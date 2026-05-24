Segundo autogol consecutivo: el tanto en propia puerta de Arturo Vidal que adelanta a la UC ante Colo Colo

Universidad Católica dio el primer golpe en el Clásico 189 ante Colo Colo. Los cruzados se adelantaron tempranamente en el marcador gracias a un autogol de Arturo Vidal.

Corría el séptimo minuto del encuentro disputado en el Claro Arena cuando Juan Francisco Rossel arremetió por la izquierda. El atacante desbordó con excesiva facilidad ante la marca del Rey, que se vio sobrepasado por la velocidad del jugador de 21 años.

Rossel llegó hasta línea de fondo y jugó hacia el centro. En ese momento, Joaquín Sosa intentó despejar, pero la pelota impactó en Vidal, que terminó convirtiendo un insólito autogol debido al rebote. Lamento en Colo Colo y festejos efusivos en la UC.

El Rey se anotó en propia puerta por segunda semana consecutiva, toda una particularidad. El líbero del Cacique marcó un autogol en la goleada por 6-2 ante Ñublense, en seguramente la mejor versión de Colo Colo en la temporada.

Revisa el autogol de Vidal