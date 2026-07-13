Paulina Núñez llama a los senadores del PPD a respetar acuerdo por megarreforma e insta a nueva reunión con Alvarado y Quiroz

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), reiteró este lunes el llamado al diálogo con los senadores del PPD con que el Ejecutivo había alcanzado un acuerdo respecto a la invariabilidad tributaria, pero que terminó por romperse luego de una indicación que buscaba establecer el impuesto corporativo al 22%.

Como una de las principales impulsoras de las conversaciones entre la oposición y el gobierno, Núñez enfatizó esta tarde que "este acuerdo, este contenido, este articulado, esta propuesta que hemos recogido del PPD, es la que va a llegar a la sala, como por supuesto también el porcentaje del 23% en la rebaja del impuesto a la primera categoría".

“Y lo que corresponde acá es que, frente a un acuerdo, frente al haber estrechado las manos, si es eso lo que llega a la sala y, por lo tanto, si nosotros vamos a cumplir, que ellos también estén disponibles a honrar la palabra ”, añadió la senadora.

En ese sentido, Núñez espera que hacia el final del día se puedan retomar las conversaciones, en una instancia que idealmente para la senadora cuente con la participación de los senadores Ricardo Celis, Loreto Carvajal, Pedro Araya y los ministros Jorge Quiroz y Claudio Alvarado.

“Si nosotros retomamos el acuerdo, me parece que es responsable que sea con los tres senadores de la mesa. Evidentemente que cada uno es libre de tomar la decisión que mejor le parezca al momento de emitir su voto, pero hay que conversar con los tres y es lo que hemos estado haciendo por ahora y me parece que es prudente que al menos mañana ese espacio se genere”, señaló.

A lo que poco después añadió: “Si hay alguien hoy que tiene una motivación, que está convencido que no da lo mismo aprobar este proyecto con 26 votos o lograr que tengamos seguros los tres votos de los senadores del PPD, es el propio ministro Quiroz. Y por eso me parece que sería una buena noticia que podamos tener esa reunión donde estén los tres senadores en una misma instancia, ojalá con los dos ministros de Estado ”.

La posición de Celis, Carvajal y Araya

Durante esta jornada los tres parlamentarios han detallado su postura respecto a un nuevo acuerdo con el Ejecutivo tras lo ocurrido el pasado viernes.

El jefe de bancada del PPD, Ricardo Celis, enfatizó esta jornada que podría abstenerse o votar en contra del apartado de invariabilidad tributaria tras lo ocurrido en la Comisión de Hacienda.

“Es una reflexión que tengo que hacer porque obviamente se votó una propuesta, que es la que nosotros incluimos, que es una buena propuesta, es una propuesta inteligente, pero está mediada por la falta de buena fe que hubo en la negociación. Yo voy a votar en contra. Para ser más preciso en el juicio. Siempre uno tiene que ver si hay algún argumento distinto, etc. Me puedo abstener, puedo votar en contra, puede ser cualquiera de las 2 cosas. Pero no voy a aprobar”, explicó.

Ricardo Celis PEDRO RODRIGUEZ

Por su parte, Pedro Araya defendió en Desde la Redacción de La Tercera la posibilidad de retomar el diálogo con el Ejecutivo, del que espera entregue un compromiso por escrito.

“Lo que pasa, es que el problema que tiene el ministro Alvarado, y se lo hice ver, que con la jugada del ministro Quiroz lo que hace es debilitar y dinamitar las confianzas en el Ejecutivo. Entonces, yo no estoy disponible a sentarme si es que no hay un compromiso por escrito, con tiempos claros, respecto de cuándo se va a rebajar el impuesto específico a los combustibles", explicó.

Pedro Araya PEDRO RODRIGUEZ

Mientras tanto, Loreto Carvajal reafirmó durante el domingo su compromiso a rechazar el proyecto.

“¡Con la firmeza de siempre: votaremos en contra! Que el gobierno intente borrar con el codo lo que se escribió con la mano solo confirma la deficiencia de su reforma . Lo mínimo exigible hoy es la decencia política: mantener la indicación acordada para mejorar la invariabilidad”, afirmó.