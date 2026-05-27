Queman bus de transporte público en Estación Central y ministro de Seguridad califica el acto de “gravísimo”

Al menos 10 encapuchados fueron los que quemaron un bus del transporte público en Avenida Matucana, en Estación Central, este martes.

El hecho ocurrió a eso de las 12.40 luego de que los atacantes cortaran el tránsito y detuvieran la micro que se movilizaba de sur a norte.

Una vez que la máquina se detuvo, cerca de la esquina de Romero, los encapuchados hicieron descender a los pasajeros y a su conductor. Posterior a ello, rociaron la micro con bencina para luego prenderle fuego. La violenta escena obligó la llegada de Bomberos para apagar las llamas. En ese intertanto, mientras los atacantes se daban a la fuga, el tránsito se vio cortado en ambos sentidos en Avenida Matucana.

Junto a los voluntarios llegó personal de Carabineros para realizar las diligencias iniciales. Recibida la denuncia, la Fiscalía Centro Norte instruyó el trabajo investigativo a equipos de OS9 y Labocar. Quien también llegó hasta el sitio del suceso fue el recién asumido ministro de Seguridad, Martín Arrau (Republicano) .

“Más de una treintena de pasajeros son obligados a bajar del bus. Por lo que sabemos, y pudimos conversar con el conductor, que está muy afectado, se empieza a rociar material combustible antes de que la totalidad de los pasajeros baje y se incendia violenta e intencionalmente”, señaló Arrau.

En esa línea, agregó: “No solamente es la destrucción material de un bus que presta servicio y que paga toda la comunidad, sino que efectivamente el trauma para esos pasajeros que están yendo a su lugar de trabajo, a su domicilio, que son violentados, que son obligados a abandonar este medio de transporte. Se les amenaza con ser quemados. Esto es gravísimo ”. Por último, el secretario de Estado señaló que estudiarán los hechos para evaluar presentar alguna acción penal.

El general Víctor Vielma, jefe (s) de la Zona Oeste de Carabineros, quien llegó junto al ministro, expuso que los sujetos que quemaron la micro, presuntamente, salieron de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) . “El bus de locomoción colectiva, sorpresivamente, fue detenido por 10 a 15 encapuchados que salieron desde calle Romero, desde el interior de la universidad, detuvieron su marcha, hicieron descender a los pasajeros, también al conductor, al tiempo que rociaban el bus con acelerante para que una vez que ellos descendieran, encenderle fuego y que este se quemara en el sector”, relató el general.

Con todo, dijo el uniformado, los sujetos lanzaron miguelitos en esa avenida para interrumpir el tránsito. “Todavía hay personas que están dispuestas a hacer de todo para reivindicar ciertas causas”, cerró el ministro. No se registraron personas lesionadas ni detenidos. El tránsito fue habilitado en Matucana, en ambos sentidos, a eso de las 16.08 h.

Un tono aún más duro para condenar los hechos tuvo el delegado presidencial, Germán Codina, quien expresó: “Estamos ante una situación que es gravísima que no vamos a tolerar. Es evidente que todavía hay gente que sigue utilizando establecimientos de educación para lograr la impunidad”.

Codina, quien hizo un llamado al Congreso a discutir con “total amplitud” el proyecto de ley de escuelas protegidas, dijo: “Nos parece sumamente grave que sigan ocultándose en los establecimientos de educación donde logran lamentablemente tener impunidad. Esta es una preocupación, es un mandato del Presidente de la República para que logremos avanzar con fuerza y obviamente lograr poner tras las rejas a estas personas que son verdaderos delincuentes”.