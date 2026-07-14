Votación en particular de la megarreforma será este miércoles desde las 15.00 horas

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, confirmó la mañana de este martes la fecha en que se iniciará la votación en particular de la megarreforma: este miércoles desde las 15.00 horas .

Este lunes la Comisión de Hacienda del Senado despachó el proyecto, luego que también la semana pasada hicieran sus respectivas revisiones a las indicaciones en Medio Ambiente y Trabajo.

Con ello, y tras la reunión de comités de este martes, se determinó mantener el trazado original de la votación, luego que durante estos últimos días se hubiera vislumbrado la posibilidad que se adelantara para este martes la votación.

El único cambio en cuanto a las fechas es el adelanto de la sesión en una hora. Por otro lado, durante la mañana del miércoles se desarrollaría la cuenta pública de la Cámara Alta.

La posibilidad de presentación de indicaciones se mantendrá hasta las 21.00 horas, si es que el informe por parte de la comisión de Hacienda se entrega antes de las 14.00 horas de este martes.

Durante la votación, cada senador tendrá 10 minutos para intervenir que podrá distribuir durante el desarrollo de la sesión.

La defensa y argumentación contra una indicación será solo por un senador y sería por un máximo de 2 minutos.