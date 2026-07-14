Cámara rechaza por falta de quórum creación de comisión investigadora por caso Steinert: solo recibió 58 votos

La Cámara de Diputados rechazó este martes la creación de una comisión especial investigadora que recabara antecedentes de la administración de la exministra de Seguridad del gobierno de José Antonio Kast, Trinidad Steinert.

Lo anterior ocurrió debido a la falta de quórum al momento de votarse la petición, encabezada por principalmente por parlamentarios de la oposición.

La iniciativa recibió la afirmativa de 58 votos a favor, 39 en contra y 6 abstenciones. Para su conformación era necesario que contara con al menos la aceptación de 62 parlamentarios . De hecho, la petición estaba firmada por 63 de ellos.

Cámara de Diputados

Además de la ausencia de diputados del FA, PPD y PC durante la votación, el proyecto tuvo entre quienes se abstuvieron al parlamentario independiente de la bancada del PPD Carlos Carvajal.

Por otro lado, la iniciativa fiscalizadora contó también con apoyos por parte de diputados del Partido de la Gente (PDG). Incluso tuvo votos del oficialismo por parte de Ximena Ossandón (RN) y Diego Schalper (RN).

La Comisión Especial Investigadora por parte de la oposición esperaba no solo reunir antecedentes de la administración de Steinert, sino que además obtener antecedentes de la conformación de los altos mandos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; solicitudes de información a la PDI; detalles de la implementación del ministerio de Seguridad, entre otros asuntos sobre el ministerio.

Recientemente, la Contraloría había determinado que la otrora jefa de Seguridad había propasado sus atribuciones al solicitar a la PDI información reservada respecto al traslado de funcionarios de la institución, en medio de la investigación de la policía civil al “clan Chen”.

Por otro lado, durante las últimas semanas, desde el gobierno se ha evaluado la posibilidad de que Steinert regresara al Ejecutivo en otro cargo. Una de estas propuestas considera la posibilidad que la exministra llegue a una agregaduría en la embajada de Chile en Perú.

“Hay un llamado a la responsabilidad del resto de las bancadas”

Tras el rechazo de la instancia, el diputado Patricio Pinilla (DC) lamentó que la comisión investigadora fuera rechazada.

“Hay un llamado a la responsabilidad del resto de las bancadas para tomar en serio este tipo de acciones, porque de alguna manera un trabajo queda inconcluso. Creemos que, en todo caso, lo importante es que los elementos que conformaban la comisión investigadora, las dudas, las consultas siguen absolutamente vigentes”, señaló el parlamentario.

Por su parte, el jefe (s) de bancada del Partido Socialista, Nelson Venegas enfatizó que existen todavía antecedentes que merecen ser revisados.

“Yo quiero señalar que el tema es más de fondo y que además no lo vamos a agotar, porque existen todavía antecedentes. Y, por lo tanto, nuevamente se puede instalar la idea de una comisión investigadora, pero no solo eso, sino que todavía estamos dentro del plazo para realizar una acusación constitucional”.