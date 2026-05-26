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    Política

    Frente Amplio arremete contra Kaiser y el PNL tras anuncio de acusación constitucional a Grau

    La timonel del FA, Constanza Martínez, apuntó que el extitular de Hacienda “ha mostrado disposición a conversar con el gobierno actual y revisar las posibles diferencias en estimaciones”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Johannes Kaiser - Constanza Martínez

    Una dura arremetida en contra del Partido Nacional Libertario y su presidente, Johannes Kaiser, emprendió el Frente Amplio luego del anuncio de una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA).

    La determinación del PNL fue informada por el exdiputado y excandidato presidencial mediante una publicación en sus redes sociales.

    “A las 15 horas tendremos un punto de prensa en la sede del PNL, en que comunicaremos con nuestros parlamentarios el detalle de nuestra decisión de acusar constitucionalmente al exministro Grau”, escribió Kaiser.

    La respuesta del FA vino de parte de su presidenta, Constanza Martínez: “Mientras la gente sigue esperando resultados que no llegan, planes ausentes, recortes sin justificación y enfrentando solos una vida cada día más cara, el Partido Libertario y Kaiser quieren seguir apelando al show con una acusación constitucional sin ningún fundamento”.

    Además, apuntó que “el exministro Grau incluso ha mostrado disposición a conversar con el gobierno actual y revisar las posibles diferencias en estimaciones, pero el PNL prefiere la polarización y la falta de mirada de Estado. Ojalá podamos contar con un debate serio y con altura de miras”.

    Al anuncio del PNL se sumó el Partido Republicano, que mostró disposición a sumarse a la presentación del libelo acusatorio.

    El jefe de la bancada republicana, Benjamín Moreno, escribió en X: “Excelente noticia, Johannes Kaiser. Como republicanos vamos a seguir la misma ruta y nos ponemos a disposición para trabajar en conjunto”.

    En otra publicación, el parlamentario remarcó: “Como bancada del Partido Republicano queremos expresar que acusaremos constitucionalmente al exministro Nicolás Grau. Encontramos ingresos inflados, gastos escondidos y una trayectoria de deuda con errores de cálculo”.

    Los anuncios de ambas colectividades se producen luego que el gobierno presentó finalmente el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre del 2026, en el que se apunta en el último informe que realizó la administración anterior del expresidente Gabriel Boric hubo un “error” en la contabilidad de la deuda pública para el período 2026-2030.

    Más sobre:Nicolás GrauAcusación constitucionalConstanza MartínezPNLPartido Nacional LibertarioPartido Republicano

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