SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Antofagasta Minerals reduce la producción de cobre 10% en el primer semestre, pero prevé aumento progresivo en el año

    La disminución de debe a una menor producción de cobre en Los Pelambres y Centinela, pero se espera que "aumente durante el resto del año, gracias a un mayor procesamiento de mineral y a la mejora de las leyes tanto en Los Pelambres como en Centinela”, dijo el CEO de la compañía, Iván Arriagada.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Yacimiento Minera Los Pelambres de sulfuro ubicado en la región de Coquimbo, Chile, aproximadamente a 240 kilómetros al norte de Santiago, donde se produce concentrado de cobre y concentrado de molibdeno, mediante un proceso de molienda y flotación. Campaña fotográfica realizada para Antofagasta Minerals en enero de 2023. Fotografía Roberto Candia para Antofagasta Minerals (AMSA) Roberto Candia

    Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic, produjo 285 mil toneladas de cobre en los primeros seis meses del año, una caída de 10% frente al mismo periodo del año anterior, principalmente por una menor elaboración del metal en Los Pelambres y Centinela, en medio de un precio del cobre promedio cercano a los US$ 6 la libra.

    “Hemos logrado otro desempeño consistente en el segundo trimestre, con una producción de cobre en línea con el trimestre anterior y una disciplina de costes continua en toda la empresa. Las previsiones para el ejercicio completo se mantienen sin cambios, y se espera que la producción de cobre aumente durante el resto del año, gracias a un mayor procesamiento de mineral y a la mejora de las leyes tanto en Los Pelambres como en Centinela”, examinó el CEO de la compañía, Iván Arriagada.

    El segundo trimestre estuvo en línea con el primero, alcanzando una producción de 142 mil toneladas, 1% menos que el anterior. “Dado que persisten las presiones inflacionarias en toda la industria minera, tras las perturbaciones externas en los mercados del petróleo y otras materias primas, seguimos centrados en las cadenas de suministro para garantizar la seguridad del abastecimiento, un control de costes disciplinado, la excelencia operativa y la ejecución segura de nuestros proyectos de crecimiento”, sostuvo Arriagada.

    La minera espera que los principales proyectos de crecimiento que están realizando estén puestos en marcha el otro año, en particular, la segunda planta concentradora de Centinela y la iniciativa de abastecimiento hídrico que planifican para la mina Zaldívar, que extenderá la operación al 2051.

    Para 2026, Antofagasta Minerals prevé una producción de 650 mil y 700 mil toneladas de cobre.

    Sobre el escenario del cobre a nivel mundial, Arriagada analizó que “los fundamentos del cobre siguen siendo sólidos, con precios récord durante el período que reflejan una demanda robusta y unas perspectivas de oferta cada vez más restringidas. Los factores estructurales que impulsan la demanda, como la electrificación, la seguridad energética, la infraestructura digital y la inteligencia artificial, respaldan unas perspectivas positivas a medio plazo para el cobre”.

    Más sobre:Antofagasta MineralsProducción de cobreLos PelambresCentinela

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Timonel RN por megarreforma: “De cómo salió de la Cámara, el proyecto ha mejorado y no podría entender que lo rechazaran”

    Cebrián detalla evacuación preventiva en sectores de la RM que podrían verse más afectados por el sistema frontal

    ENAP ve más allá del negocio de la refinación y se alista para el potencial “gigantesco” de Magallanes en data centers

    Por qué la película Behemoth! es el mayor reto de la carrera de Pedro Pascal

    Vodanovic emplaza al Senado por eliminación de contribuciones en megarreforma: “Sería la bofetada más grande al municipalismo”

    Las medidas de Japón para contrarrestar el espionaje ruso

    Lo más leído

    1.
    Gobierno proyecta que no podrá cumplir meta de déficit a partir de 2027 y deuda superaría el 45% del PIB en 2029

    Gobierno proyecta que no podrá cumplir meta de déficit a partir de 2027 y deuda superaría el 45% del PIB en 2029

    2.
    Warren Buffett excluye a la Fundación Gates de sus donaciones anuales de acciones de Berkshire Hathaway

    Warren Buffett excluye a la Fundación Gates de sus donaciones anuales de acciones de Berkshire Hathaway

    3.
    Ejecutivo despedido por investigación en El Teniente demanda indemnización de $1.142 millones a Codelco

    Ejecutivo despedido por investigación en El Teniente demanda indemnización de $1.142 millones a Codelco

    4.
    Tras última baja, precios de combustibles en Chile quedan entre los menores de la OCDE y solo dos países volvieron al nivel previo a la guerra

    Tras última baja, precios de combustibles en Chile quedan entre los menores de la OCDE y solo dos países volvieron al nivel previo a la guerra

    5.
    La demanda laboral del gerente despedido de Codelco por producción 2025: apunta a Alvarado y Pacheco y exige más de $1.400 millones

    La demanda laboral del gerente despedido de Codelco por producción 2025: apunta a Alvarado y Pacheco y exige más de $1.400 millones

    6.
    Tras un año de denuncia de Contraloría: licencias médicas se desploman 22% a mayo y caída la empujan las por trastornos mentales

    Tras un año de denuncia de Contraloría: licencias médicas se desploman 22% a mayo y caída la empujan las por trastornos mentales

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Argentina en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Argentina en TV y streaming

    Rating del martes 14 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 14 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Así funciona la red de Metro este miércoles 15 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este miércoles 15 de julio: toda la red está operativa

    Timonel RN por megarreforma: “De cómo salió de la Cámara, el proyecto ha mejorado y no podría entender que lo rechazaran”
    Chile

    Timonel RN por megarreforma: “De cómo salió de la Cámara, el proyecto ha mejorado y no podría entender que lo rechazaran”

    Cebrián detalla evacuación preventiva en sectores de la RM que podrían verse más afectados por el sistema frontal

    A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Argentina en TV y streaming

    ENAP ve más allá del negocio de la refinación y se alista para el potencial “gigantesco” de Magallanes en data centers
    Negocios

    ENAP ve más allá del negocio de la refinación y se alista para el potencial “gigantesco” de Magallanes en data centers

    Antofagasta Minerals reduce la producción de cobre 10% en el primer semestre, pero prevé aumento progresivo en el año

    Acciones de PayPal se disparan tras oferta conjunta de compra de Stripe y Advent por US$ 53.000 millones

    Paleontólogos chilenos descubren fósiles de tortugas marinas de más de 30 millones de años en Algarrobo
    Tendencias

    Paleontólogos chilenos descubren fósiles de tortugas marinas de más de 30 millones de años en Algarrobo

    El examen de sangre que detecta las primeras señales del Alzheimer años antes del diagnóstico

    Qué es un río atmosférico: el fenómeno que podría dejar hasta 150 mm de lluvia este fin de semana en Santiago

    “Están cagados”: el cruce entre jugador de España y prensa de Argentina tras clasificar a la final del Mundial
    El Deportivo

    “Están cagados”: el cruce entre jugador de España y prensa de Argentina tras clasificar a la final del Mundial

    “Ahora verá el pie de Dios”: la advertencia de Zlatan Ibrahimovic a Inglaterra antes del duelo frente a Argentina

    Inglaterra vs. Argentina: a qué hora juegan y quién transmite el clásico por las semifinales del Mundial

    El combate naval se instala en Battlefield 6 - Temporada 4
    Tecnología

    El combate naval se instala en Battlefield 6 - Temporada 4

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Por qué la película Behemoth! es el mayor reto de la carrera de Pedro Pascal
    Cultura y entretención

    Por qué la película Behemoth! es el mayor reto de la carrera de Pedro Pascal

    Canciones de la Guerra Civil Española: de Rolando Alarcón a la influencia en The Clash

    El día en que Maradona se vistió con los colores de Inglaterra y Freddie Mercury se puso la camiseta de Argentina

    Las medidas de Japón para contrarrestar el espionaje ruso
    Mundo

    Las medidas de Japón para contrarrestar el espionaje ruso

    Rajoy acusa al Gobierno español de “distraer la atención” con sus palabras sobre la selección francesa: “Ellos no piden perdón”

    Estados Unidos anuncia una nueva oleada de ataques contra Irán

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia
    Paula

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia

    El legado de Ignacia

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”