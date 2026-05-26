Con un llamado a cuidar la red de alcantarillado autoridades lanzan Plan de Invierno 2026 de la Región Metropolitana

Con un llamado a cuidar la red de alcantarillado, las autoridades lanzaron este martes el Plan de Invierno 2026 para la Región Metropolitana, iniciativa que busca prevenir inundaciones y reforzar la mantención de la infraestructura sanitaria.

El plan contempla una serie de medidas, entre las cuales se encuentra el despliegue de una flota de camiones para limpiar la red de alcantarillado de la Región Metropolitana, la cual supera los 11 mil kilómetros de extensión. Además contempla una seria de inspecciones robóticas, acústicas y televisivas para monitorear y recolectar anualmente más de 4 mil toneladas de basura.

Según detalló el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, “estamos preocupados por las proyecciones meteorológicas y tenemos un plan para hacer frente a ellas”.

“Por una parte, la Dirección de Obras Hidráulicas, que es una de las principales directores del MOP en el tratamiento de esta materia, está invirtiendo ingentes recursos para la protección de los alcantarillados, de los cauces y de las quebradas”, añadió, enfatizando que “adicionalmente, la Dirección General de Aguas, a través de su red hidrometeorológica, hace un constante monitoreo de los cauces de los ríos y nos alerta en caso de emergencias“.

En la misma línea, el subsecretario detalló que “la Superintendencia de Servicios Sanitarios ha instruido a las 53 empresas sanitarias a que realicen planes de protección como el que estamos conociendo hoy en día y de este modo proteger nuestras redes de alcantarillado los 32.679 kilómetros que tenemos que cuidar en todas las regiones del país, no sólo los 11.000 kilómetros que Aguas Andinas se hace cargo en la Región Metropolitana“.

Finalmente según apuntó, “quiero concluir con un llamado a la población a cuidar nuestras redes de alcantarillado, a no utilizarlas como vertedero, porque sólo de esa manera podemos disminuir el riesgo de inundaciones”.

El gerente general de Aguas Andinas, José Sáez, se sumó al llamado, a la vez que señaló que “este año va a ser un poco más complejo porque nos anuncian que vamos a tener un nivel de lluvia relevante en esta zona del país, por tanto tenemos que redoblar los esfuerzos de coordinación tanto del mundo público como privado, para anticiparnos a las situaciones que vamos a vivir”.