Felipe Castro debuta en La Jaula de las Locas: “Mi inspiración sigue siendo esta cosa hermosa que es la persona humana”

“Llevo tres meses, dándole sin parar”, cuenta el actor Felipe Castro. No es para menos. Acaba de bajar del escenario tras los ensayos de La Jaula de las Locas, la obra de teatro musical que se apresta a estrenar este 15 de julio en el nuevo Teatro Estudio 13.

Se trata de la primera vez que esta pieza es montada en Chile. Original del francés Jean Poiret, se volvió un clásico por su adaptación en Broadway, con la música de Jerry Herman. Esta es la versión que llega al país con una ambiciosa puesta en escena -28 bailarines, orquesta en vivo- bajo la dirección del reconocido coreógrafo Eduardo Yedro y la producción de Rodrigo Leiva y Ca-Dos Producciones.

A Castro esa obra le llamaba la atención. “Yo la conocía y no podía creer que la fueran a hacer porque esta es una obra gigante. Yo siempre la quise hacer”. Así, cuando tuvo la oportunidad, participó en el proceso de casting. “Me llamaron a audicionar y ahí conocí a don Eduardo Yedro -dice al teléfono con Culto-. Y desde entonces fue una gran sorpresa y se ha creado un vínculo muy, muy interesante”.

Felipe Castro

La obra cuenta la historia de George y Albin, un pareja adulta de homosexuales que regentan un local de ocio en Saint-Tropez llamado, precisamente, La jaula de las locas. Todo se complica cuando reciben la visita de Laurent (interpretado en la obra por Manuel Castro, también hijo de Felipe), quien les anuncia que se va a casar con Muriel. El embrollo se arma cuando las familias deben conocerse y el padre de la novia resulta ser ultraconservador y homofóbico.

Felipe Castro interpreta a George. “Es un personaje que a mí me encanta porque es el que controla todo, pero además tiene una paciencia infinita con su gran amor que es Albin. Y lo más lindo de esto es que esto es una historia de amor, de dos hombres y su hijo. Así, tal cual. Él es un empresario en los años 70, se junta con Albin y hacen un match perfecto y juntos son dinamita porque está el amor entre medio".

Para preparar el personaje, Castro tuvo una idea como eje. “Mi inspiración, sigue siendo esta cosa hermosa que es la persona humana. La persona, nada de apellidos, nada de gay, LGTB o heterosexual, bisexual, no, somos personas. Y eso es lo más lindo de este personaje. Que es una persona que se enamoró de este otro señor. En el texto le dice ‘yo era joven y yo te amé’ Y ahora son viejos los dos”.

Conocido por su trabajo en teleseries (Champaña, El amor está de moda, Verdades ocultas, etc), Castro también cuenta con una amplia experiencia en musicales. Es hijo de una cantante lírica y reconoce que le gusta cantar. “Yo he hecho harto de estos espectáculos, he tenido suertes grandes en mi vida. Pudimos hacer Mahagonny alguna vez, hemos hecho varias piezas de Brecht. El año pasado nomás hicimos Footloose. A mí me gustan estos espectáculos porque son de una música muy, muy bien hecha, muy hermosa".

La preparación ha resultado intensa. Tres meses de ensayos diarios de unas cuatro horas con un equipo multidisciplinario. “¡Quedo muerto después de cada ensayo! Hay mucho despliegue de vestuario, iluminación, sonido. Es muy atractivo desde ese punto de vista”. A Castro el proceso le implicó entrenarse en canto y también en baile. “Lo más complejo es bailar, por lejos, pero aquí el maestro me ha ayudado mucho ¡y hago mi pasito! Tengo mi momento. Esto es un número musical detrás del otro y muy bien interpretado, muy bien cantado, muy bien coreografiado“.

Además de su trabajo en teatro en Santiago, Castro vive la mitad del año en Panguipulli. “Ahí tenemos el Teatro Educativo de las Artes con la Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli, lo inauguramos hace cuatro años. Nos ha ido muy bien. Allá trabajamos con estudiantes, hacemos espectáculos interdisciplinares con profesionales, con también mucha música, mucha orquesta, pero sobre todo mucha comunidad. Es muy lindo el trabajo en regiones porque Panguipulli es muy especial, porque ahí somos todos iguales, es muy bonito”.

-No puedo dejar de preguntarle por la reciente muerte de Fernando Kliche, con quien compartió en teleseries. ¿Cómo lo recuerda?

Fernando era una gran persona. Todos lo describieron muy bien, amigo de todos, un tipo entregado al audiovisual, al teatro, al placer de la vida. Muy parecido a su padre [Walter Kliche], bueno, yo trabajé mucho más con el papá que con él. Ellos tienen esa cosa de amar la vida. A mí me dolió en el corazón, fue inesperado. Así es la vida.

La Jaula de las Locas, se estrena este 15 de julio y además de Felipe Castro cuenta en el elenco con la participación de Gonzalo Muñoz Lerner, Catherine Mazoyer, Manuel Castro y Tati Fernández. Las entradas se encuentran disponibles a través de TicketPro.