“No dejé pasar a nadie”: el recado de Arturo Vidal pese a su autogol en el triunfo de Colo Colo ante la UC.

El triunfo de Colo Colo ante la UC en el Claro Arena dejó al equipo de Fernando Ortiz en su mejor momento en la Liga de Primera. Después del 2-1, uno de los que habló fue Arturo Vidal.

El volante fue protagonista desde temprano. A los 8 minutos, Juan Francisco Rossel desbordó por la izquierda, envió un centro atrás y el despeje de Sebastián Sosa terminó rebotando en el King para el 1-0 parcial de la UC. El capitán del Cacique sufrió durante buena parte del primer tiempo como líbero en la línea de tres defensores, especialmente ante la movilidad del joven atacante cruzado.

Tras el encuentro, Vidal relativizó el error por el resultado final. “Los primeros minutos fueron difíciles, ellos venían con otro ritmo por la Libertadores. El autogol son cosas que pasan, lo que pasó al final pasa a segundo plano, lo que importa es que ganamos, somos punteros y sacamos ventaja”, señaló.

Vidal sufrió ante las arremetidas de Rossel en el primer tiempo. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Luego profundizó en la jugada y respondió a quienes apuntaron a su responsabilidad. “El autogol fue un rebote, mejor que se queden con eso. Sería ilógico si me echo a morir, si he jugado en todos lados, lo mío es caerme y pararme, además tengo que ayudar a mis compañeros”, lanzó.

Colo Colo pasó complicaciones en la primera etapa. Universidad Católica controlaba el trámite y encontraba espacios con facilidad ante la zaga alba. Rossel fue uno de los puntos altos del equipo de Daniel Garnero y generó constantes problemas por velocidad. Sin embargo, el partido cambió en los minutos finales del primer tiempo gracias a la aparición de Javier Correa. El delantero argentino marcó dos goles consecutivos, a los 42 y 45 minutos. Primero con un remate al ángulo y luego con una definición ajustada al primer palo de Vicente Bernedo.

Vidal también destacó el presente del delantero argentino. “Javier está muy feliz, el equipo le tiene mucha confianza, sabemos que es un gran jugador, volvió con todo, ha hecho cinco goles en los últimos tres partidos. Estamos contentos, seguimos ganando y creciendo”, comentó.

En el segundo tiempo, Colo Colo logró controlar mejor los avances de la UC, que tuvo menos profundidad. “Se nos complicó cuando estábamos con línea de tres, luego con cuatro atrás pudimos defender mucho mejor. Tuve la mala suerte del autogol, luego nos afirmamos atrás y al final no dejé pasar a nadie”, dijo el ex Bayern Múnich.

El mediocampista también abordó su rol dentro del plantel. “Ya he jugado muchos clásicos, ahora que soy el capitán tengo que ser líder y ayudar a mis compañeros, se logró y pudimos conseguir los tres puntos”, afirmó.

Vidal cerró proyectando los objetivos del equipo para el resto de la temporada. “Nuestro objetivo es ganar el campeonato, ganar los tres títulos si se puede, con el correr de los partidos hemos ido mejorando y los resultados se están dando. Esperemos que a fin de año podamos levantar una copa”, sostuvo.

Con este resultado, Colo Colo llegó a 30 puntos y amplió su ventaja en la cima del torneo. Los albos quedaron ocho unidades por encima de Huachipato, 10 sobre Universidad Católica y 13 respecto de Universidad de Chile, que no jugó en este fin de semana.