Ganancias del brazo minero del grupo Luksic se disparan a junio y paga al Estado más de US$ 920 millones en impuestos

Antofagasta plc, matriz de Antofagasta Minerals y del Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB), informó este jueves utilidades antes de impuestos por US$ 1.996 millones en el primer semestre de 2026, un alza de 72% frente al mismo periodo del año pasado.

En paralelo, los impuestos pagados por el grupo en beneficio del Estado se duplicaron, al pasar de US$ 421 millones entre enero y junio de 2025 a US$ 927 millones en igual lapso de este año, un incremento de 120%.

Los ingresos de la empresa que cotiza en la Bolsa de Londres llegaron a US$ 4.479 millones, con un aumento de 18% respecto de los US$ 3.799,4 millones de enero-junio de 2025.

En un comunicado, la compañía atribuyó ese desempeño a un mayor precio del cobre, que ha alcanzado niveles históricos este año, y de otros metales que produce, como el molibdeno y el oro.

El Ebitda se situó en US$ 2.840,5 millones, 27% por sobre los US$ 2.234,2 millones del primer semestre de 2025, mientras que el flujo de caja de las operaciones subió 53%, hasta US$ 2.772,9 millones.

Minera Los Pelambres, de Antofagasta, el brazo minero de los Luksic.

“Nos complace haber obtenido un aumento sólido en nuestras utilidades durante el primer semestre, lo que también significó un incremento de 27% en el Ebitda de la compañía. Esto se explica por el mayor precio del cobre y de otros metales que producimos, además de disciplina para cuidar nuestra competitividad y controlar los costos”, señaló Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta plc.

Pese a ello, la acción de la empresa minera sufre una fuerte caída de más de 5% en la Bolsa de Londres, hasta las 3.813 libras, al cierre de esta edición.

Pese a esto, el papel acumula un salto de más de 16% en el año y 84% en doce meses.

Menor producción y costos a la baja

La producción de cobre del grupo cayó 9% en el semestre, hasta 285.000 toneladas, por menores leyes del mineral en Centinela y Los Pelambres, y por la acumulación de inventarios en esta última faena debido a la mantención del mineroducto durante el segundo trimestre.

Según se desprende de sus resultdos, la producción de oro subió 2%, a 92.800 onzas, mientras que la de molibdeno retrocedió 18%, a 6.100 toneladas.

El costo de caja neto se ubicó en US$ 1,22 por libra, una baja de 8% en doce meses, que la compañía asoció a mayores créditos por subproductos y al control de costos, con la menor producción, el alza de insumos y el cierre de un convenio colectivo a tres años en Centinela como factores en contra.

Su Programa de Competitividad generó ahorros por US$ 67 millones en el primer semestre, sobre una meta anual de US$ 110 millones.

La deuda neta subió a US$ 3.966,1 millones desde los US$ 2.749,5 millones del cierre de 2025, por inversiones, pago de dividendos y el reconocimiento de la nueva infraestructura hídrica de Centinela como arriendo, tras el inicio de operaciones de ese activo tras el inicio de operaciones de ese activo. La razón deuda neta sobre Ebitda quedó en 0,68 veces, desde 0,53 veces en diciembre.

Iván Arriagada presidente ejecutivo de Antofagasta minerals. Foto: Juan Farias

Efecto del sistema frontal en Los Pelambres

Tras el sistema frontal que afectó a gran parte de Chile, y en particular a la región de Coquimbo, donde se ubica Minera Los Pelambres, la compañía informó que la faena retomó sus actividades luego de una suspensión preventiva.

“La reanudación de las operaciones en Los Pelambres tras la suspensión preventiva de las actividades debido a condiciones meteorológicas adversas excepcionales ha avanzado de manera segura y ordenada, lo que demuestra la resiliencia de la operación, el compromiso de nuestros equipos y la solidez de nuestros procesos de planificación”, indicó Arriagada.

Con ese cuadro, el grupo proyecta ahora una producción de entre 625.000 y 655.000 toneladas de cobre para 2026.

En materia de seguridad, la compañía sostuvo que mantiene indicadores que están entre los mejores de la industria minera. “Llevamos más de 5 años sin accidentes fatales en nuestras operaciones y proyectos. Este desempeño refleja el compromiso permanente y la disciplina de nuestros trabajadores y trabajadoras”, dijo el máximo ejecutivo.

Proyectos de crecimiento

La minera tiene dos grandes proyectos en construcción, uno en Minera Centinela y otro en Minera Los Pelambres, con los que apunta a elevar su producción de cobre hacia fines de esta década.

Centinela, Antofagasta Minerals

“Seguimos avanzando en nuestros principales proyectos en Centinela y Los Pelambres con miras a completar su puesta en marcha durante 2027. Ambas iniciativas son fundamentales para que podamos aumentar en 30% la producción de cobre del Grupo y fortalecer nuestra resiliencia de largo plazo”, afirmó Arriagada.

El ejecutivo también se refirió a la inversión de más de US$ 900 millones anunciada en junio para asegurar el suministro de agua de Minera Zaldívar. Según la compañía, esos recursos permitirán llevar aguas tratadas desde la ciudad de Antofagasta hasta sus operaciones y habilitan la posibilidad de que la faena siga operando hasta 2051.

A juicio de Arriagada, “en conjunto, estas tres grandes inversiones de largo plazo posicionan favorablemente al Grupo para beneficiarse de la creciente demanda de cobre, impulsada por tendencias globales como la seguridad energética, la electrificación, la infraestructura digital y la inteligencia artificial”.