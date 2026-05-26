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    Pablo García dice que no hay error en proyección de deuda pública y advierte que lo más relevante es el estrés fiscal

    Tras las declaraciones del ministro de Hacienda acusado un error en la proyección de deuda pública, el exvicepresidente del Banco Central aseguró que “son supuestos respecto a la proyección de aquí a cuatro años", por lo que lo ve como algo "bastante inmaterial y secundario”.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    El exvicepresidente del Banco Central recordó que Quiroz dijo que probablemente deberá endeudarse más. Andres Perez

    -¿Coincide en la idea de que hay un error de cálculo?

    -No

    Así respondió el economista y exvicepresidente del Banco Central, Pablo García, a la consulta respecto del “error” de más de US$ 10.000 millones que acusó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en la proyección de deuda pública 2026-2030, que se desprende del último informe del gobierno de Boric.

    En conversación con Radio13C, el presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) advirtió que en estas materias se debe “ser preciso” respecto a qué es lo que es un error, qué es lo que es una proyección y qué son los supuestos.

    “Cuando se cierra el año, hay una revisión del balance fiscal del año anterior. Eso es algo que ocurre siempre porque se tiene más datos. (...) Si nosotros tomamos esa diferencia en el balance efectivo que ahora conocemos para el 2025 y usamos esa diferencia para construir hacia adelante una nueva proyección de deuda pública, nos da una cifra más alta”, explicó.

    Jorge Quiroz en el punto de prensa con motivo de la presentación del Informe de Finanzas Publicas del primer trimestre de 2026. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Con todo, el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, le restó importancia a esto, argumentando que se tratan de supuestos respecto a la proyección a cuatro años más, “así que yo lo encuentro bastante inmaterial y secundario”.

    En cambio, afirmó que lo realmente importante del informe es que el “estrés fiscal” que tiene la economía “es significativo y continúa”, y recordó que ayer Quiroz abrió la posibilidad de que “va a tener que ir al Congreso a pedir permiso para endeudarse más”.

    Esto le pone todo el peso a esta administración, al presidente Kast y al ministro Quiroz, respecto a qué van a hacer al respecto. Ya no se trata como de echarle la culpa al gobierno anterior”, afirmó.

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    Más sobre:Pablo GarcíaInforme Finanzas Públicasdeuda públicaJorge QuirozFinanzas públicasIFP

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