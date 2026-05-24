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    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Colo Colo en TV y streaming

    Los Cruzados reciben al Cacique en el marco de la Liga de Primera.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Colo Colo en TV y streaming. Foto referencial PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Este fin de semana Universidad Católica recibe la visita de Colo Colo por la Fecha 13 de la Liga de Primera, lo que configura la edición 189 del Clásico.

    Los Cruzados llegan a la fecha tras su triunfo ante Barcelona de Guayaquil en la Copa Libertadores, con miras a los octavos de final, y tras vencer por 2-0 a Limache en la liga local.

    Por su parte, los Albos vienen de imponerse ante Ñublense, tras celebrar un resultado 6-2 en el campeonato chileno.

    Cuándo juega UC vs. Colo Colo

    El partido de la Universidad Católica contra Colo Colo es este domingo 24 de mayo a las 18:00 horas.

    Los clubes se miden en el Claro Arena de la Región Metropolitana para este compromiso.

    Dónde ver a UC vs. Colo Colo

    El partido de la Universidad Católica contra Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium.

    Además, la Liga de Primera tiene cobertura online en la plataforma HBO Max.

    Más sobre:FútbolLiga de PrimeraClásicoUCUniversidad CatólicaColo ColoUC - Colo ColoU Católica - Colo ColoUC hoyColo Colo hoyDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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