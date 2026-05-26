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    Chomali defiende recorte en Salud y responsabiliza a directores de hospitales por ineficiencias detectadas en gestión clínica

    La ministra de Salud abordó esta jornada el reajuste al presupuesto instruido por Hacienda así como también la indicación sobre migrantes irregulares, asegurando que están en conversación con el Ministerio del Interior sobre esta materia.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    La ministra de Salud, May Chomali, abordó esta jornada los recortes a la cartera de salud instruidos por Hacienda, y las críticas que han surgido desde distintos sectores por esta materia.

    Al respecto y en conversación con Radio ADN, la ministra defendió el recorte, asegurando que el sistema de salud pública del país “no tendrá menos presupuesto que en 2025″, recordando que el año pasado ya había aumentado originalmente en un 5,7% el presupuesto para este año, por lo que tras el ajuste quedará de igual forma con un incremento cercano al 3,2%.

    Asimismo, recordó que el reajuste estará enfocado en mejorar distintas ineficiencias detectadas en hospitales y servicios de salud, como compras directas, pérdidas por vencimiento de medicamentos, licencias médicas falsas y ausentismo.

    Consultada por otra parte sobre qué le habían parecido los dichos del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien al abordar los recortes que ordenó a los hospitales, argumentó que “a veces uno con menos recursos hace más”, la ministra señaló que si bien “es difícil en salud decir una cosa así”, y si bien no lo podía afirmar en general, sí tenía “ejemplos concretos”, en que “efectivamente eso es factible”.

    En este sentido, la autoridad apuntó a la gestión como un área importante a mejorar por parte de los hospitales, haciendo hincapié en la responsabilidad de ciertos directores de servicio que no están realizando bien su trabajo, como por ejemplo, en controlar situaciones de ausentismo, advirtiendo que hay funcionarios “que están con más de 180 días de licencia y nadie hace nada”.

    “Desgraciadamente, uno habría esperado que un director de hospital o un director de servicio asumiera su rol en ese sentido de decir, ¿sabes qué acá? No puede ser que yo tenga esta causa de ausentismo. ¿Cómo vamos a trabajar en el ausentismo? (...) hospitales que no tienen medicamentos para entregarle a sus pacientes y por otro lado, 2.000 millones de pesos en merma de medicamentos que los tienen que eliminar", lamentó.

    Todos esos son recursos, indicó, “se van dilapidando, y yo estoy segura de que en esa ineficiencia nosotros vamos a ser capaces de controlar el gasto y no aumentarlo en la misma proporción que estamos aumentando el presupuesto”.

    Es por esto, indicó, que varios de los directores de servicio “los cambiamos apenas llegamos. Acabamos de no renovar Alta Dirección Pública a otros directores de servicio, lo mismo están haciendo ellos con sus directores de hospitales, en que se les ha pedido la renuncia”.

    En esto, reiteró la importancia de una buena gestión.

    “Aquí lo que me pasa a mí, habiendo sido médico de atención primaria, subdirector del mismo servicio, director de un hospital, aquí lo que falta es gestión clínica. Y por eso es tan importante las direcciones de servicio y las direcciones de hospitales, que es donde nosotros podemos influir“, señaló.

    “Ayer estuvimos revisando con el subsecretario de Redes Asistenciales (Julio Montt) la evaluación de los hospitales autogestionados -lo vamos a publicar en estos días- y hay una mala evaluación. No hay una buena evaluación de muchos hospitales que no cumplen con el mínimo que se les exige en los compromisos de gestión que tienen los directores de hospitales”, advirtió.

    Chomali por indicación sobre migrantes irregulares: “Estamos conversando con el Ministerio del Interior”

    Por otra parte, consultada sobre la indicación presentada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez y el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, que obligaría a las instituciones de Salud a compartir antecedentes como “el domicilio, teléfono, correo electrónico y demás datos pertinentes, respecto de extranjeros que sean objeto de procedimientos migratorios en tramitación”, y en donde anteriormente la titular de Salud había manifestado preocupación, Chomali señaló que se encuentran en conversaciones con Interior por esta materia.

    “Esta es una indicación que se pone en un proyecto de ley que estamos mirando, que estamos conversando con el Ministerio del Interior”, detalló. “Ya tuvimos las primeras reuniones técnicas con ellos para entender la lógica desde la perspectiva del Ministerio del Interior (...) y estamos llegando a un acuerdo”.

    Como norma general desde el punto de vista de la salud pública, añadió, “estamos conversando los alcances, porque efectivamente hubo ahí un problema con las palabras que se usaron, pero lo importante es que sepan que el sector salud siempre ha estado obligado a informar cuando algún ente, los tribunales de justicia, la fiscalía, nos solicitan antecedentes de algún paciente. Eso siempre ha sido así. Pero esto es un tema administrativo, no es judicial”.

    “Estamos conversandocon el Ministerio del Interior para poder resolveresta controversiaque se ha generado”, afirmó.

    Más sobre:NacionalMay ChomaliMinisterio de SaludMinsalPresupuesto

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