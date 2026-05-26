Por el mayor botín de su historia: los millones que puede sumar Coquimbo Unido si vence a Nacional en la Copa Libertadores.

Coquimbo Unido llega al duelo ante Nacional con la clasificación asegurada a los octavos de final de la Copa Libertadores y con la opción concreta de cerrar la fase como líder de su grupo.

De esta forma, el partido programado para este martes a las 20.30 horas también puede significar un importante salto económico para el cuadro aurinegro, que ya acumula millonarios ingresos gracias a su campaña internacional.

Solo por disputar la fase de grupos, la Conmebol entrega un premio base de US$ 1 millón a cada club participante. A eso se suma el bono por “mérito deportivo”, que corresponde a US$ 340 mil por cada victoria conseguida en esta etapa.

Hasta ahora, Coquimbo Unido registra tres triunfos en el certamen, por lo que ya suma US$ 1.020.000 solo por rendimiento. De esta manera, el club pirata acumula US$ 2.020.000 entre premios fijos e bonos por victorias.

Además, la clasificación a los octavos de final otorga otros US$ 1.250.000, cifra que eleva el total actual de ganancia a US$ 3.270.000.

Si el elenco dirigido por Hernán Caputto derrota a Nacional en la última fecha, añadirá otros US$ 340 mil, alcanzando US$ 3.610.000 en premios durante esta edición de la Libertadores.

Coquimbo visita a Nacional en Montevideo. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Claro que, más allá del aspecto económico, terminar como líder del grupo también le da ventajas deportivas para la ronda eliminatoria. El primero de cada zona define como local en los octavos de final y evita enfrentarse a otros punteros en el sorteo, quedando emparejado con un equipo que haya terminado segundo en su grupo.

Vale decir también que la actual edición de la Copa Libertadores incrementó nuevamente los premios económicos entregados por la Conmebol en relación a los de años anteriores.

El campeón del torneo recibirá US$ 25 millones, mientras que los montos para las rondas finales quedaron establecidos en US$ 1.700.000 para los cuartofinalistas, US$ 2.300.000 para quien llegue a semifinales y el subcampeón se llevará 7 millones de dólares.