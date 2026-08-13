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    Embajador de EE.UU. en Israel califica de “terrorismo” el acoso de colonos a palestinos en Cisjordania

    “Las acciones de aquellos que están llevando a cabo estos actos horrendos de terror con el fin de intimidar y acosar a esta familia son repugnantes”, manifestó Mike Huckabee.

    Por 
    Europa Press
    Miembros de las fuerzas de seguridad israelíes impiden el paso a colonos mientras palestinos plantan olivos en la aldea de Burin, cerca del asentamiento de Givat Ronen en la Cisjordania ocupada, el 4 de febrero de 2022. JAAFAR ASHTIYEH

    El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, ha denunciado a los “terroristas israelíes” que desde hace unos días vienen acosando a una familia palestina en la localidad de Qusra, en el norte de Cisjordania, zona crítica de la violencia de los colonos y rodeada de asentamientos y puestos de avanzada ilegales.

    El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee.

    “Las acciones de aquellos que están llevando a cabo estos actos horrendos de terror con el fin de intimidar y acosar a esta familia son repugnantes”, ha manifestado Huckabee, quien ha remarcado que la Embajada ha instado a la Policía y al Ejército a actuar contra estos “terroristas israelíes”.

    “No hay excusa para un comportamiento tan brutal”, ha expresado el embajador en una serie de mensajes en sus redes sociales, en los que ha dejado entrever que las personas hostigadas por esta turba violenta son también ciudadanos estadounidenses.

    El Ejército de Israel, por su parte, ha dado marcha atrás en su plan inicial de evacuar a las familias que estaban siendo acosadas y ha decidido finalmente que pueden permanecer en sus hogares mientras se realizan las operaciones para desalojar a los violentos.

    “Se ha dado orden a las tropas para que permitan que los residentes de la localidad permanezcan en sus hogares”, han señalado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que han informado de que han desalojado a los violentos que desde el domingo habían estrechado el cerco sobre el domicilios de esta familia.

    El embajador ha publicado en sus redes un video en el que se muestra parte de este operativo, aunque no eran más que imágenes de vehículos, incluida una excavadora. El Ejército de Israel ha informado de que han desalojado dos de estos asentamientos durante la pasada noche en esta localidad cercana a Naplusa.

    La violencia de los colonos israelíes contra los palestinos en Cisjordania se ha intensificado en los últimos años a la par que el Ejército bombardeaba la Franja de Gaza. La comunidad internacional ha denunciado que los asentamientos son ilegales, incluso según la legislación israelí, cuyas autoridades se muestran indiferentes hacia las acciones que vienen cometiendo estos extremistas.

    Más sobre:IsraelEE.UU.colonosCisjordaniaMike HuckabeeterrorismoQusraMundo

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