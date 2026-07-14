SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Votación en particular de la megarreforma será este miércoles desde las 15.00 horas

    Así lo informó la presidenta del Senado, Paulina Núñez. Con ello, más allá de adelantarse una hora el inicio de la sesión, se mantendría el trazado original establecido para la votación del proyecto.

    Por 
    Joaquín Barrientos
     
    José Miguel Wilson
    Imagen referencial Dedvi Missene

    La presidenta del Senado, Paulina Núñez, confirmó la mañana de este martes la fecha en que se iniciará la votación en particular de la megarreforma: este miércoles desde las 15.00 horas.

    Este lunes la Comisión de Hacienda del Senado despachó el proyecto, luego que también la semana pasada hicieran sus respectivas revisiones a las indicaciones en Medio Ambiente y Trabajo.

    Con ello, y tras la reunión de comités de este martes, se determinó mantener el trazado original de la votación, luego que durante estos últimos días se hubiera vislumbrado la posibilidad que se adelantara para este martes la votación.

    El único cambio en cuanto a las fechas es el adelanto de la sesión en una hora. Por otro lado, durante la mañana del miércoles se desarrollaría la cuenta pública de la Cámara Alta.

    La posibilidad de presentación de indicaciones se mantendrá hasta las 21.00 horas, si es que el informe por parte de la comisión de Hacienda se entrega antes de las 14.00 horas de este martes.

    Durante la votación, cada senador tendrá 10 minutos para intervenir que podrá distribuir durante el desarrollo de la sesión.

    La defensa y argumentación contra una indicación será solo por un senador y sería por un máximo de 2 minutos.

    Más sobre:MegarreformaSenadoVotación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Caso Sartor: El relato de tres víctimas ante la fiscalía previo a la masiva formalización

    Bancos en alerta por indicación aprobada en megarreforma sobre derecho al olvido financiero

    Mejorar flujos, alianzas con privados y venta de activos: los planes de Fontaine para levantar las finanzas de Codelco

    Mick Jagger revela por qué no quiso conocer a Elvis tras un consejo de John Lennon: “Fue estúpido”

    “Este gobierno está haciendo cosas que dijo que no iba hacer”: Gajardo cuestiona la megarreforma y defiende rol opositor

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Lo más leído

    1.
    “Está generando problemas”: Raúl Soto (PPD) cuestiona rol de Quiroz y afirma que Kast debe evaluar su continuidad

    “Está generando problemas”: Raúl Soto (PPD) cuestiona rol de Quiroz y afirma que Kast debe evaluar su continuidad

    2.
    En gira en Medio Oriente por la ONU: Bachelet hace gesto por rol mediador de Pakistán en guerra entre Irán e Israel

    En gira en Medio Oriente por la ONU: Bachelet hace gesto por rol mediador de Pakistán en guerra entre Irán e Israel

    3.
    Soto eleva el tono contra Quiroz e insta al gobierno y a la oposición a disculparse con el PPD tras crisis por el acuerdo

    Soto eleva el tono contra Quiroz e insta al gobierno y a la oposición a disculparse con el PPD tras crisis por el acuerdo

    4.
    La batalla por las 40 horas: oficialismo contradice a exministras Jara y Vallejo y asegura que jornada laboral no se modifica

    La batalla por las 40 horas: oficialismo contradice a exministras Jara y Vallejo y asegura que jornada laboral no se modifica

    5.
    Cámara rechaza por falta de quórum creación de comisión investigadora por caso Steinert: solo recibió 58 votos

    Cámara rechaza por falta de quórum creación de comisión investigadora por caso Steinert: solo recibió 58 votos

    6.
    Cámara envía a comisión mixta proyecto que agiliza expulsiones de migrantes irregulares por desacuerdo sobre plazos de reingreso

    Cámara envía a comisión mixta proyecto que agiliza expulsiones de migrantes irregulares por desacuerdo sobre plazos de reingreso

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Francia vs. España en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Francia vs. España en TV y streaming

    Las 4 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las 4 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Así funciona la red de Metro este martes 14 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este martes 14 de julio: toda la red está operativa

    Votación en particular de la megarreforma será este miércoles desde las 15.00 horas
    Chile

    Votación en particular de la megarreforma será este miércoles desde las 15.00 horas

    “Este gobierno está haciendo cosas que dijo que no iba hacer”: Gajardo cuestiona la megarreforma y defiende rol opositor

    Arrau critica al INDH por cuestionamientos al registro de vándalos: “Vuelve a romantizar el vandalismo y a ignorar sus consecuencias”

    Caso Sartor: El relato de tres víctimas ante la fiscalía previo a la masiva formalización
    Negocios

    Caso Sartor: El relato de tres víctimas ante la fiscalía previo a la masiva formalización

    Bancos en alerta por indicación aprobada en megarreforma sobre derecho al olvido financiero

    Mejorar flujos, alianzas con privados y venta de activos: los planes de Fontaine para levantar las finanzas de Codelco

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile
    Tendencias

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    El temporal se lleva el fútbol del fin de semana: la ANFP suspende todos los partidos
    El Deportivo

    El temporal se lleva el fútbol del fin de semana: la ANFP suspende todos los partidos

    La camiseta de emergencia que se transformó en una pieza de culto y en una de las principales disputas de Maradona

    Folarin Balogun rompe el silencio tras el escándalo de la FIFA y Donald Trump en el Mundial: “Supe lo que iba a generar”

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales
    Tecnología

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo

    Mick Jagger revela por qué no quiso conocer a Elvis tras un consejo de John Lennon: “Fue estúpido”
    Cultura y entretención

    Mick Jagger revela por qué no quiso conocer a Elvis tras un consejo de John Lennon: “Fue estúpido”

    Pamela Leiva revela que se someterá a importante cirugía: “Tengo que dejar de hablar un mes”

    Heinrich Schliemann: el hombre que descubrió (y casi destruyó) Troya

    Netanyahu advierte a Irán de que la respuesta de Israel será “mucho más poderosa” si decide atacar
    Mundo

    Netanyahu advierte a Irán de que la respuesta de Israel será “mucho más poderosa” si decide atacar

    Greta Thunberg vuelve a las protestas en Berlín

    Irán critica el “irresponsable” paso de Londres de declarar a la Guardia Revolucionaria como una amenaza

    El legado de Ignacia
    Paula

    El legado de Ignacia

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas