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    La mitad de los trabajadores con jornada laboral completa ganó $ 800.000 o más al mes en 2025

    El tramo de 41 a 44 horas semanales concentró al 39,8% de las personas ocupadas, la mayor proporción del país, según la Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE. Los mayores ingresos los percibieron quienes trabajan habitualmente 40 horas a la semana, con un promedio mensual de $1.21 millones mensuales.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    - 04 Junio 2015 Trabajadores Pyme, Fabrica de Taca Tacas de la comuna de La Granja propiedad de Victor Munoz Trabajadores Pyme - Santiago - Region Metriopolitana - Chile - Andres Perez Andres Perez - ANDRES Perez

    Cuánto ganan los chilenos es una pregunta que siempre despierta curiosidad y alimenta conversaciones. Y la respuesta a esa pregunta la da una vez al año el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) con la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI).

    Los resultados de la muestra correspondiente al año 2025 revelaron que el grupo más numeroso de trabajadores del país, el de quienes laboran habitualmente entre 41 y 44 horas a la semana, percibió durante 2025 un ingreso mediano de $800.000, lo que implica un alza nominal de 1,4% en relación al monto de 2024. En tanto, el ingreso promedio llegó a $ 1.143.400 netos mensuales, un alza de 9,5% respecto del ejercicio previo.

    De acuerdo al INE, el 39,8% de las personas ocupadas trabajaron habitualmente entre 41 y 44 horas a la semana

    La encuesta fue aplicada en el trimestre octubre-diciembre del año pasado, “con el objetivo de caracterizar los ingresos laborales de las personas ocupadas, a nivel nacional y regional”.

    Las cifras corresponden a ingresos netos, es decir, al “ingreso bruto menos los descuentos por previsión y salud”.

    Según el organismo, los mayores ingresos fueron percibidos por quienes trabajan habitualmente 40 horas a la semana. Este grupo representó el 13,2% del total de personas ocupadas, con un ingreso medio de $1.210.617 y un ingreso mediano de $800.000.

    En el otro extremo, quienes trabajaron a tiempo parcial (entre 1 y 30 horas) fue el 19,5% de la población ocupada, y recibieron ingresos medio y mediano mensuales de $439.274 y $299.221, respectivamente.

    El panorama nacional

    Para el total de la población ocupada, el ingreso laboral promedio fue de $962.945 al mes, mientras que el mediano llegó a $680.000, “es decir, el 50% de quienes trabajan en el país percibieron ingresos menores o iguales a este último monto”.

    En 2024, el ingreso mediano se había ubicado en $611.162.

    El INE detalló que “el mayor porcentaje de la población ocupada se encuentra en el tramo de ingresos de $500.000 a $600.000, que concentró un 15,6% de personas.

    Además, un 29,4% recibió ingresos mayores o iguales a $1.000.000 y un 4,3% percibió ingresos mayores o iguales a $3.000.000.

    La masa de ingresos de la ocupación principal, en tanto, aumentó 9,6% entre 2024 y 2025, al pasar de $7.928.881 millones a $8.688.358 millones.

    Brecha de género

    Según sexo, los ingresos medio y mediano de los hombres se ubicaron en $ 1.062.864 y $701.985; mientras que en las mujeres estos alcanzaron los $ 832.566 y $ 600.253, respectivamente.

    Lo anterior implicó una brecha de -21,7% en el ingreso medio en desmedro de las mujeres.

    En el caso de las personas asalariadas, la brecha de género en el ingreso por hora fue de -9,1% en 2025, mientras que en el ingreso medio mensual llegó a -14,1%, también en desmedro de las mujeres.

    Por categoría, educación y ocupación

    La población ocupada en la categoría empleador percibió un ingreso medio mensual de $1.711.041, mientras que las personas asalariadas del sector público, sector privado y cuenta propia percibieron $1.321.228, $1.019.104 y $534.267, respectivamente.

    Por nivel educacional, educación secundaria concentró la mayor proporción de personas ocupadas (39,7%), con ingresos medio y mediano mensual de $666.194 y $598.442, respectivamente”. En contraste, “las personas ocupadas con nivel postgrado registraron los ingresos más altos; con una media de $2.650.573 y una mediana de $2.120.927.

    En cuanto al grupo ocupacional, directores, gerentes y administradores concentró el 5,2% del total de personas ocupadas, percibiendo ingresos medio y mediano de $2.558.421 y $1.997.562, respectivamente. En tanto, el grupo de trabajadores de los servicios y comercios concentró un 21,4% del total de personas ocupadas, percibiendo un ingreso medio de $583.046 y un ingreso mediano de $529.223.

    Diferencias regionales

    A nivel territorial, los ingresos medio de Antofagasta, Metropolitana y Magallanes fueron $1.196.754, $1.102.043 y $1.074.556, respectivamente, las que presentaron un ingreso medio por sobre el promedio nacional ($962.945).

    En ingreso mediano, esas mismas regiones anotaron $830.350, $740.312 y $800.000, en cada caso.

    Entre las regiones con menores ingresos medios se ubicaron La Araucanía, Maule y Ñuble, con $729.127, $731.831 y $763.668, respectivamente.

    En esas zonas, el ingreso mediano fue de $550.232, $587.288 y $599.151, respectivamente.

    Más sobre:Mercado laboralRemuneracionesSueldosSalarios

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