La Moneda enfrenta su primera emergencia climática: Kast instruye despliegue de autoridades en regiones

La instrucción que salió de La Moneda fue categórica: ningún ministro, subsecretario ni integrante de los equipos operativos del gobierno podrá tomarse el día libre del interferiado del viernes.

Con un sistema frontal que amenaza con dejar precipitaciones históricas entre las regiones de Atacama y Los Lagos - y que solo en la Región Metropolitana podría dejar entre 120 y 200 milímetros de lluvia, además de intensas rachas de viento -, el Ejecutivo decidió concentrar todos sus esfuerzos en la preparación de la emergencia.

La situación obligó a activar un despliegue especial de autoridades en terreno: el ministro de Agricultura, Jaime Campos, fue destinado a Ñuble; la ministra de Energía, Ximena Rincón, permanecerá en Valparaíso durante el desarrollo del evento; el subsecretario de Energía, Hugo Briones, se trasladó a La Araucanía; el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, estará en Biobío; el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, en Coquimbo; el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, en Maule; la subsecretaria de Vivienda, Natalia Aguilar, en O’Higgins; la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, también en Valparaíso; el subsecretario de la Segegob, José Francisco Lagos, en Los Ríos.

Mientras que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, encabezará el monitoreo permanente desde la Región Metropolitana . Todo ello en coordinación con los delegados presidenciales de cada región.

Así, la instrucción de permanecer activos -considerando el feriado del jueves- es para todas las autoridades del gabinete, incluso a quienes no están en el listado del despliegue de la emergencia.

Como parte de esa estrategia, el Presidente José Antonio Kast suspendió la gira de tres días que tenía programada para esta semana a la Región de Tarapacá. El itinerario contemplaba actividades entre el miércoles y el viernes, incluyendo una visita a la localidad fronteriza de Colchane y su participación en la festividad de La Tirana.

Desde Presidencia explicaron que el Mandatario optó por priorizar la coordinación del sistema frontal, lo que le permitirá monitorear la evolución de la emergencia y mantenerse disponible para trasladarse a las zonas que eventualmente lo requieran.

La decisión fue afinada luego de que el escenario fuera revisado el lunes en el comité político de La Moneda, instancia a la que asistió la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, para exponer las proyecciones meteorológicas y el plan de coordinación del Estado.

La directora de Senapred, Alicia Cebrián, en el comité político del pasado lunes.

En Palacio también se definió reforzar el contacto con gobernadores regionales, delegados presidenciales y alcaldes, además de mantener disponibles los recursos de emergencia durante todo el desarrollo del temporal.

“Si en algún lugar de Chile, algún alcalde, algún gobernador,estima que no se ha prestado la atención suficiente en el tema preventivo, estamos a disposición . Nuestros ministros, subsecretarios, delegados, todos estamos en la misma función. Esto no tiene un color político, señaló.

Este martes, Kast visitó junto al biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, y la propia Cebrián la Quebrada de Ramón, uno de los puntos críticos de la capital frente a lluvias intensas.

Desde allí insistió en que el despliegue del Estado ya se encuentra en marcha, con Fuerzas Armadas, policías, Bomberos y servicios públicos preparados para responder ante eventuales contingencias. Asimismo, hizo un llamado al autocuidado de la población y a evitar desplazamientos innecesarios hacia sectores cordilleranos o zonas costeras , sobre todo considerando el feriado que se aproxima.

El Mandatario también confirmó que, tras asistir este miércoles a la cuenta pública del Congreso Nacional, permanecerá en La Moneda para seguir la evolución del sistema frontal y eventualmente desplegarse en terreno. “Estaré disponible para cualquier gestión que sea necesaria y útil”, sostuvo, remarcando que el gobierno buscará facilitar todas las decisiones administrativas que permitan enfrentar la emergencia, pero respetando la conducción técnica encabezada por Senapred.

En el Ejecutivo existe conciencia de que la respuesta frente a este tipo de emergencias suele convertirse en un momento de alta exposición política para los gobiernos .

En la retina aún está la imagen de la entonces ministra de Defensa, Michelle Bachelet, recorriendo las zonas afectadas por inundaciones durante el gobierno de Ricardo Lagos -sobre un vehículo Mowag del Ejército- fue uno de los episodios que impulsó su popularidad como figura presidencial.

Del mismo modo, en el primer gobierno de Sebastián Piñera quedó grabado el despliegue del Mandatario en terreno, con las ya emblemáticas parkas rojas, durante distintas emergencias. Por lo mismo, en La Moneda asumen que la coordinación, la capacidad de reacción y la presencia de las autoridades en las zonas afectadas serán observadas con especial atención durante los próximos días.

No es un secreto que la gestión de la emergencia suele transformarse en un factor que incide en la percepción pública y en el posicionamiento de las figuras políticas.

Medidas preventivas y suspensión de clases

Con un sistema frontal que dejaría precipitaciones por al menos cuatro días consecutivos entre las regiones de Atacama y Biobío, distintas instituciones públicas y privadas aceleraron sus planes de preparación para enfrentar uno de los eventos meteorológicos más importantes del invierno.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene vigente una alerta por precipitaciones moderadas a fuertes en gran parte de la zona centro-sur y una alarma meteorológica para sectores de La Araucanía y Los Ríos, el nivel más alto de su sistema de advertencias. A ello se suma la declaración de emergencia preventiva decretada por el gobierno entre el 13 y el 21 de julio para diez regiones del país, mientras Senapred activó alertas tempranas preventivas y alertas amarillas en las zonas con mayor riesgo.

Según los pronósticos, las mayores precipitaciones se concentrarán entre las regiones del Maule y Biobío , donde en sectores precordilleranos podrían acumularse hasta 85 milímetros en un solo día. En la Región Metropolitana, en tanto, se esperan entre 100 y 150 milímetros durante todo el evento.

Desde la DMC enfatizan que sus avisos, alertas y alarmas responden únicamente a criterios meteorológicos. El meteorólogo de la institución, Elio Brufort, explicó que la diferencia entre un aviso y una alerta está dada por la cantidad de lluvia esperada en 24 horas y la duración del fenómeno, mientras que la evaluación del riesgo para la población corresponde a organismos como Senapred.

Uno de los factores que explica la magnitud del sistema frontal es la presencia de un río atmosférico que, según la DMC, será de categoría 3 a 4, caracterizado por lluvias persistentes . El investigador de la Universidad de O’Higgins y del CR2, Raúl Valenzuela, añade que por sus características se trata de un río atmosférico frío, lo que favorecerá nevadas en la cordillera y reducirá el escurrimiento inmediato hacia ríos y quebradas.

En tanto, el Ministerio de Obras Públicas ya se encuentra ejecutando el Plan Invierno 2026, que considera una inversión de US$468 millones. La estrategia contempla cerca de 2.000 funcionarios desplegados, 1.300 máquinas y 154 contratos globales para conservar más de 43 mil kilómetros de caminos.

Entre las medidas preventivas destacan la limpieza de alcantarillas, el despeje de nieve y la identificación de más de 1.500 puntos críticos bajo responsabilidad del ministerio. Además, las 33 concesionarias de autopistas fueron instruidas para reforzar sus operaciones y la Superintendencia de Servicios Sanitarios ordenó a las 53 empresas sanitarias ejecutar planes especiales para asegurar la continuidad del servicio.

DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Uno de los trabajos prioritarios en la Región Metropolitana se desarrolla en la Quebrada de Ramón. Allí se invierten más de $43 millones en la limpieza de siete decantadores para recuperar su capacidad de retención y disminuir el riesgo de desbordes. También se mantendrá una excavadora de emergencia en el sector de Príncipe de Gales para responder ante eventuales crecidas.

Aguas Andinas también activó su plan preventivo. La sanitaria informó que reforzó el monitoreo de los ríos Maipo y Mapocho y confirmó la plena operatividad de su infraestructura de respaldo, que permite mantener el suministro de agua potable durante hasta 37 horas frente a episodios de alta turbiedad. Paralelamente, intensificó la limpieza de la red de alcantarillado, donde cada año retira más de 4 mil toneladas de residuos que podrían provocar obstrucciones durante lluvias intensas.

En el Gobierno Regional Metropolitano también se preparan para el evento. Para enfrentar posibles anegamientos, dispuso 45 motobombas, 95 camiones aljibe, generadores para hospitales y coordinaciones con las empresas eléctricas para responder a eventuales interrupciones del suministro. Además, el gobernador Claudio Orrego realizó un llamado para suspender las clases este viernes en toda la Región Metropolitana. En línea con eso, el Mineduc decidió suspender las clases en las trece regiones que verán afectadas por las lluvias, entre Atacama y Los Ríos.

Los municipios igualmente reforzaron sus planes de emergencia. En Santiago, el alcalde Mario Desbordes informó que fueron activados los protocolos de emergencia, salud, operaciones y desarrollo comunitario, además de un monitoreo permanente del río Mapocho y un operativo preventivo para retirar rucos desde su cauce.

En Providencia, el municipio destacó la realización de más de 1.700 podas preventivas, la limpieza semanal de 1.300 sumideros y trabajos periódicos en la ribera del río Mapocho. En Las Condes, en tanto, se intensificó la vigilancia de quebradas y canales, junto con la incorporación de barreras portátiles tipo Boxwall para proteger sectores vulnerables en caso de inundaciones.

En Valparaíso, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, señaló que existe preocupación por la posibilidad de remociones en masa en sectores de mayor fragilidad, mientras Senapred reiteró el llamado a la población a mantenerse informada y seguir las instrucciones de las autoridades durante el desarrollo del sistema frontal.