“A uno le gusta que le digan las noticias de frente”: jugador uruguayo que no irá al Mundial revela gesto de Marcelo Bielsa

Facundo Torres recibió una de las noticias más devastadoras de las que puede enterarse un jugador de elite. El volante del Austin FC, que compite en la Major League Soccer, supo oficialmente que no será considerado en la lista de Uruguay para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El volante no formará parte de los 26 convocados que integrarán la lista definitiva de Marcelo Bielsa. De hecho, fue el propio técnico quien le comunicó la determinación. Ese gesto del exseleccionador chileno, al menos, logró aminorar, en parte, la decepción del futbolista.

“A uno le gusta que le digan las noticias de frente”: jugador de Uruguay que no irá al Mundial revela gesto de Marcelo Bielsa

El exjugador de Peñarol, Palmeiras y Orlando City abordó la exclusión sin dramatismos. "Estoy muy bien, viajando para acá con la familia, volviendo al país. De la selección: esta vez no va a ser posible la convocatoria. Pero ahora a apoyar a los compañeros desde donde toque, siempre dando para adelante", explicó, inicialmente, dando cuenta de su exclusión.

Luego, dio cuenta del contacto que tuvo con Bielsa, en el que se enteró de que no sería considerado por el estratega. “Ayer a la tarde me llamaron, Marcelo habló conmigo, me dio los motivos. A alentar ahora desde afuera”, planteó, sin enojo de por medio.

Torres valoró la frontalidad de Bielsa. “Obviamente triste por la noticia, pero a uno le gusta que le digan las cosas de frente. Obviamente que siempre hablando es mucho mejor, así que estoy tranquilo”, expresó. “Estoy tranquilo por haber hablado con Marcelo, porque me dio los motivos”, insistió.

La explicación

Luego, intentó explicarse los motivos de la decisión. “En la temporada no nos está yendo tan bien en el club, así que podía pasar”, sostuvo, en relación a la campaña con el Austin FC.

“Primero hablé con el profe, me dijo que Marcelo quería hablar conmigo, y después me dio la noticia. Venía estando sí (en las convocatorias), pero en el club no nos estaba yendo muy bien, y en la selección tienen que estar los mejores. Tenía dos posibilidades, podía estar o no, y uno respeta la decisión del entrenador, es el que elige”, profundizó.

Bielsa ha generado revuelo por otra resolución: no considerar a Nahitan Nández, uno de los jugadores históricos de la Celeste, quien actualmente milita en el Al Qadsiah, de Arabia Saudita. “El tipo de técnico frío, que no transmite y no habla con los jugadores, está divino para Europa pero no para un país como este, que peleó a los codazos toda la vida contra grandes. Dicen que en los hoteles habla en voz baja. Que pasa y no saluda a absolutamente nadie. Señor, mire: estamos en Uruguay. ¿No se puede hablar? ¿No se puede intercambiar?”, lo fustigó Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol y amigo de Nández.

"Es una canallada gigantesca que no se hace. Nahitan es Nahitan y tenía que estar ahí. Y lo digo como amigo y persona que lo quiere a él. No se lo merece, ni se merece como se lo comunicaron: por mensaje”, profundizó, en la misma línea, evidentemente molesto.