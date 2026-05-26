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    Culto

    Piare con P revela su rehabilitación por alcoholismo: “Fue doloroso al inicio. Hay que ser bien valiente”

    La actriz contó también sobre una depresión que la llevó a pesar más de 100 kilos; reveló que antes de subirse al escenario de Viña del Mar se le rompió un zapato, que está en celibato voluntario y habló de su desconocido vínculo familiar con el locutor de Radio Carolina "Pelao" Rodrigo.

    Por 
    Equipo de Culto

    La comediante Piare con P estuvo en el cuarto capítulo del podcast “Mari con Edu”, donde habló abiertamente sobre su proceso de rehabilitación, el exitoso presente que vive tras Viña 2026 y distintos episodios personales que marcaron su carrera.

    Una de las cosas que llamó la atención de los animadores es que pidió “un vasito de agua”. Más tarde, María Luisa le consultó al respecto y fue el pie para que ella se sincerara: “No he hablado de esto en los medios, pero lo mío partió como rehabilitación por alcoholismo. Llevo como 4 años más o menos (sin tomar)”, confesó “Piare con P” a Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy.

    La humorista explicó que, en su caso, el alcohol era una forma de evasión emocional. “Mi psicólogo me dijo que tenía que tener cuidado. No ir a un bar, no ir a una botillería y yo trabajo en bares. Por suerte lo dejé. No era que me gustara un traguito rico, sino que era evadir, finalmente lo mismo que me pasó con la comida en su momento”, sinceró.“Piare con P” relató que un momento decisivo para dejar el alcohol ocurrió cuando se vio arriba del escenario en un estado que no reconocía. “Me vi en un video en el escenario. Yo nunca antes de un show consumí alcohol, nada. Siempre después de los shows ahí carreteaba y todo. Pero antes nada. Pero yo amo tanto mi trabajo que me vi en un video y me noté con el cuerpo distinto, la actitud distinta. Estaba como enojada y con el cuerpo pesado en el escenario”, relató. “Yo me puse a llorar, dije, ‘Esta no soy yo, esta no soy yo’”, agregó.

    La comediante contó además que “nunca recaí, pero lo que me costó fue tenerme paciencia (...) me costó como un año y medio estabilizarme emocionalmente y aprender a tener control de mis emociones”.“Uno tiene la idea preconcebida de que parte una terapia de rehabilitación y todo va a estar bien al tiro, pero no, es todo un proceso, es aprender a convivir con las emociones”, reflexionó.La humorista reveló que también dejó el cigarro. Incluso reconoció que su decisión impactó directamente a su círculo cercano. “Cuando dejé de tomar muchos de mis amigos dejaron de tomar o bajaron la dosis a menos de la mitad, porque yo era la que llegaba con los packs debajo del brazo”.Respecto a la rehabilitación, confesó que “fue doloroso al inicio. Hay que ser bien valiente”, debido a que se alejó de mucha gente porque “estaba rodeada de amigos, pero con excesos”.

    La depresión

    Piare también habló del periodo en que se alejó del escenario, lo que gatilló uno de sus momentos más complejos. “Yo trabajaba en una sanguchería y fue un trabajo súper estable, pero también fue deprimente trabajar en eso”. Agregó: “Me deprimí tanto que llegué a pesar casi 100 kilos. La depresión me llevó a eso, a comer, comer, comer, para evadir” y enfatizó: “Yo sin escenario me desvanezco”.La triunfadora de Viña 2026 también relató que durante años sintió que su entorno no confiaba en su carrera artística. “Mi familia -completa- nunca me tuvo fe. Son cero fan de lo que hago”.“Mi mamá y mi hermana querían ir a la Quinta Vergara y yo les dije, ‘No pueden ser tan patudas de no ir a verme a un show antes”, contó entre risas. Sin embargo, reveló que su padre terminó profundamente emocionado con su presentación en el Festival de Viña. “Mi papá lloró todo el show”, reveló. “Mi mamá, que es bien chucheta, le pegaba codazos y le decía ‘No llorí, maricón’”, recordó riendo.Sobre su rutina acerca de los Carabineros en Viña 2026, contó que su mamá suspendió una operación por ir a verla y que después tuvo que acompañarla. “A mi mamá le hicieron una cirugía a los pocos días del Festival, en el Hospital de Carabineros. Yo la acompañaba para todos lados y ya veía que alguien me decía “así que te andai riendo de nosotros” (sic)”.

    La actriz recordó además que vivió un momento de caos minutos antes de subir al escenario. “Se me rompió un zapato, se me rompió un taco”, dijo. Afortunadamente, su equipo estaba preparado. “Como soy una professional actress andaba con otro zapato igual (de repuesto)” aseguró. “Para este proceso, aprendí que era necesario delegar y busqué con pinzas a mi equipo...La Pancha, que era de vestuario, fue tras bambalinas con los tacos en el brazo, ella los andaba trayendo, y ahí le grité “mi zapato” y me los cambié”.

    Celibato voluntario

    En lo sentimental, la comediante reveló que está completamente enfocada en ella misma y en su trabajo. “Hace 3 años, dos meses”, respondió cuando le preguntaron cuánto tiempo llevaba soltera. “Celibato y soltería voluntaria”, agregó después. “Es que fui tan mara...” dijo riendo. “Es una decisión. En este momento estoy súper enfocada en el trabajo”, comentó. Aunque reconoció: “Si llegase a aparecer algo no forzado, bacán, bienvenido sea”. Sobre qué debe tener alguien para conquistarla, explicó que “sobre todo entender mi trabajo, porque anduve con alguien que me decía que lo dejaba en vergüenza. Tiene que ser alguien que me dé tranquilidad”, dijo. “Lo único que no me gusta es que sea más bajo que yo”, aseguró.

    Su primo, el “Pelao Rodrigo”, y la importancia en su carrera

    Otro de los momentos que marcó el espacio de confesiones fue cuando habló de su familia y ahí reveló un dato poco conocido: “Yo soy prima del Pelao Rodrigo”. “Crecí viéndolo animar en las fiestas familiares, hacía sketches también...Yo observaba eso y era como, ‘Yo quiero eso, yo quiero eso’”, recordó.“Fue tan lindo que justo el año que me toca ir al Festival de Viña, el Pelao fue jurado, estaba en la primera fila. Me preguntaron incluso si éramos pareja o algo porque él tenía una polera que decía ‘Grande Piare’ y con un corazón...porque es mi primito”, dijo.La comediante contó además que él fue relevante en el crecimiento de su carrera y la seguridad en sí misma. “Con él yo volví al teatro. Hicimos la obra de teatro “Con el Pelao al aire”... Partí haciendo comedia sola, porque me di cuenta que era capaz de hacer reír a la gente. Tenía unos momentos con textos, monólogos pequeños de rutina y la gente cagadísima de la risa. Entonces me decía ‘wow, sí sirvo, sirvo’”.En uno de los momentos del programa le preguntan: “¿A qué época de la vida te gustaría regresar?” a lo que ella confiesa. “Estoy viviendo mi mejor época (...) Estoy muy muy feliz”.“Mari con Edu”, se puede ver y escuchar en Spotify y en YouTube donde en su cuarta temporada acumula miles seguidores y visualizaciones consolidándose como uno de los podcast más escuchados en el país. Sin ir más lejos, el primer episodio de esta cuarta temporada ya acumula más de 100 mil visualizaciones solo en YouTube.

    El capítulo completo puede verse en el siguiente enlace:https://www.youtube.com/watch?v=sF1lMmdmBVk

    Más sobre:MagazinePiare con PHumorFestival de ViñaMagazine Culto

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