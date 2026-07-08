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    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    Probamos el Samsung Galaxy A57 5G disponible en Chile. ¿La clave de su propuesta? Seis años de actualizaciones de software y parches de seguridad. ¿Vale la pena?

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    En el competitivo segmento de la gama media en Chile, la estrategia de los fabricantes, por lo general, consiste en saturar el mercado con especificaciones técnicas que no siempre se traducen en una mejor experiencia de uso.

    Con el nuevo Galaxy A57 5G, que probamos en su versión de 128 GB en color Awesome Icyblue, Samsung toma un camino distinto. En lugar de apostar por características llamativas, la marca se concentra en refinar la calidad de construcción y asegurar la longevidad del equipo.

    En La Tercera probamos el equipo durante algunas semanas. Estas son nuestras primeras impresiones.

    Un diseño que acorta distancias

    Con el dispositivo en mano, lo primero que destaca es la reducción en su peso y grosor frente a las generaciones anteriores.

    La parte trasera abandona el plástico texturizado por un acabado de cristal brillante que emula la textura de la cerámica. Ahora, si bien el material atrae las huellas dactilares como la luz a las polillas, otorga una sensación de firmeza y solidez en la mano.

    El módulo de tres cámaras traseras sobresale levemente y presenta un efecto translúcido de aspecto sobrio.

    A nivel de durabilidad, el equipo incluye cristal Corning Gorilla Glass Victus+ y la certificación IP68 contra polvo y agua son características que tradicionalmente estaban reservadas para la serie de gama alta. Esto da tranquilidad para el uso cotidiano.

    Fotografía y procesamiento

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    El apartado fotográfico está encabezado por un sensor principal de 50 megapixeles con estabilización óptica de imagen, acompañado por un lente ultra gran angular de 12 megapixeles y un macro de 5 megapixeles.

    La cámara frontal se mantiene en 12 megapixeles y añade soporte para Super HDR en la grabación de video.

    Esto se puede traducir en que las fotografías de día mantienen el perfil de color característico de la marca con buena definición. Durante el uso nocturno, el procesador de señal de imagen demuestra su utilidad. El sensor integra pixeles de 1.0 micrómetros que logran absorber la luz necesaria para reducir el ruido visual sin sobreexponer artificialmente la escena.

    El salto más notorio de este modelo está en sus herramientas de software. El teléfono incorpora nativamente la función Circle to Search de Google y opciones de edición impulsadas por inteligencia artificial como el borrador de objetos, uno de los más completos en Android.

    Estas características operan de manera fluida y resultan verdaderamente útiles para quienes editan imágenes directamente en el teléfono sin requerir aplicaciones de terceros.

    Autonomía y actualizaciones

    El argumento técnico más contundente de este modelo es su ciclo de vida. Samsung garantiza seis años de soporte para el sistema operativo y seis años para parches de seguridad.

    Para un teléfono de este segmento de precio, esto significa extender la vida útil del equipo mucho más allá del estándar actual de la industria móvil.

    A esto se suma una gestión energética eficiente que permite alcanzar hasta dos días de autonomía bajo condiciones de uso moderado sin requerir una carga intermedia.

    ¿Vale la pena?

    El Samsung Galaxy A57 5G es un dispositivo pragmático. No intenta deslumbrar con un diseño radical ni con especificaciones rimbombantes. Su valor real consiste en democratizar características estructurales como la resistencia IP68, integrar herramientas funcionales de asistencia y ofrecer un soporte de actualizaciones líder en su categoría.

    Es un teléfono sensato, diseñado desde su concepción como una herramienta confiable a largo plazo para el mercado chileno.

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