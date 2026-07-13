En gira en Medio Oriente por la ONU: Bachelet hace gesto por rol mediador de Pakistán en guerra entre Irán e Israel

En medio de su gira por Medio Oriente, en su afán de convertirse en la favorita en la carrera por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la expresidenta Michelle Bachelet valoró el rol mediador de Pakistán en la guerra entre Irán e Israel.

La otrora dos veces jefa de Estado se encuentra por estos días de conflicto en la zona en un nuevo despliegue para concretar citas con las 15 naciones del Consejo de Seguridad del organismo multilateral.

La también ex alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, de hecho, el sábado se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Bahréin, Abdullatif bin Rashid Alzayani.

La expectativa en el entorno de Bachelet para este lunes, justamente, es que por la tarde pueda sostener un encuentro con altas autoridades de Pakistán. Aunque una cita de esas características con Islamabad depende del desarrollo del conflicto bélico entre Tel Aviv y Teherán.

“Sigo con profunda preocupación la escalada de tensiones en Medio Oriente y sus consecuencias para la paz, la seguridad internacional y la vida de millones de personas”, escribió la exmandataria en sus redes sociales.

En su mensaje, destacó que “habiendo estado en terreno en países como Bahréin, Qatar y Pakistán en momentos de máxima tensión, hago un llamado a que la diplomacia prevalezca sobre la confrontación”.

Y luego agregó: “Valoro especialmente los esfuerzos de Pakistán y de otros actores regionales que han buscado abrir canales de diálogo, promover la contención y acercar posiciones entre las partes”.

“La comunidad internacional debe respaldar toda iniciativa orientada a reducir las tensiones, proteger a la población civil, respetar el derecho internacional y avanzar hacia una salida pacífica y sostenible”, señaló.

Al final de su publicación, Bachelet planteó que “hoy más que nunca, la paz requiere liderazgo, prudencia y voluntad política y la presencia de Naciones Unidas”.

El paso de la expresidenta por Medio Oriente es solo otra de sus escalas en una nueva intensa gira internacional por su carrera a la ONU. Su agenda y candidatura la maneja junto con los gobiernos de México y Brasil, pues la administración de José Antonio Kast le quitó el respaldo del Estado chileno.

La candidata chilena a la ONU, además, se prepara para un nuevo frente a frente con los demás postulantes. El debate -el tercero en que participará- será el próximo 23 de julio, en Nueva York.