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    Thierry Henry destroza a Francia tras caer contra España en el Mundial: “Un equipo apagado, sin vida y sin respuestas”

    El exdelantero galo analizó la derrota de su país contra los hispanos en las semifinales de la competencia.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Wu Xiaoling

    Este martes de desarrolló en Estados Unidos la primera de las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026. Allí se encontraron Francia y España, dos de los candidatos para obtener el título, y fueron los hispanos los que consiguieron meterse en la final.

    Con un solido juego, la Furia Roja consiguió imponerse por 2-0 a Les Bleus y ahora esperan por Argentina o Inglaterra.

    Por su puesto, en Francia se generaron duras críticas sobre el actuar de sus representantes en la Copa. Una de ellas provino de uno de los históricos del futbol galo: Thierry Henry.

    En su rol de comentarista, el exdelantero campeón del Mundo en 1998, se lanzó con todo contra la escuadra dirigida por Didier Deschamps, señalando que en la cancha vio a un equipo “apagado, sin vida y sin respuestas”.

    Pasaron el balón alrededor de Francia como si no estuvieran ahí”, sostuvo el exgoleador.

    Al mismo tiempo, remarcó la superioridad de España en el compromiso. “Francia fue una decepción y España fue infinitamente superior en cada sector del campo”, destacó.

    “Yo lo he experimentado como jugador contra España, y también como entrenador. Lo he experimentado también con el Barcelona. Tienes que entender que el balón se mueve. Todo el mundo necesita quedarse en su posición. Confía en tus compañeros, deja el balón volar... Movimientos. Nadie queda en la misma posición... Suena sencillo, ¿verdad? 2-0 en una semifinal de un Mundial”, prosiguió Henry en su análisis del duelo.

    Además, se refirió a la filosofía de juego de la Furia Roja. “Saben lo que tienen que hacer desde que tienen 9 años”, indicó. “No importa quién llega o quién no llega. Lo saben. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu filosofía? ¿Cuál es tu identidad? Cuando un tipo llega, incluso si es la primera, segunda o tercera competición, sabe el sistema porque juega en el mismo sistema. Es bastante sencillo, ¿verdad?”, añadió.

    La prensa también carga contra Francia

    Tras la eliminación, los medios franceses fueron bastante duros con su selección. El medio 20 Minutes, escribió: “¿Se dieron cuenta los Bleus de que iban perdiendo al descanso? ​​Desde luego, no lo parecieron creer tras la reanudación, encajando el segundo gol casi previsiblemente a la hora de juego".

    “Si bien esperábamos una respuesta algo más agresiva desde el vestuario gracias a las buenas palabras de Deschamps en el descanso, el equipo francés volvió al terreno de juego sin la menor intención de perjudicar a la Roja”, añadieron.

    En tanto, Le Figaro, puntualizó en su crónica sobre los ‘Ole’ de España sobre el final del duelo: “Todo esto para esto. Una enorme decepción. Un desastre total. Y un Día de la Bastilla completamente arruinado. Así fue en Texas, entre el rugido de los eufóricos aficionados españoles y los gritos de ‘Olé’ que decían mucho sobre la humillación sufrida el martes, que la andadura de la selección francesa en el Mundial llegó a su fin. El equipo de Mbappé, completamente desorientado, vio sus sueños destrozados en un partido unilateral. Es triste, pero ganó el mejor equipo. Y la selección francesa estuvo fatal, hay que admitirlo”.

    L’Equipe, a su vez, tituló en su nota del partido: “El desastre de Dallas”. En el interior de la nota, escribieron: “Este 14 de julio, su día de gloria no llegó. La selección francesa no alcanzará su tercera final consecutiva de la Copa del Mundo. Al final de un torneo donde no habían encontrado una verdadera prueba, Les Bleus, este martes en Arlington, recibieron una lección de fútbol a manos de España (0-2). Con esa sorprendente, casi inquietante sensación por momentos, de que ante el dominio español, nunca hubo realmente un partido...”.

    Lee también:

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