SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tecnología

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    Ante el robo de tu teléfono, cada minuto cuenta. Descubre qué hacer para inhabilitar tu IMEI, resguardar tus aplicaciones bancarias y evitar que tu información personal caiga en las manos equivocadas.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    El teléfono inteligente dejó de ser un simple aparato para realizar llamadas hace mucho tiempo. Hoy, como define Bernardita Orellana, gerente de Comunicaciones de Samsung Chile, “es una llave maestra de nuestra vida digital”. Correos, aplicaciones bancarias, redes sociales, tarjetas y galerías de fotos conviven en un espacio físico que, al caer en las manos equivocadas, puede significar una vulneración profunda a la privacidad (y al bolsillo).

    Si otra persona accede a esta información, la privacidad y las cuentas del usuario quedan expuestas a un uso malicioso.

    Datos de la PDI indican que en el país se roban unos 500 mil celulares anualmente y solo el 50% de estos equipos se bloquea luego del ilícito. A partir de esta estadística, la Subtel impulsan la campaña “Teléfono robado, teléfono bloqueado”.

    El propósito es promover el bloqueo inmediato del aparato y del chip junto con la denuncia respectiva.

    Acá te enseñamos cómo bloquear tu teléfono a la distancia si es que fue robado o extraviado.

    El código IMEI

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    Un elemento central para realizar el bloqueo es el IMEI (International Mobile Equipment Identity). Se trata de un código único de 15 dígitos que identifica a cada smartphone.

    Elías Inostroza, Master Trainer de Samsung Chile, recomienda conocerlo y guardarlo en un lugar seguro y separado del teléfono celular. Esta acción permite identificar el equipo al momento de hacer la denuncia y solicitar la inhabilitación a la compañía.

    Para obtenerlo, el usuario debe abrir la aplicación de llamadas y digitar:

    *#06#

    La pantalla mostrará un código de barras con el número. Es necesario anotar el “IMEI 1” para utilizarlo en los trámites posteriores.

    Pasos tras el robo de un celular

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    Si el usuario sufre el robo de su dispositivo, debe actuar con rapidez para impedir el acceso a sus datos y códigos de verificación.

    El procedimiento sugerido incluye:

    1. Contactar a la compañía operadora para solicitar el bloqueo del equipo mediante el IMEI y de la tarjeta SIM. Subtel cuenta con un listado de teléfonos disponibles las 24 horas en su sitio web institucional.
    2. Cambiar las contraseñas de las cuentas principales, incluyendo el correo electrónico y las plataformas bancarias.
    3. Realizar la denuncia ante Carabineros, ya sea de forma presencial o en la Comisaría Virtual, o acudir a la PDI.

    Herramientas de seguridad

    Existen opciones de software que permiten gestionar el equipo a distancia.

    En el caso de los usuarios de Android y Galaxy, la configuración del Buscador de Samsung permite localizar el dispositivo, emitir un sonido, bloquear la pantalla o eliminar los datos de manera remota.

    Inostroza detalla que estas herramientas abarcan también el ecosistema de accesorios conectados, complementado por la plataforma de seguridad Samsung Knox.

    Además, se sugiere aplicar medidas preventivas en la configuración del equipo. Esto incluye establecer un PIN seguro, activar la biometría mediante reconocimiento facial o huella digital y habilitar la autenticación en dos pasos para las aplicaciones esenciales.

    Los modelos más recientes, como la serie Galaxy S26, incorporan funciones del sistema operativo Android que bloquean el celular automáticamente ante intentos de acceso no autorizados.

    Lee también:

    Más sobre:SmartphonesTeléfonosSamsungSubtelCelularesbloqueo automático por intentos fallidosGalaxy S26 seguridadautenticación en dos pasos appsPIN y biometría en smartphoneSamsung KnoxFind My Mobile SamsungSamsung Chile seguridadIMEI cómo obtenerloPDI estadísticas robo de celularesSubtel campaña Teléfono robado teléfono bloqueadodenuncia por robo de teléfonobloqueo de chipproteger privacidad móvilbloquear IMEIrobo de celularAndroid borrar datos remotobloquear pantalla remotoLa TerceraPrivacidadSeguridadTecnologíaautenticación en dos pasosbiometría huella facialPIN seguroborrar datos a distanciabloqueo remotoAndroid seguridadBuscador de Samsungbloquear chipIMEI ChileIMEI 1Android

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo el futuro del estrecho de Ormuz pone a prueba el delicado equilibrio de Omán

    Temporal en el sur del país acumula 107 viviendas dañadas y 84 personas afectadas: lluvia volvería los próximos días

    Andy Burnham se perfila como el próximo primer ministro británico tras el abrumador respaldo laborista

    Sernac emite alerta de seguridad por falla en sistema de frenos de 27 vehículos BMW comercializados en Chile

    Portaban cuchillos con sangre de la víctima: detienen a dos sujetos por homicidio frustrado en Independencia

    Anuncian cierre de Paso Los Libertadores para este viernes por precipitaciones en la alta cordillera

    Lo más leído

    1.
    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    2.
    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba

    3.
    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    4.
    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    5.
    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    6.
    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Servicios

    Beca Presidente de la República 2026: ¿Cómo renovar el beneficio?

    Beca Presidente de la República 2026: ¿Cómo renovar el beneficio?

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    La Gran Rueda se queda hasta agosto: revisa cómo comprar entradas y precios

    La Gran Rueda se queda hasta agosto: revisa cómo comprar entradas y precios

    Temporal en el sur del país acumula 107 viviendas dañadas y 84 personas afectadas: lluvia volvería los próximos días
    Chile

    Temporal en el sur del país acumula 107 viviendas dañadas y 84 personas afectadas: lluvia volvería los próximos días

    Sernac emite alerta de seguridad por falla en sistema de frenos de 27 vehículos BMW comercializados en Chile

    Portaban cuchillos con sangre de la víctima: detienen a dos sujetos por homicidio frustrado en Independencia

    Accionistas de Cencosud aprueban un nuevo proceso de recompra de acciones
    Negocios

    Accionistas de Cencosud aprueban un nuevo proceso de recompra de acciones

    El dólar se aleja de su mayor valor en siete meses y el Ipsa se recupera en jornada positiva para los mercados

    PriceSmart elige Mallplaza Los Dominicos para abrir su primer club de compras por membresía en Chile

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google
    Tendencias

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google

    Qué es la ciclospora, el grave virus estomacal que está propagándose en Estados Unidos

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    La sentida reflexión de Didier Deschamps: “Tres semifinales seguidas parece lógico y natural, pero hay que conseguirlo”
    El Deportivo

    La sentida reflexión de Didier Deschamps: “Tres semifinales seguidas parece lógico y natural, pero hay que conseguirlo”

    La autocrítica del técnico de Marruecos tras la derrota con Francia: “Debemos admitir que fueron mejores”

    El llamado de Kylian Mbappé para evitar el relajo: “No hay lugar para la autocomplacencia”

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad
    Tecnología

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    El Festival de Viña publica las bases para las competencias internacional y folclórica de 2027
    Cultura y entretención

    El Festival de Viña publica las bases para las competencias internacional y folclórica de 2027

    Javiera Electra a fondo: “Quiero más éxito, siento que es muy poco todavía”

    Bonnie Tyler: el retrato de una voz herida que encontró la inmortalidad tras desoír a su médico

    Cómo el futuro del estrecho de Ormuz pone a prueba el delicado equilibrio de Omán
    Mundo

    Cómo el futuro del estrecho de Ormuz pone a prueba el delicado equilibrio de Omán

    Andy Burnham se perfila como el próximo primer ministro británico tras el abrumador respaldo laborista

    El revólver personalizado que Erdogan regaló a Pedro Sánchez pasa a manos de Interior para ser inutilizado

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo
    Paula

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa