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    Culto

    Filme producido por chilenos gana Palma de Oro a Mejor Cortometraje en Cannes 2026

    Para Los Contrincantes se llama la cinta dirigida por el argentino Federico Luis, una coproducción entre México, Chile, Francia y Reino Unido. De hecho, la idea de la historia nació en Chile. Se llevó uno de los máximos galardones de la cita europea.

    Por 
    Equipo de Culto
    Filme producido por chilenos gana Palma de Oro a Mejor Cortometraje en Cannes 2026

    El cortometraje Para los contrincantes, dirigido por el cineasta argentino Federico Luis, fue distinguido con la Palma de Oro al Mejor Cortometraje en el Festival de Cannes de 2026. Se trata de un hito para el cine chileno: una producción con participación nacional recibe el máximo galardón en el certamen francés.

    Según presenta un comunicado, Para los contrincantes es de origen chileno, ya que fue impulsada por la productora nacional Planta, donde comenzó su desarrollo antes de articularse como una coproducción internacional. Además, fue rodada íntegramente en México y dirigida por un realizador argentino.

    “Para nosotros este premio tiene un valor muy especial porque demuestra que desde Chile se pueden levantar proyectos con vocación internacional, construidos desde la colaboración entre distintos países y miradas”, señaló el productor Fernando Bascuñán a través de un comunicado.

    Por su parte, Augusto Matte subrayó la dimensión estructural del logro: “Este premio no es azaroso. Es el resultado de años de apoyo institucional sostenido a lo largo de distintos gobiernos, que ha consolidado un ecosistema productivo único en el mundo. Es fundamental mantener y extender las iniciativas que fortalecen al sector”.

    Ambientado en el barrio bravo y convulso de Tepito, en Ciudad de México, el filme retrata el universo del boxeo infantil a través de la historia de un joven peleador. La cinta tuvo su estreno mundial en la Competencia Oficial de Cortometrajes del Festival de Cannes.

    La película fue producida precisamente por los chilenos Fernando Bascuñán y Augusto Matte, junto a Fernanda de la Peza, Elena Fortes, Sylvie Pialat y Alejandro Arenas, en una coproducción entre México, Chile, Francia y Reino Unido. El proyecto contó además con la coproducción de la Cineteca Nacional de Chile y la producción ejecutiva de Héctor Sulaimán.

    La producción estuvo a cargo de Planta, Cárcava Cine, Fiasco, Deptford Film y Les Films du Worso.

    La presencia de los productores en Cannes 2026 no se limitó a este premio. Bascuñán y Matte presentaron también el estreno mundial de La libertad doble, del cineasta argentino Lisandro Alonso, exhibida en la Quinzaine des Cinéastes y celebrada por la crítica internacional como una de las mejores películas del festival. A esto se suma un tercer reconocimiento para la producción chilena: Bascuñán, a través de Planta, obtuvo además el Palm Dog, premio que distingue a la mejor interpretación canina del certamen, por La perra, de la directora chilena Dominga Sotomayor.

    Más sobre:Cannes 2026Festival de Cannes 2026Para los contrincantesTepitoCineCine cultoPelículas

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