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    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono

    La idea detrás es gestionar los alimentos a distancia o desde una pantalla en la misma puerta del equipo. La nueva función está pensada para no duplicar compras en el supermercado ni desperdiciar ingredientes. Acá te contamos cómo operan estos electrodomésticos y sus principales características.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono

    Que levante la mano a quién no le ha pasado: llegas a un pasillo en el supermercado y no recuerdas si todavía queda leche, fruta o algún ingrediente específico para el almuerzo o el desayuno. Esta mínima desconexión con nuestra propia despensa suele derivar en dos problemas prácticos: la compra duplicada y el posterior desperdicio de alimentos, o bien, la falta de insumos necesarios para resolver una comida.

    En rutinas donde el tiempo apremia, tener claridad sobre lo que hay en la cocina ayuda a planificar las compras, por ejemplo del supermercado, con mayor precisión.

    Para abordar este inconveniente cotidiano, la industria de los electrodomésticos ha comenzado a integrar soluciones de monitoreo a distancia.

    La solución: cámaras internas y gestión a distancia

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono

    En los modelos de refrigeradores Samsung equipados con el sistema Family Hub, los usuarios pueden visualizar el interior de su electrodoméstico directamente desde el celular -a través de una app- o desde la pantalla integrada en la puerta, sin necesidad de abrir el equipo.

    Esta funcionalidad se apoya en cámaras internas diseñadas para mostrar los alimentos almacenados en algunos de los estantes. Todo el ecosistema se gestiona a través de la aplicación SmartThings, lo que permite una administración mucho más práctica del hogar, sumando la posibilidad de crear listas de compras, establecer recordatorios y hacer un seguimiento de los artículos disponibles.

    En los modelos más recientes, como el Bespoke AI 4-Door French Door Family Hub 699 L o el Refrigerador Side by Side de 585 L Family Hub -ambos disponibles en Chile-, el sistema da un paso más allá mediante AI Vision Inside.

    Se trata de una tecnología que incorpora inteligencia artificial a las cámaras internas, permitiendo que el refrigerador identifique automáticamente los alimentos.

    Así, el sistema puede monitorear la entrada y salida de los productos, alertar sobre fechas de vencimiento y, a través de SmartThings Food, sugerir recetas basándose exclusivamente en lo que el usuario ya tiene guardado.

    “La nueva línea de refrigeradores Bespoke AI representa una actualización tecnológica significativa en nuestra ingeniería de electrodomésticos, proporcionando un rendimiento de enfriamiento avanzado y funciones que simplifican la vida diaria, como nuestra puerta de cristal premium AutoView”, dice Diego Buteler, Director de Línea Blanca en Samsung Latin America.

    “Sabemos que el tiempo es uno de los recursos más valiosos para el consumidor, y nuestro objetivo es ofrecer soluciones que ayuden a optimizar las tareas del hogar de manera rápida, práctica y eficiente”, añade.

    Paso a paso: cómo utilizar la función View Inside

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono

    Para quienes cuentan con un modelo compatible, revisar el refrigerador desde el teléfono requiere seguir unos cuantos sencillos pasos en SmartThings:

    1. Abre la aplicación SmartThings en tu teléfono (iOS o Android).
    2. En la pestaña Dispositivos (Devices), selecciona la habitación donde está registrado el equipo, por ejemplo en la “Cocina”.
    3. Toca la tarjeta del refrigerador compatible (modelos Family Hub u otros con cámara interna).
    4. En la pantalla de control, donde se muestra información general como la temperatura, desplaza la pantalla hacia abajo hasta el área de visualización interna, o toca la imagen del refrigerador.
    5. Revisa las imágenes internas en tiempo real. Según el modelo, podrás alternar la vista entre distintos compartimentos (por ejemplo, puerta izquierda y derecha).
    6. Si cuentas con un modelo avanzado, selecciona AI Food Manager o SmartThings Food para acceder al inventario inteligente, alertas de caducidad de alimentos y sugerencias de cocina.

    La aplicación SmartThings se encuentra disponible para descarga gratuita en Galaxy Store, Play Store y App Store.

    Specs de los nuevos refrigeradores

    CaracterísticaRefrigerador Side by Side de 585 L Family HubRefrigerador Bespoke AI 4-Door French Door Family Hub 699 L
    Tipo de refrigeradorSide by Side (2 puertas)French Door (T-Style, 4 puertas)
    Capacidad total útil585 Litros699 Litros
    Capacidad refrigerador392 Litros450 Litros
    Capacidad congelador193 Litros249 Litros
    Dimensiones (An x Al x Pr)91.2 cm x 178 cm x 72.6 cm91.2 cm x 185.4 cm x 87 cm
    Peso116 kg165 kg
    ColorJet Black / Black DOI (Negro)Clean Charcoal + Stainless Steel (Acero Inoxidable)
    Pantalla inteligenteFamily Hub LCD (Exterior)AI Family Hub + de 32″ (Pantalla táctil extendida)
    Sistema de enfriamientoAll-Around Cooling (No Frost)Triple Cooling (No Frost)
    Dispensador de aguaDispensador tradicional exterior con filtroBeverage Center (centro de bebidas oculto con jarra de autollenado y dispensador)
    Fábrica de hieloAutomática en la puertaFábrica Dual de Hielo automática (Doble tipo de hielo)
    CompresorDigital InverterDigital Inverter
    Eficiencia energéticaClase E (~38.7 kWh/mes)Clase D (~39.0 kWh/mes)
    Filtro eliminador de oloresNo especificadoSí (UV Deodorizer)
    ConectividadWi-Fi integrado (Compatible con SmartThings)Wi-Fi integrado (Compatible con SmartThings y funciones AI)

    Lee también:

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