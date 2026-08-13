Hapag-Lloyd anota caída en sus ganancias trimestrales, pero se recupera de las pérdidas de inicios del 2026

La naviera alemana Hapag-Lloyd, que es la principal inversión de Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), del grupo Luksic, donde posee un 30%,registró una importante caída en sus ganancias el segundo trimestre, pero logró repuntar frente a las pérdidas anotadas en los primeros tres meses del año.

La compañía reportó que tuvo utilidades por US$83 millones, lo que representó una baja de 72,9% frente a los US$306 millones anotados en igual periodo de 2025. Sin embargo, con ello logró mejorar sus resultados frente a las pérdidas de US$256 millones registradas en el primer trimestre de 2026.

De este modo en el primer semestre la naviera cerró con pérdidas por US$173 millones frente a las ganancias de US$775 anotadas en los primeros seis meses de 2025.

Por su parte el Ebidta (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) aumentó 1,1% interanual en el trimestre a US$829 millones, pero en los primeros seis meses del año descendió 31,2% a US$1.323 millones.

En tanto los ingresos subieron 10,8% interanual a US$5.840 millones en el segundo trimestre, con lo que en los primeros seis meses del año acumularon un leve aumento de 1,6% a US$10.759 millones.

Costos por el conflicto en Medio Oriente

En un comunicado Hapag-Lloyd señaló que “tras un inicio de 2026 poco satisfactorio, con resultados impactados por interrupciones operativas, los volúmenes y las tarifas spot aumentaron significativamente en el segundo trimestre. Esta evolución positiva estuvo impulsada principalmente por las sólidas exportaciones desde Asia y la mejora de la demanda en Estados Unidos, lo que ayudó a compensar los U$600 millones de costos adicionales en el segundo trimestre, derivados del conflicto en Medio Oriente”.

Rolf Habben Jansen, CEO de Hapag-Lloyd AG, precisó que “el segundo trimestre fue mejor que el primero, impulsado por tarifas spot significativamente más altas y una demanda sólida. Nuestra red Gemini se mantuvo resiliente y continuó superando al mercado, liderando la industria en cuanto a fiabilidad de itinerarios. Además, el negocio de terminales sigue creciendo y es cada vez más relevante desde el punto de vista estratégico, respaldado por sólidos volúmenes de carga movilizada e inversiones en nuevos activos. En la segunda mitad de 2026, seguiremos centrados en hacer crecer tanto nuestro negocio de transporte marítimo como el de terminales, manteniendo al mismo tiempo una estricta disciplina de costos para seguir mejorando nuestro rendimiento financiero”.

En el segmento de Línea Naviera los ingresos subieron a US$5.682 millones en el segundo trimestre, respaldados por mayores volúmenes de transporte, que llegaron a los 3,5 millones de TEU, versus los 3,4 millones de igual periodo de 2025. La tarifa media de flete aumentó un 9% interanual a U$1.475 por TEU.

El bloqueo del estrecho de Ormuz generó costos adicionales de combustible (bunker), seguros, almacenamiento, desvío de servicios y transporte terrestre, precisó la empresa.

En el segmento de Terminales e Infraestructura, los ingresos aumentaron a US$191 millones en el segundo trimestre impulsados por la primera consolidación global del negocio de contenedores de JM Baxi y un sólido crecimiento del volumen en América Latina, agregó la naviera.

Sobre la base de los resultados del segundo trimestre y la mejora del mercado, el 13 de julio la compañía elevó la previsión de resultados para todo el año 2026. Se espera que el Ebitda se sitúe en el rango de entre US$2.700 y US$3.700 millones.

Hapag-Lloyd recordó que dicha previsión sigue sujeta a una incertidumbre considerable debido a la evolución altamente volátil de las tarifas de flete y al conflicto en Medio Oriente.