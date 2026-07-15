Antofagasta Minerals reduce la producción de cobre 10% en el primer semestre, pero prevé aumento progresivo en el año

Yacimiento Minera Los Pelambres de sulfuro ubicado en la región de Coquimbo, Chile, aproximadamente a 240 kilómetros al norte de Santiago, donde se produce concentrado de cobre y concentrado de molibdeno, mediante un proceso de molienda y flotación. Campaña fotográfica realizada para Antofagasta Minerals en enero de 2023. Fotografía Roberto Candia para Antofagasta Minerals (AMSA)

Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic, produjo 285 mil toneladas de cobre en los primeros seis meses del año, una caída de 10% frente al mismo periodo del año anterior, principalmente por una menor elaboración del metal en Los Pelambres y Centinela, en medio de un precio del cobre promedio cercano a los US$ 6 la libra.

“Hemos logrado otro desempeño consistente en el segundo trimestre, con una producción de cobre en línea con el trimestre anterior y una disciplina de costes continua en toda la empresa. Las previsiones para el ejercicio completo se mantienen sin cambios, y se espera que la producción de cobre aumente durante el resto del año, gracias a un mayor procesamiento de mineral y a la mejora de las leyes tanto en Los Pelambres como en Centinela”, examinó el CEO de la compañía, Iván Arriagada.

El segundo trimestre estuvo en línea con el primero, alcanzando una producción de 142 mil toneladas, 1% menos que el anterior. “Dado que persisten las presiones inflacionarias en toda la industria minera, tras las perturbaciones externas en los mercados del petróleo y otras materias primas, seguimos centrados en las cadenas de suministro para garantizar la seguridad del abastecimiento, un control de costes disciplinado, la excelencia operativa y la ejecución segura de nuestros proyectos de crecimiento”, sostuvo Arriagada.

La minera espera que los principales proyectos de crecimiento que están realizando estén puestos en marcha el otro año, en particular, la segunda planta concentradora de Centinela y la iniciativa de abastecimiento hídrico que planifican para la mina Zaldívar, que extenderá la operación al 2051.

Para 2026, Antofagasta Minerals prevé una producción de 650 mil y 700 mil toneladas de cobre.

Sobre el escenario del cobre a nivel mundial, Arriagada analizó que “los fundamentos del cobre siguen siendo sólidos, con precios récord durante el período que reflejan una demanda robusta y unas perspectivas de oferta cada vez más restringidas. Los factores estructurales que impulsan la demanda, como la electrificación, la seguridad energética, la infraestructura digital y la inteligencia artificial, respaldan unas perspectivas positivas a medio plazo para el cobre”.