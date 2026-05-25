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    Laurence Golborne respalda abrir parte de la propiedad de Codelco a privados y cuestiona continuidad de Pacheco en Novandino Litio

    El exbiministro de Minería y Energía dijo que la cuprífera estatal debe hacer un cambio “drástico” en su estructura.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Golborne dijo que incorporar capital privado en una fracción debe analizarse. MARIO TELLEZ

    El exministro de Minería y Energía, Laurence Golborne, abordó la situación de Codelco tras el cambio en la administración de la estatal y también sobre la controversia en torno a la sobreestimación de los niveles de producción, caso que es materia del Ministerio Público

    En línea con el diagnóstico de Óscar Landerretche, el director de empresas advirtió que a la cuprífera estatal no se le inyecta capital y que, al contrario, tiene un accionista (el Estado de Chile) que es “ávido” en retirarle recursos.

    En conversación con Radio13C, Golborne dijo que Codelco ha debido endeudarse para financiar sus proyectos de inversión y también distribuir dividendos al Estado.

    “Eso es un tema que, bueno, tiene que ver con la estructura de capital, pero no necesariamente con la eficiencia, no es algo que limite a la compañía en esa materia”, afirmó.

    Acto seguido, Golborne dijo que Codelco debe hacer un cambio “drástico” en su estructura y se sumó a voces como las del exministro de Hacienda, Ignacio Briones, respecto a abrir una parte de la propiedad de Codelco

    “Codelco tiene desafíos importantísimos por delante y creo que incorporar capital privado en una fracción, en una proporción sería una alternativa que debiese analizarse”, afirmó el exsecretario de Estado, quien no obstante reconoció que se trata de una idea que genera anticuerpos.

    Golborne afirmó en ese sentido que hay experiencias positivas en el mundo en esa dirección, mencionando los casos de Cemex (México) y Petrobras (Brasil).

    “Cuando tienes una parte de dueños que ponen su propio dinero en el desarrollo de una empresa, la preocupación es distinta, ahí no funciona el paga moya. Cuando una empresa es estatal el problema es, bueno, pasa justamente que es paga moya, o sea nadie se hace responsable”, comentó.

    Fontaine y Pacheco

    Respecto al arribo de Bernardo Fontaine como director ejecutivo de la Codelco, Golborne solo tuvo palabras de elogio, señalando que tiene las capacidades como para mejorar la gestión y los controles de la estatal, justamente a propósito de la sobreestimación de los niveles de producción.

    Máximo Pacheco, expresidente del directorio de Codelco.

    El exministro de Minería, también criticó la posición de algunos dirigentes respecto a podrían ir a huelga por la devolución de los bonos por más de US$ 14 millones que deberán hacer los trabajadores producto de ese fallo.

    “No es lo correcto, te fijas? No es lo correcto. O sea, si yo voy a un supermercado y una cajera me da vueltos de más, ‘ah, me pagó mal, me quedo con la plata’. Eso no está bien”, afirmó quien el año pasado se sumó al Consejo Internacional de apoyo a las labores de rescate en El Teniente, tras el fatal accidente.

    Y en conversación con radio Infinita, quien fuera una de las figuras clave en el rescate de los mineros de la mina San José, en 2010, también tuvo palabras para la gestión de Máximo Pacheco, deslizando que su figura puede ser contraproducente para Novandino Litio, la empresa conjunta de Codelco con SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama.

    “Novandino tiene desafíos tremendamente importantes, tiene unos buenos directores y una perspectiva de desarrollo fundamental para nuestro país. Entonces, el ideal sería aislarla de estos problemas, y si eso significa pasar por alguna persona que está generando algún conflicto, bueno, habrá que hacerlo”, afirmó.

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