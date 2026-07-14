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    ¿Qué pasó con IBM? Acciones sufren la mayor caída de su historia

    La inquietud radica en las preocupaciones de que las inversiones de algunos clientes se están desviando hacia negocios como las memorias, lo que podría retrasar proyectos y afectar los resultados durante el resto de 2026.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    IBM en Wall Street

    Las acciones de IBM se desploman este martes en el que sería el peor día de su historia en bolsa después de que la proveedora de hardware, software y servicios de consultoría diera a conocer resultados preliminares del segundo trimestre que no cumplieron las expectativas del mercado.

    Los papeles sufren una contracción de 23,4% en Wall Street, un descalabro no visto desde el 19 de octubre de 1987, cuando había retrocedido 23,7%.

    La firma tecnológica reportó una utilidad ajustada de US$2,93 por acción sobre ingresos de US$17.200 millones. Ambas cifras quedaron por debajo de las proyecciones de los analistas consultados por FactSet, que esperaban una ganancia de US$ 3,01 por acción y una ventas de US$17.860 millones.

    Sin embargo, hay otros factores que estarían detrás de este retroceso. La inquietud radica en las preocupaciones de IBM de que las inversiones de algunos clientes se están desviando hacia memorias, lo que podría retrasar proyectos y afectar los resultados durante el resto de 2026.

    Cambio en el gasto de los clientes

    El CEO de IBM, Arvind Krishna, explicó que la debilidad se concentró en el negocio de software e infraestructura, luego de que los clientes redireccionaran su gasto hacia compras de hardware, como chips de memoria.

    “En las últimas semanas de junio, vimos que los clientes desplazaron su gasto de capital trimestral hacia servidores, almacenamiento y compras de memoria para asegurar infraestructura con oferta restringida, ante alzas de precios esperadas”, escribió Krishna en una carta a los inversionistas de IBM.

    “Si bien anticipábamos algún impacto relacionado con la cadena de suministro en nuestras proyecciones, no anticipamos la magnitud de esta reasignación del gasto de capital”, agregó en la misiva que reproduce CNBC.

    “Estas condiciones requieren que nuestros equipos ejecuten de manera perfecta, y este trimestre fallamos. No nos adaptamos ni nos movimos con la rapidez suficiente, y numerosos acuerdos de gran tamaño no se cerraron en los plazos que esperábamos, lo que explica la mayor parte de nuestro déficit”, agregó el ejecutivo.

    Ignacio Mieres, head of research de XTB, dijo que la publicación anticipada de las cifras, algo poco habitual en IBM, también incrementó las dudas del mercado.

    En este contexto, el experto afirmó que la corrección parece descontar principalmente “un aplazamiento de ingresos y una menor visibilidad, más que un deterioro estructural del negocio”.

    El contraste con el trimestre anterior

    En el primer trimestre, IBM había reportado un desempeño mejor al esperado, impulsado por el crecimiento de 11% en los ingresos por software, hasta US$7.050 millones.

    La compañía entregó entonces una utilidad ajustada de US$1,91 por acción, por sobre los US$1,81 previstos por los analistas.

    Los ingresos del primer trimestre también superaron las estimaciones, al llegar a US$15.920 millones frente a los US$15.620 millones proyectados.

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