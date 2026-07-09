Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

El teléfono inteligente dejó de ser un simple aparato para realizar llamadas hace mucho tiempo. Hoy, como define Bernardita Orellana, gerente de Comunicaciones de Samsung Chile, “es una llave maestra de nuestra vida digital”. Correos, aplicaciones bancarias, redes sociales, tarjetas y galerías de fotos conviven en un espacio físico que, al caer en las manos equivocadas, puede significar una vulneración profunda a la privacidad (y al bolsillo) .

Si otra persona accede a esta información, la privacidad y las cuentas del usuario quedan expuestas a un uso malicioso .

Datos de la PDI indican que en el país se roban unos 500 mil celulares anualmente y solo el 50% de estos equipos se bloquea luego del ilícito. A partir de esta estadística, la Subtel impulsan la campaña “Teléfono robado, teléfono bloqueado”.

El propósito es promover el bloqueo inmediato del aparato y del chip junto con la denuncia respectiva.

Acá te enseñamos cómo bloquear tu teléfono a la distancia si es que fue robado o extraviado.

El código IMEI

Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

Un elemento central para realizar el bloqueo es el IMEI (International Mobile Equipment Identity). Se trata de un código único de 15 dígitos que identifica a cada smartphone.

Elías Inostroza, Master Trainer de Samsung Chile, recomienda conocerlo y guardarlo en un lugar seguro y separado del teléfono celular. Esta acción permite identificar el equipo al momento de hacer la denuncia y solicitar la inhabilitación a la compañía.

Para obtenerlo, el usuario debe abrir la aplicación de llamadas y digitar:

*#06#

La pantalla mostrará un código de barras con el número. Es necesario anotar el “IMEI 1” para utilizarlo en los trámites posteriores.

Pasos tras el robo de un celular

Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

Si el usuario sufre el robo de su dispositivo, debe actuar con rapidez para impedir el acceso a sus datos y códigos de verificación.

El procedimiento sugerido incluye:

Contactar a la compañía operadora para solicitar el bloqueo del equipo mediante el IMEI y de la tarjeta SIM . Subtel cuenta con . Subtel cuenta con un listado de teléfonos disponibles las 24 horas en su sitio web institucional. Cambiar las contraseñas de las cuentas principales , incluyendo el correo electrónico y las plataformas bancarias. Realizar la denuncia ante Carabineros , ya sea de forma presencial o en la , ya sea de forma presencial o en la Comisaría Virtual , o acudir a la PDI.

Herramientas de seguridad

Existen opciones de software que permiten gestionar el equipo a distancia.

En el caso de los usuarios de Android y Galaxy, la configuración del Buscador de Samsung permite localizar el dispositivo, emitir un sonido, bloquear la pantalla o eliminar los datos de manera remota.

Inostroza detalla que estas herramientas abarcan también el ecosistema de accesorios conectados, complementado por la plataforma de seguridad Samsung Knox.

Además, se sugiere aplicar medidas preventivas en la configuración del equipo. Esto incluye establecer un PIN seguro, activar la biometría mediante reconocimiento facial o huella digital y habilitar la autenticación en dos pasos para las aplicaciones esenciales.

Los modelos más recientes, como la serie Galaxy S26, incorporan funciones del sistema operativo Android que bloquean el celular automáticamente ante intentos de acceso no autorizados.