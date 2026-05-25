Las alergias estacionales —aquellas que se intensifican en determinadas estaciones del año— pueden desencadenar múltiples dificultades para dormir.

Entre los árboles que suelen generar alérgenos durante el invierno en Chile —especialmente en Santiago— se encuentran los cipreses y el fresno, mientras que los ácaros de polvo también pueden provocar malestares.

El profesor de alergia e inmunología en la Universidad Estatal de Pensilvania (Estados Unidos), Timothy Craig, aseguró al New York Times que muchas personas alérgicas estacionales se sienten más cansadas durante ciertas temporadas, en gran parte debido a la congestión nasal que interrumpe su sueño durante las noches .

Sin embargo, existen una serie de medidas que pueden ayudar a controlar los efectos .

Especialistas consultados por el citado periódico compartieron sus recomendaciones.

6 recomendaciones para dormir mejor si sufres alergias estacionales, según especialistas. Foto: referencial.

1. Evitar que los alérgenos entren al hogar

La psicóloga especializada en medicina del sueño con sede en Nueva York, Shelby Harris, declaró que minimizar la acumulación de alérgenos en los interiores del hogar puede marcar una diferencia significativa en la respiración y en la calidad de sueño .

Especialmente, dijo, hay que evitar que los desencadenantes de los malestares entren en los dormitorios.

Durante el día, elementos como el polen de ciertos árboles puede quedarse en la ropa, incluso aunque la sacudas después de usarla. Esto podría llevar a que los alérgenos permanezcan en tu hogar e intensifiquen aún más los síntomas.

Harris sugirió que, al llegar a casa, te quites los zapatos y cualquier otra prenda de abrigo —como un sombrero, por ejemplo— y los dejes junto a la puerta .

Luego, puedes cambiarte de ropa lo antes posible y llevarla directamente a la lavadora .

Lo anterior se debe a que las prendas que quedan en el cesto de ropa sucia pueden liberar alérgenos en el aire, afirmó la especialista.

De la misma manera, dijo Harris, es recomendable mantener las ventanas cerradas tanto como sea posible durante la temporada de alergias , especialmente si tienes alergias graves o cuando los niveles de alergenos son altos.

Craig dijo que usar un purificador de aire HEPA también puede ser útil para reducir la exposición , ya que estos dispositivos pueden filtrar los alérgenos presentes.

Los especialistas consultados por el citado periódico recomendaron aspirar una o dos veces por semana con una aspiradora certificada como “apta para personas con asma y alergias” , lo que significa que no liberan alérgenos al aire.

2. Ducharse antes de dormir

Tomar una ducha antes de acostarse puede eliminar los alérgenos de la piel y el cabello, dijo Harris. Por lo tanto, recomienda ducharse todas las noches durante la temporada de alergias .

La doctora comentó que muchos dermatólogos alertan que ducharse con demasiada frecuencia puede resecar la piel y el cabello.

No obstante, dijo Harris, hacerlo puede ser útil si las alergias realmente dificultan el sueño.

3. Reducir la inflamación nasal

El otorrinolaringólogo y profesor de cirugía de cabeza y cuello en la Universidad de Stanford, Peter Hwang, comentó al Times que enjuagar las fosas nasales con solución salina puede ayudar a eliminar los alérgenos que puedan quedar en la nariz, junto con la mucosidad y las sustancias químicas inflamatorias que el cuerpo produce en respuesta.

Para ello, se puede utilizar un irrigador nasal o un frasco de plástico con dosificador .

El médico precisó que es clave preparar la solución salina correctamente , con agua destilada o esterilizada, o agua del grifo hervida durante al menos un minuto y luego enfriada.

6 recomendaciones para dormir mejor si sufres alergias estacionales, según especialistas. Foto: referencial.

4. Elevar la cabeza al dormir

Hwang explicó que acostarse puede empeorar la congestión nasal, ya que provoca que la sangre se acumule en los vasos sanguíneos de las fosas nasales. Esto puede causar inflamación del tejido que las recubre, aseguró.

Para evitarlo, sugirió elevar la cabeza al dormir, a través de una almohada en forma de cuña o elevando ligeramente la cabecera de la cama .

Afirmó que aquello puede ayudar a drenar mejor el líquido y la mucosidad, lo que a su vez puede facilitar la respiración al dormir.

5. Probar una técnica de respiración especial

El doctor comentó que un ejercicio de respiración conocido como Bhramari pranayama (o respiración de abeja) puede ayudar a dormir si se sufre de alergias estacionales .

Aunque existen distintas maneras de practicarlo, generalmente consiste en taparse los oídos con los pulgares, colocar los dedos sobre los ojos y la boca, respirar por la nariz y tararear lentamente al exhalar, como si se simulara el zumbido de una abeja.

Según Hwang, el tarareo envía vibraciones a través del cráneo, lo que ayuda a disolver y eliminar la mucosidad.

Dijo que, cuando sus pacientes buscan ejercicios holísticos para su congestión, les recomienda hacer este durante 15 minutos al día.

6. Lavar la ropa de cama y las sábanas frecuentemente

Los especialistas consultados por el citado periódico dijeron que normalmente se recomienda lavar la ropa de cama, incluidas las sábanas y las fundas de las almohadas, una vez a la semana .

Esto, con el objetivo de eliminar las células muertas de la piel y otras sustancias que se acumulan.

No obstante, durante la temporada de alergias, se sugiere una mayor frecuencia, dijo Harris .

La experta afirmó que algunas personas duermen mejor cuando lo hacen dos veces por semana o incluso más.

Junto con ello, dijo, se puede considerar proteger el colchón y las almohadas con fundas especiales antialérgicas , para así impedir que se acumulen los alérgenos.

En caso de que se duerma con una mascota que sale al exterior durante el día, existe la posibilidad de que se estén inhalando alérgenos adheridos a su pelaje.

Harris sugirió que si los alérgenos generan muchas molestias al momento de dormir, se podría considerar mantener a la mascota alejada del dormitorio, al menos durante los meses en los que las alergias son más intensas .

Cabe recordar que si tienes dudas relacionadas a tu salud, siempre es recomendable acudir a especialistas para evaluar tu caso y las mejores formas de abordarlo.