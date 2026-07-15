“¿Se dieron cuenta de que iban perdiendo?“: en Francia destrozan a su selección luego de la eliminación del Mundial

La gran candidata para quedarse con el Mundial 2026 está eliminada. Este martes, la selección de Francia fue superada en todas las líneas y cayó por 2-0 ante España, por lo que no jugará la final del torneo, en un golpe duro para los galos, que ya soñaban con la tercera estrella. Los medios de comunicación de ese país no tuvieron piedad con su equipo, sobre todo por la poca reacción que tuvieron ante el dominio de la Roja europea.

El medio 20 Minutes, escribió: “¿Se dieron cuenta los Bleus de que iban perdiendo al descanso? ​​Desde luego, no lo parecieron creer tras la reanudación, encajando el segundo gol casi previsiblemente a la hora de juego".

“Si bien esperábamos una respuesta algo más agresiva desde el vestuario gracias a las buenas palabras de Deschamps en el descanso, el equipo francés volvió al terreno de juego sin la menor intención de perjudicar a la Roja”, añadieron.

Foto: selección de España en X

En tanto, el medio Le Figaro, puntualizó en su crónica sobre los ‘Ole’ de España sobre el final del duelo: “Todo esto para esto. Una enorme decepción. Un desastre total. Y un Día de la Bastilla completamente arruinado. Así fue en Texas, entre el rugido de los eufóricos aficionados españoles y los gritos de ‘Olé’ que decían mucho sobre la humillación sufrida el martes, que la andadura de la selección francesa en el Mundial llegó a su fin. El equipo de Mbappé, completamente desorientado, vio sus sueños destrozados en un partido unilateral. Es triste, pero ganó el mejor equipo. Y la selección francesa estuvo fatal, hay que admitirlo”.

Por último, el prestigioso Diario L’Equipe tituló en su nota del partido: “El desastre de Dallas”. En el interior de la nota, escribieron: “Este 14 de julio, su día de gloria no llegó. La selección francesa no alcanzará su tercera final consecutiva de la Copa del Mundo. Al final de un torneo donde no habían encontrado una verdadera prueba, Les Bleus, este martes en Arlington, recibieron una lección de fútbol a manos de España (0-2). Con esa sorprendente, casi inquietante sensación por momentos, de que ante el dominio español, nunca hubo realmente un partido...”