PDI detiene a imputado por ultraje de cadáver y resuelve misterio del cuerpo que apareció en una caja afuera de la casa de la alcaldesa Delfino

El 4 de marzo Sara Saavedra (26) acudió hasta un domicilio ubicado en la comuna de Renca.

Saavedra había recibido un llamado de un sujeto quien solicitaba sus servicios sexuales y la mujer, quien estaba inmersa en el mundo de la droga, acudió.

Esa fue la última vez que fue vista con vida. Luego de eso, su cuerpo fue encontrado cuatro días después en la calle Carlos Ottolenghi, en Quinta Normal, frente al domicilio de la alcaldesa de esa comuna, Karina Delfino (PS).

En un intenso trabajo realizado por la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, en coordinación con la fiscalía ECOH, los detectives dieron con ese sujeto a quien detuvieron este lunes por el delito de ultraje de cadáver.

Se trata de un hombre chileno de 31 años que cuenta con antecedentes por el delito de robo en lugar no habitado. Parte de las diligencias que realizaron los detectives para dar con el imputado fue la georreferenciación de teléfonos celulares. Así las cosas, en una causa que se encuentra bajo reserva, el imputado será formalizado en las próximas horas.

El día de la muerte

De acuerdo a quienes conocen del caso, aún no está claro cómo murió Saavedra. Para determinar esto, aún quedan pendientes informes del Servicio Médico Legal. Lo cierto es que ese 4 de abril, el imputado manipuló el cuerpo de la joven ocultándolo debajo de su cama por dos días.

Al tercer día, lo ató de pies y manos, lo metió en una caja y lo llevó en un carro de feria hasta un punto de Renca, donde dejó la caja. Allí dejó el cuerpo de Saavedra, una joven madre de un niño, que residía en Maipú y contaba con antecedentes por robo en bienes nacionales.

Luego, esa misma caja fue tomada, por razones que se desconocen, por un sujeto que manejaba una camioneta, que se estacionó frente a la casa de Delfino. En un movimiento de arranque del vehículo, la caja cayó al suelo. Si bien en un primer momento se habló de un posible acto de amedrantamiento hacia la alcaldesa, esto fue descartado conforme avanzaban los trabajos investigativos.

Los vecinos se alertaron por el mal olor que estaba emanando del lugar. En una primera instancia, el conductor del camión fue detenido 48 horas después del hallazgo. Fue formalizado por homicidio en calidad de encubridor. Pese a la pretensión del Ministerio Público el tribunal, esa vez, rechazó su prisión preventiva.