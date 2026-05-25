Sin nombres del Real Madrid: Luis de la Fuente sorprende con la nómina de España para el Mundial 2026. Foto: @sefutbol

España conoció este lunes la nómina de 26 jugadores para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La principal novedad es la ausencia de futbolistas del Real Madrid, algo que ocurre por primera vez en la historia del combinado español en una Copa del Mundo.

El técnico Luis de la Fuente explicó la decisión tras el anuncio de la convocatoria. “No miro si un jugador viene de un club o de otro”, señaló.

Aun así, le dedicó palabras a Dani Carvajal, quien había jugado los mundiales de 2018 y 2022. “Han dejado un legado imborrable, un legado de sentido, de personalidad, de liderazgo, de capitán, capitanía con letras mayúsculas”, dijo, también en referencia a Álvaro Morata, que tampocó entró en la lista. “Por la importancia que han tenido con nosotros, por la importancia que siguen teniendo y por la importancia que espero, Dios lo quiera, que la tengan en el futuro, porque no se ha terminado su ciclo”, complementó.

Tampoco fue citado Pablo Fornals, uno de los jugadores más destacados del Betis de Manuel Pellegrini en la última temporada. “Aquí no tiene nadie la puerta cerrada y todos sabemos cómo es este fútbol, esperando que en un futuro, pues nos volvamos a encontrar”, comentó el DT sobre los ausentes.

“Es una lista en la que llevábamos trabajando muchísimos meses, y que teníamos casi hecha”, apuntó el estratega. La convocatoria incluye a figuras como Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Fabián Ruiz y Nico Williams. En esa línea, sorprende la inculsión de Eric García, quien no era llamado al combinado español desde Qatar 2022 y nunca había sido considerado por De La Fuente.

El estratega se refirió al proceso de recuperación del atacante del Barcelona tras su lesión en el tramo final de LaLiga. “Las últimas semanas han estado el doctor y el preparador físico visitando los clubes, viendo la situación de los jugadores y compartiendo información con los servicios médicos. La preparación va a seguir en la línea que han marcado tanto en el club como nuestros servicios médicos. No vamos a acelerar ningún proceso”, apuntó.

Además, perfiló los nuevos liderazgos en el plantel. “La generación que se queda, los Rodrigo, Unai Simón, Ferran Torres y Mikel Oyarzabal, que son los siguientes cuatro capitanes, por antigüedad y por grado, están perfectamente preparados”, explicó. España integra el Grupo H del Mundial junto a Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Revisa la lista

Arqueros

Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) y Joan García (Barcelona).

Defensores

Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Aymeric Laporte (Al Nassr), Eric García (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Mediocampistas

Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Mikel Merino (Arsenal) y Álex Baena (Atlético de Madrid).

Delanteros

Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Club), Víctor Muñoz (Osasuna), Ferran Torres (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) y Borja Iglesias (Celta de Vigo).