PPD cita a expresidentes del partido: directiva presentará su plan para redinifir su futuro político

Tras el caos que generaron la semana pasada tres de sus senadores al pactar con el La Moneda materias de la megarreforma económica, este lunes el timonel del Partido Por la Democracia, Raúl Soto, intentó proyectar el futuro de la colectividad.

Así, ante la mesa directiva y, luego, ante la comisión política del partido, el diputado presentó un su plan, denominado “consejo estratégico”, el que busca redefinir el proyecto político del PPD.

La apuesta es reconectar con la militancia, la ciudadanía, recuperar la identidad del partido y buscar fortalecer sus alianzas políticas con el resto del sector.

La idea también es involucrar no solo a militantes en este proceso, sino que también a simpatizantes del partido y dirigentes del mundo independiente.

Los detalles de la estrategia los presentará el mismo Soto este miércoles. Para ese día están convocados los expresidentes del PPD a una reunión que se realizará en la sede del partido. Ahí, el objetivo es recoger sus impresiones. Entre los convocados figuran rostros como Carolina Tohá, Sergio Bitar y Jaime Quintana.

El lunes, cuando se expuso el plan para el 2030, se plasmaron dos ejes de trabajo. Por un lado está lo orgánico, donde se pretende revisitar toda la estructura partidaria.

Por el otro, están las materias más de fondo, relativas a cuál es el proyecto que quiere representar el partido en debates como cambio climático y nuevas tecnologías.

El consejo de expresidentes será clave en este proceso, al ser considerado como uno de los grupos de toma de decisiones, junto con instancias como la Fundación por la Democracia, el consejo nacional y la directiva, por medio de la secretaría general que encabeza el exsubsecretario Sebastián Vergara.

La instancia, según transmiten algunos dirigentes, también servirá para abordar en mayor profundidad el desorden que se evidenció en el partido luego que tres de sus senadores pactaran con La Moneda en la megarreforma económica. Si bien ese entendimiento se cayó -luego de que el ministro Jorge Quiroz incumpliera parte del compromiso-, quedaron heridas en la colectividad.

Sin ir más lejos, el propio diputado Soto -quien previamente había cuestionado duramente al PS por desordenar a la oposición- supo a última hora del acuerdo.

Sobre el plan, el diputado Soto indicó a este medio que “no basta con la renovación de liderazgos, lo más importante es la renovación del proyecto político y la actualización de la oferta programática del PPD para volver a sintonizar con el sentido común ciudadano y reconectar con los problemas de la gente. Queremos ofrecer una alternativa de centroizquiera, socialdemócrata y progresista pero moderna, que mira hacia el futuro y no hacia el pasado”.

En esa línea, añadió que “con ese objetivo vamos a convocar a este consejo estratégico, para construir una hoja de ruta común pensando en el Chile del 2050, con propuestas y metas de corto, mediano y largo plazo, que se haga cargo de los desafíos que tiene nuestro país”.

Y remató: “Queremos ser una oposición seria, que no solo se niega, sino que también construye un camino alternativo que sea confiable, para ponerlo también a disposición del progresismo e ir a recuperar la mayoria social y política que se ha perdido. Será un proceso ampliamente participativo, territorial, descentralizado, con inclusión de las bases y también de los mejores expertos en las distintas áreas para acompañar el proceso”.