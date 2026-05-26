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    Vigilante del Metro de Santiago queda lesionado tras riña en estación Pedro de Valdivia

    El guardia fue atendido y trasladado hasta un centro asistencial; desde la empresa confirmaron que está fuera de riesgo y en "buen estado de salud".

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Imagen referencial. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    En el Metro de Santiago se produjo una riña al interior de la estación Pedro de Valdivia de la Línea 1, donde un vigilante de la empresa de transporte resultó herido por un sujeto que lo atacó con un arma blanca.

    Según consignó la empresa, el hecho sucedió pasadas las 08.30 horas cuando el agresor mantenía una actitud violenta dentro de un tren en dirección a Los Dominicos, donde se le solicitó su descenso y ahí agrede a uno de los trabajadores.

    Ante ello, Metro expresó vía comunicado que “el personal de la estación activó de inmediato los protocolos de seguridad establecidos, logrando contener al individuo hasta la llegada de Carabineros”.

    Asimismo, señalaron que adoptaron las acciones correspondientes, entre ellas "el acompañamiento al trabajador afectado y la denuncia formal de los hechos ante las autoridades competentes”.

    “Personal paramédico acudió rápidamente al lugar y el vigilante recibió atención oportuna, encontrándose fuera de riesgo y en buen estado de salud. En tanto, el agresor fue detenido por Carabineros y quedó a disposición del procedimiento policial y judicial respectivo”, cerró en el comunicado Metro.

    Más sobre:Metro de SantiagoPedro de ValdiviaLínea 1AgresorRiña

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