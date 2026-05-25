UDI propone al gobierno fusionar diez ministerios y refuerza su llamado a que Kast lo anuncie en Cuenta Pública

Tras el primer cambio de gabinete que realizó el Presidente José Antonio Kast, que redujo de 24 a 22 ministros, la UDI profundizó en su propuesta de fusionar reparticiones.

Esto, considerando que actualmente hay tres secretarios de Estado que ejercen como biministros; en Interior y Segegob, Claudio Alvarado; en Transportes y Obras Públicas, Louis De Grange; y en Economía y Minería, Daniel Mas.

En concreto, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez; junto a la jefa de la bancada de diputados, Flor Weisse; y el vicepresidente del partido, Eduardo Cretton, plantearon que un total de diez ministerios puedan fusionarse y ser reducidos a solo cuatro carteras.

En detalle, los gremialistas sugieren unificar los ministerios de Educación, Ciencias y Cultura, así como el de Interior con la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y la Secretaría General de Gobierno (Segegob). En tanto, Vivienda se integraría con Bienes Nacionales, mientras que Minería haría lo propio con Energía, bajando de esta manera de 25 a 19 ministerios.

“Hoy existe una necesidad urgente de modernizar el Estado, hacerlo más eficiente y ponerlo a la altura de las exigencias actuales de nuestro país. No es razonable seguir manteniendo una estructura con altos costos y niveles de burocracia que terminan afectando la capacidad de gestión y sólo perjudican a los chilenos. Por esa razón, no se trata de reducir por reducir, sino que de garantizar que el Estado esté verdaderamente al servicio de todas las personas”, manifestaron los parlamentarios.

En esa línea, y respecto a la propuesta, agregaron: “Lo que estamos planteando es avanzar en la integración de ministerios que hoy cumplen funciones complementarias o que, incluso, presentan duplicidad de tareas”.

“Es perfectamente razonable pensar en un Estado más moderno, con estructuras más simples, menos burocráticas y con una mayor capacidad de gestión”, aseguraron.

Asimismo, los parlamentarios reforzaron su llamado al Presidente Kast para que esta medida sea anunciada durante su primera Cuenta Pública que se desarrollará el próximo lunes 1 de junio.