilidades para conseguir los goles. Ahora, si comento lo que me dicen los árbitros al borde de la cancha sería un papelón, así que prefiero no hacerlo”, indicó.

Sobre el encuentro del jueves, comentó que “tenemos que ganarlo. Nosotros jugamos para ganar. Vamos a plantear el partido con los recaudos que hay que tener, pero tenemos con qué hacerle daño a Boca. Iremos a ganarlo”.

Las opciones de la UC en la Copa Libertadores

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Debido a que Universidad Católica llega a la última fecha como líder del Grupo D con 10 puntos, superando a Cruzeiro (8), y a Boca Juniors (7), un empate ante Boca en La Bombonera le bastará para asegurar la clasificación a los octavos de final en el primer lugar. Obviamente, una victoria también lo asegura como líder.

En caso de una derrota, todo se complica: si la UC cae en Argentina, necesitará que Cruzeiro no derrote a Barcelona en Brasil. Si los brasileños ganan, los cruzados quedarán fuera de la Libertadores y deberán conformarse con disputar los play-offs de la Copa Sudamericana.

Por otro lado, las opciones de Boca Juniors son claras, y preocupantes al mismo tiempo. Un triunfo los deja en la siguiente ronda. Es más, incluso podrían terminar primeros del grupo si Cruzeiro no le gana a Barcelona.

Ya si empatan el escenario se complica. Con una igualdad, Universidad Católica se asegura la clasificación y Boca queda eliminado, ya que no le alcanzan los criterios de desempate en caso de igualdad de puntos con Cruzeiro.

El partido entre Universidad Católica y Boca Juniors está programado para el jueves 28 de mayo, a las 20.30 horas de Chile en La Bombonera.