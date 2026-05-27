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    “El Presidente Kast me encargó devolverles la mano”: Arrau visita comisaría en La Pintana y ofrece disculpas por el trato a Carabineros

    El ministro de Seguridad Pública afirmó que "estamos en un país que se olvidó de agradecer a Carabineros". Durante su visita se interiorizó el trabajo policial en zonas que calificó como "exigentes".

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, asistió la noche de este martes a la 41° Comisaría de La Pintana, donde compartió con efectivos policiales y ofreció disculpas, en nombre del gobierno del Presidente José Antonio Kast, por el trato entregado a los efectivos en el pasado.

    El registro fue compartido por el secretario de Estado a través de su cuenta de X, donde dio cuenta de su asistencia hasta la unidad policial, a la cual llegó junto a la alcaldesa Claudia Pizarro.

    Según informó el titular de Seguridad Pública, durante su visita conversó con los distintos efectivos que prestan servicio en la comuna del sur de la Región Metropolitana, donde conoció las necesidades del trabajo policial, que requiere de coordinaciones previas en zonas exigentes.

    Cabe recordar que Arrau asumió en Seguridad Pública luego del repentino cambio de gabinete realizado por Kast, cuando el pasado 19 de mayo removió del cargo a la exfiscal Trinidad Steinert.

    Desde entonces, Arrau -quien no ha estado exento de polémicas tras no presentarse aún de un plan de seguridad del gobierno y por reconocer como “suficiente” la Política Nacional de Seguridad de la administración Boric- ha reforzado su agenda con reuniones, como la que sostuvo con el exministro del ramo Luis Cordero.

    También se ha desplegado en terreno, en línea con la estrategia del gobierno de “copamiento” y “recuperación” de los territorios. Inclusive, durante la tarde se trasladó hasta el sector de Alameda con Matucana, donde un bus del sistema RED fue incendiado por encapuchados.

    Así, Arrau en medio de su visita a la única comisaría de la comuna, sostuvo que “estamos en un país que se olvidó de agradecer a Carabineros y cuando pasa algo los llamamos y siempre el país les está pidiendo más y más a Carabineros".

    “Lo que me ha encargado el Presidente Kast es devolverles la mano, hacer justicia y no solamente acordarnos de Carabineros en las épocas difíciles, y ustedes están ahí y van donde nadie más quiere ir”, agregó el titular de Seguridad Pública.

    “En serio que muchas gracias y les pido disculpas cuando este país muchas veces los ha criticado, olvidando que detrás de ese uniforme hay una familia, hay un ser humano y que les pedimos mucho”, añadió Arrau.

    En tanto, la alcaldesa Pizarro, agradeció la asistencia Arrau, “para en primera persona contarle lo que sucede en nuestro territorio. Le hemos manifestado que tenemos 27 carabineros menos, que teníamos 10 oficiales y que hoy tenemos siete”.

    En esa línea, planteó la necesidad de aumentar la dotación policial y realizar planes integrales para intervenir barrios complejos dentro de la comuna.

    Más sobre:Ministerio de SeguridadMartín ArrauLa PintanaCarabinerosClaudia PizarroSeguridad

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