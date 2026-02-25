Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

Si el Galaxy S24 fue el dispositivo que introdujo el concepto de “inteligencia artificial en el bolsillo” y el S25 lo transformó en “un compañero de uso diario”, la serie S26 llega con un objetivo todavía más ambicioso: ser la punta de lanza de un plan que busca llevar la IA a 800 millones de dispositivos hacia fines de 2026.

Fiel a la madurez del mercado, el Samsung Galaxy S26 Ultra no busca reinventar la rueda con trucos de magia, sino que apuesta por una optimización profunda para que la asistencia virtual funcione sin esfuerzo, sin lags y ahora, también, sin interrupciones.

En La Tercera probamos el equipo en el evento de lanzamiento mundial en San Francisco. Acá analizamos algunas novedades y funciones que marcan la pauta del que tradicionalmente es el teléfono Android de gama alta más vendido del mercado, según datos de Counterpoint y Canalys.

El primer “Privacy Display” del mercado

En apariencia, el Galaxy S26 Ultra afina sus líneas. Es el teléfono más delgado de la familia Ultra hasta la fecha, con un grosor de 7.9 mm.

Los bordes se han redondeado ligeramente para mejorar la ergonomía, y el módulo de cámaras adopta un lenguaje de diseño heredado de la línea Fold. Todo esto, protegido por la nueva generación de cristal Corning Gorilla Armor 2 y disponible en cinco colores: Cobalt Blue, Sky Blue, Black, White y Pink Gold.

Sin embargo, la innovación más llamativa en el panel frontal va por el lado funcional. Samsung estrena la Pantalla de Privacidad, un desarrollo exclusivo del modelo Ultra que combina hardware y software, haciéndolo -de momento- irreplicable en otros equipos.

Cómo es el Samsung Galaxy S26 Ultra

¿En qué consiste? El sistema bloquea los ángulos de visión laterales para evitar miradas indiscretas, pudiendo configurarse para que se active solo en ciertas aplicaciones, al recibir notificaciones o de manera permanente en toda la pantalla.

Una solución técnica exclusiva del S26 Ultra -que reemplaza a las micas- para un problema cotidiano en el transporte público o espacios concurridos como cafeterías, ascensores o reuniones.

Moon Sung-hoon, vicepresidente ejecutivo de desarrollo estratégico de smartphones en Samsung Electronics, dijo en una charla con periodistas que “la privacidad debe protegerse no solo en situaciones especiales, sino todos los días”.

Nueva arquitectura térmica

Mientras que las versiones base y Plus llegan impulsadas por el Exynos 2600, el cerebro del Galaxy S26 Ultra es el Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy . Para sostener las altas exigencias de procesamiento local de IA sin que el teléfono eleve su temperatura, se ha integrado una cámara de vapor ampliada junto a un nuevo material de interfaz térmica.

El equipo promete un resumen de llamadas potenciadas por Galaxy AI hasta un 41% más veloz que en la serie anterior, y un 57% más de velocidad en la función AI Eraser para eliminar objetos o personas de las fotos.

Este rediseño interno viene acompañado de una actualización muy esperada en la autonomía: la batería ahora soporta Carga Súper Rápida 3.0 de 60W por cable y 25W de forma inalámbrica , reduciendo significativamente los tiempos de espera conectados al enchufe.

Según comentó Sung-hoon, la batería del S26 Ultra va de 0 a 75% en solo 30 minutos de carga.

Más luz y estabilización de grado profesional

El sistema fotográfico, históricamente uno de los pilares de la familia Galaxy, refina sus sensores para maximizar la captura de información en entornos complejos.

Entre sus sensores principales, el gran angular de 200 MP ahora captura un 47% más de luz , mientras que el teleobjetivo de 50 MP registra un 37% más.

Cómo es el Samsung Galaxy S26 Ultra

El equipo también cuenta con video avanzado y Nightography, por lo que las grabaciones nocturnas reducen drásticamente el ruido visual. A esto se suma el modo de bloqueo de horizonte, el cual utiliza datos del giroscopio y el acelerómetro en tiempo real para mantener la toma nivelada.

Para los creadores de contenido profesional, el S26 Ultra soporta formato APV con grabación hasta 8K a 30fps, permitiendo ediciones repetidas sin pérdida de calidad.

Además, la cámara frontal integra un AI ISP avanzado y un motor de reconocimiento de objetos que identifica texturas y tonos de piel con precisión, sin importar las condiciones de iluminación.

Hacia la asistencia proactiva

La promesa de un futuro guiado por agentes virtuales toma forma a través de un paquete de software profundamente integrado en el sistema operativo y compatible con aplicaciones populares como Instagram, YouTube y Netflix.

Photo Assist y Creative Studio : la edición de imágenes da un salto. Ya no solo borra objetos, sino que, gracias a modelos generativos integrados (como la tecnología Nano Banana de Google), los usuarios pueden ingresar prompts de texto para crear elementos adicionales en sus fotos. Además, incluye plantillas listas para usar, stickers y tarjetas.

Audio Eraser : permite reducir el ruido de fondo y aislar las voces directamente, sin necesidad de salir de la aplicación que se esté utilizando.

Now Nudge y Now Brief : el teléfono ofrece sugerencias e información proactiva en tiempo real basándose en el contexto del usuario, centralizado en una Now Bar con atajos adaptativos.

Circle to Search : evoluciona para reconocer y buscar múltiples objetos en pantalla de manera simultánea.

Bixby y Call Screening: el asistente de voz se reposiciona como un controlador inteligente del dispositivo. Una de sus funciones más útiles es la capacidad de contestar números desconocidos para identificar quién llama y cuál es el motivo, filtrando el spam de manera efectiva.

Finalmente, el escáner de documentos minimiza distorsiones y permite ráfagas múltiples, incluso sobre papeles manuscritos muy arrugados, mientras que las capturas de pantalla ahora se organizan automáticamente.

Ficha técnica del Samsung Galaxy S26 Ultra

Unidades Especificaciones Pantalla 6.9″ QHD+ Dynamic AMOLED 2X Tasa de Refresco 120Hz adaptativo con Vision Booster Dimensiones y Peso 163.6 x 78.1 x 7.9 mm / 214 g Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Memoria RAM 12 GB / 16 GB Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB Cámara Principal (Angular) 200 MP (f/1.4) con zoom de calidad óptica 2x Cámara Ultra Gran Angular 50 MP (f/1.9) Cámaras Teleobjetivo 50 MP (Zoom óptico 5x, f/2.9) + 10 MP (Zoom óptico 3x, f/2.4) Cámara Frontal 12 MP (f/2.2) Batería 5.000 mAh Carga 60W por cable, Carga inalámbrica rápida y PowerShare Sistema Operativo Android 16 bajo One UI 8.5 Conectividad 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 Resistencia IP68 (polvo y agua)

Precio de la serie Galaxy S26 en Chile

Estos son los precios confirmados por Samsung para la serie Galaxy S en Chile.

Los equipos están disponibles en tiendas físicas y en Samsung.com a partir de hoy: