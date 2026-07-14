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    Acudieron 100 bomberos y hubo siete fallecidos: por qué un bus terminó completamente calcinado tras un choque en Santiago

    La emergencia ocurrió la madrugada de este martes en Avenida Santa Rosa con Franklin, tras un choque de una micro del transporte público con una camioneta, la que derivó en un despliegue de proporciones y llamativas imágenes.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    El bus se incendió en Avenida Santa Rosa con Franklin.

    Sorpresa causó en los transuentes y, posteriormente, en redes sociales. Y es que un bus del transporte público se incendió en plena calle luego de un choque, dejando siete fallecidos.

    Debido a la gravedad de la situación, acudieron un total de 12 compañías de Bomberos, con un despliegue de 100 bomberos voluntarios, además de servicios de emergencia.

    El siniestro ocurrió durante la madrugada de este martes en pleno centro de Santiago, más precisamente en Avenida Santa Rosa con Franklin. El bus chocó con un automóvil particular para luego impactar una farmacia.

    Imagen del siniestro.

    Bomberos llegó de inmediato al lugar. Sergio Yévenes, Tercer Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, señaló que pese a lo impactante de las imágenes “el incendio quedó controlado, contenido y efectivamente hay cinco fallecidos, que eran ocupantes de la camioneta, mientras que el conductor de la micro, antes de la llegada de Bomberos, fue trasladado a un centro asistencial”.

    Yévenes explicó que luego de la colisión, ambos vehículos “chocaron con el local comercial, originando el incendio”. El sector quedó sin corriente eléctrica y se registró la caída de cables.

    Pero independiente de la gravedad de la situación, lo que más llamó la atención fue la magnitud del siniestro, el que a simple vista no coincide con la situación descrita. Si bien se especuló inicialmente que esto se debería a que el bus sería eléctrico, eso no fue así, ya que era diésel. El aire sí era eléctrico, lo que pudo influir, así como la batería del vehículo.

    Diego Mendoza, secretario general de Anac (Asociación Nacional Automotriz de Chile) explica que el bus incendiado era uno de 2024 según los datos. “La revisión técnica y revisión de gases estaba al día”.

    El desenlace, según el especialista, “es multifactorial”. Por un lado, por la esquina en que ocurrió el accidente. “Había tendido eléctrico, de telecomunicaciones y la colisión terminó dentro de una farmacia que se quemó por completo. El incendio fue grande porque con seguridad hubo una alimentación de fuego entre el local, los cables y probablemente el combustible del automóvil, que pudo ser el origen del fuego”, considera Mendoza.

    En un accidente así, agrega, “la investigación y los peritajes serán determinantes para establecer por qué ocurrió y cómo se originó el fuego: si fue a propósito del tendido eléctrico, del combustible de la camioneta que lo colisionó o si comenzó dentro del automóvil y que luego se propagó al bus. También habrá que ver si el tendido eléctrico impactó en el sistema de climatización del bus, que está ubicado en la parte delantera del techo”.

    Si bien las imágenes fueron dramáticas, Mendoza considera que “los mecanismos de contención ayudaron a la magnitud del incendio en el bus, los retardantes ayudaron a que no hubiese una explosión, y permitieron escapar al chofer con seguridad y posteriormente ayudó a que Bomberos controlara el fuego rápidamente, conteniéndolo a poco de haberse iniciado”.

    Por su parte, Eduardo Villarroel, académico investigador de la Escuela de Biotecnología y Medio Ambiente de la Universidad de Las Américas, sostiene que muchas veces puede no tratarse de una explosión, “sino que puede ser un incendio de propagación muy rápida, un impacto fuerte puede terminar rompiendo las líneas de combustible, dañar los sistemas eléctricos o simplemente generar chispas, lo que genera una ignición casi inmediata”.

    De hecho, añade Villarroel, “influye que el medio de transporte sea eléctrico (o tenga componentes eléctricos) en el tipo de riesgo. Se puede dañar la batería y va a generar una fuga térmica”.

    En tal sentido, efectivamente hay diferencias entre un vehículo a combustión y uno eléctrico, principalmente la forma en que se inicia y controla el fuego. “En un bus a combustión preocupa el derrame de combustible, en cambio, en el caso de los eléctricos, el daño a la batería y una posible reinición va a significar la principal causa del incendio. Entonces, en ambos casos vamos a presentar resultados muy diferentes, pero que van a desencadenar los mismos resultados como, por ejemplo, lo que hemos visto”, indica.

    Además, hay otros elementos que puedan influir, como el combustible del otro vehículo, algunos cortocircuitos, cables eléctricos dañados, aceites, tecnomáticos o materiales inflamables en el entorno.

    Imagen del incendio.

    Aunque, añade Mendoza, “en el caso que hubiese sido un bus eléctrico, estos cuentan igualmente con medidas de seguridad y de protección en sus circuitos y baterías para prevenir el riesgo de incendio. En estos casos las baterías están resguardadas tras estructura que resisten impactos a altísima velocidad, y eso permite prevenir que no haya un incendio en sus baterías pero sí en los asientos, en los textiles, y en la estructura del bus con las mismas prevenciones y retardantes que para todos los demás buses del transporte público”.

    En ambos casos, ya sea buses a combustión o eléctricos, “no hay diferencias en términos de la exigencia de seguridad que se pide a cada tipo de bus. “Inflamabilidad, retardo de la llama, constructibilidad del compartimento para el motor diésel o para las baterías en caso de un eléctrico, son exigencias internacionales que en Chile se han incorporado en todos los procesos de licitación y compra de buses para transporte en Santiago o en regiones, y ese mecanismo de exigencias permitió controlar -a pesar de lo dramático de este accidente- a que no hubiese habido otros decesos que lamentar, o un daño mayor a las estructuras circundantes al bus y al automóvil que lo impactó”, indica Mendoza.

    Más sobre:IncendioBus transporteDieselEléctricoTransporte públicoAvenida Santa RosaFranklinDiego Mendoza

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