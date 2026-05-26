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    Ministerio Público designa a fiscal Cubillos para investigar posibles irregularidades en Codelco por producción de cobre

    Fiscal Regional de la Región de O’Higgins, el mismo que investigó el fatal accidente en la División El Teniente, será el encargado de llevar adelante las investigaciones.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    La Fiscalía Nacional designó este martes al Fiscal Regional de la Región de O’Higgins, Aquiles Cubillos

    La Fiscalía Nacional designó este martes al Fiscal Regional de la Región de O’Higgins, Aquiles Cubillos, para dirigir la investigación penal por “eventuales irregularidades en la gestión de Codelco sobre la sobreestimación de la producción de toneladas métricas de cobre, reportadas durante el año 2025”.

    La decisión fue adoptada por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, “conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 19 de la Ley N.° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público”, según indica el comunicado de prensa emitido hoy por el organismo.

    La Fiscalía señaló que la medida se adopta en consideración a dos denuncias presentadas ante el Ministerio Público: la de la propia Corporación Nacional del Cobre (Codelco), ingresada el 22 de mayo, y la del diputado Jaime Mulet, presentada el 14 de mayo.

    Cubillos no es alguien nuevo para Codelco. Es que el persecutor de 53 años que trabajó para el segundo gobierno de Sebastián Piñera fue el titular de las investigaciones por el fatal accidente en la mina El Teniente, el 31 de julio de 2025.

    Cabe recordar que tras la conclusión de una auditoría interna, Codelco reconoció una desviación de la producción de cobre durante el 2025. En total, fueron 26.875 toneladas las que se reportaron como producidas, contraviniendo las normas internas de la empresa.

    Codelco admitió errores en cálculos de producción de cobre. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La cifra se descompone de 20 mil toneladas contenidas en óxidos de la división Chuquicamata y 6.875 toneladas contenidas en arsénico de calcio de la división Ministro Hales.

    La estatal, de hecho, había anunciado que iba a presentar una denuncia en la Fiscalía para que indague la eventual existencia de delitos.

    Tamara Agnic, la directora de Codelco y presidenta del Comité de Auditoría Compensaciones y ética (CACE), Tamara Agnic, reconoció que desde una mirada de gobierno corporativo y más siendo Codelco la empresa estatal más grande del país, este error “por supuesto que es muy grave”.

    Consultada específicamente sobre si se trató de un error de auditoría o si efectivamente hubo dolo en toda esta situación, Agnic dijo que a su juicio existió “una interpretación demasiado errónea de la normativa vigente”.

    Lee también:

    Más sobre:CodelcoAquiles CubillosCobre

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