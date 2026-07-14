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    David Bravo dice que las medidas del gobierno para reducir el desempleo ahora son “insuficientes”

    El experto laboral estimó que el Ejecutivo debe hacer un "gran anuncio" en materia de empleo.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC.

    El economista y director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo, estimó que todavía faltan medidas para que en el corto plazo la tasa de desocupación nacional baje del 9% y se aleje del 10%.

    En base a los últimos anuncios laborales del Ejecutivo, el también presidente de la Mesa de Reactivación Laboral, impulsada por este mismo gobierno, estimó que todavía se necesitan más medidas.

    Es muy insuficiente, creo yo. Por supuesto que el proyecto de reconstrucción, reactivación, reconstrucción va a ayudar, pero no en el corto plazo. Están las medidas para la construcción que al parecer van a tener menor impacto que lo que se esperaba que tuvieran”, dijo Bravo en entrevista con radio Infinita.

    En esa línea, el economista dijo que el Ejecutivo se está “moviendo” para buscar crear más puestos de trabajo, pero que todavía no es suficiente.

    Creo que se necesita hacer un gran anuncio”, comentó en el contexto de que el gobierno viene informando de nuevas medidas cada vez que se junta “la Mesa Interministerial por el Empleo”, la cual se da en el contexto de más de 40 meses con tasas de desocupación por encima de 8%.

    En esa línea, el economista Bravo apuntó a generar medidas como subsidio directo.

    “Dado que salió el crédito tributario al empleo, que era muy costoso, mi expectativa es que se hubiera usado una fracción de eso, un tercio de eso o algo así, pero para poner un programa de subsidio directo al empleo de mayor escala. Y eso tiene que ser ahora”, comentó.

    Bravo también resaltó que, en el sector de construcción, al estar en 135.000 empleos por debajo de lo que estaba en el nivel prepandemia, es un sector al que se debe estimular y buscar repuntarlo, de ser necesario, con más medidas de las que hoy están en la megarreforma.

    “Junto con ir haciendo estos anuncios muy parciales, creo que se requiere un anuncio más importante hoy día en materia de empleo. Y el momento es hoy día y no cuatro meses después”, dijo Bravo.

    Ajustes a la jornada de trabajo en la semana

    El experto laboral, crítico de la gestión del gobierno del expresidente Gabriel Boric en materia de empleo, defendió la propuesta de ajuste a las horas a trabajar a una semana, teniendo como tope las 52 horas.

    “Nosotros estamos proponiendo mantener la misma jornada ordinaria (...) solo que la base para poder calcular esa jornada sea, digamos, que tenga mayor flexibilidad”, comentó en medio de las acusaciones de la excandidata presidencial y exministral del Trabajo, Jeannette Jara, y la exministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, sobre un eventual cambio en la jornada laboral.

    El economista planteó que hoy una persona, trabajando en jornada ordinaria y extraordinaria, puede trabajar hasta 52 horas. Ahora, Bravo apuntó a dar una flexibilidad del Código del Trabajo para adaptarse mejor a la reducción de la jornada laboral hacia las 40 horas semanales y las necesidades de cada sector.

    Permite que las personas sigan siendo trabajadores dependientes”, comentó.

    Respecto a cómo se pacta entre empleador y trabajador la nueva flexibilidad que se busca, el economista comentó que en la mesa de trabajo no se detalló eso y el Ejecutivo debe buscar definir de forma clara cómo se establece dicho cambio, donde se busca trabajar más horas un período y en otro se trabajen menos.

    Ante este contexto, el economista David Bravo también comentó que fue un “error” avanzar como se hizo en Chile con la reducción de la jornada laboral de 45 horas semanales a 40. Además, apuntó los problemas de avanzar con esta legislación en el contexto del alza al salario mínimo y una reforma de pensiones que aumentó la cotización con costo al empleador.

    Se hizo todo junto y con mucho voluntarismo”, enfatizó.

    “Hoy creo que tenemos necesariamente que adoptar políticas como de emergencia para ver cómo se puede, en el margen, tratar de afectar con los pocos recursos fiscales que hay, el tener más empleo. Entonces eso se desatendió”, comentó en el contexto del balance de la gestión del gobierno en materia de empleo.

    Más sobre:EmpleoDavid BravoGobierno40 Horas

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