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    Panamá lleva un pedazo de Chile al Mundial: Cecilio Waterman y César Yanis entran en la lista

    Los centroamericanos dan a conocer la lista definitiva para el torneo planetario.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    César Yanis y Cecilio Waterman, los mundialistas panameños.

    Chile no estará en el Mundial, pero al menos habrá algunos representantes de su liga en el evento que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

    Panamá oficializó la convocatoria de 26 jugadores para el torneo, en la que incluyó a Cecilio Waterman y a César Yanis, quienes destacan en Universidad de Concepción y Cobresal, respectivamente.

    Panamá lleva un pedazo de Chile al Mundial: Cecilio Waterman y César Yanis entran en la lista

    El llamado fue celebrado por los clubes, que percibirán millonarios montos por la participación de ambos en la máxima justa del evento a nivel planetario.

    "Un reconocimiento a su esfuerzo, talento y compromiso dentro de la cancha, llevando el nombre de su país y los colores nuestro club a la mayor cita del fútbol mundial", expresó el Campanil a través de su cuenta oficial.

    Waterman suma tres tantos en 11 partidos por la Liga de Primera, en los que acumula 965 minutos en el campo de juego. Además, ha participado en dos duelos de la Copa de la Liga.

    A su turno, Cobresal celebró que Thomas Christiansen haya incluido a Yanis en su listado definitivo. "Años de esfuerzo, sacrificio y dedicación junto a su familia hoy dan frutos inolvidables. César representará a su amado país en la cita más importante del fútbol mundial“, valora la entidad nortina, a través de la misma plataforma.

    Yanis acumula 744′ en 11 partidos por la máxima competencia local, además de un duelo completo por la Copa de la Liga y otro por la Copa Sudamericana.

    La concentración del equipo panameño comenzó el domingo. La planificación contempla tres partidos de preparación antes del viaje a Canadá, donde el combinado se concentrará en New Tecumseth, Ontario.

    Más sobre:PanamáMundial 2026Cecilio WatermanCésar Yanis

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