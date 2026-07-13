SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Paulina Núñez llama a los senadores del PPD a respetar acuerdo por megarreforma e insta a nueva reunión con Alvarado y Quiroz

    "Me parece que sería una buena noticia que podamos tener esa reunión donde estén los tres senadores en una misma instancia, ojalá con los dos ministros de Estado", resaltó la presidenta del Senado, quien ha sido una de las principales impulsoras de este acuerdo.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), reiteró este lunes el llamado al diálogo con los senadores del PPD con que el Ejecutivo había alcanzado un acuerdo respecto a la invariabilidad tributaria, pero que terminó por romperse luego de una indicación que buscaba establecer el impuesto corporativo al 22%.

    Como una de las principales impulsoras de las conversaciones entre la oposición y el gobierno, Núñez enfatizó esta tarde que "este acuerdo, este contenido, este articulado, esta propuesta que hemos recogido del PPD, es la que va a llegar a la sala, como por supuesto también el porcentaje del 23% en la rebaja del impuesto a la primera categoría".

    “Y lo que corresponde acá es que, frente a un acuerdo, frente al haber estrechado las manos, si es eso lo que llega a la sala y, por lo tanto, si nosotros vamos a cumplir, que ellos también estén disponibles a honrar la palabra”, añadió la senadora.

    En ese sentido, Núñez espera que hacia el final del día se puedan retomar las conversaciones, en una instancia que idealmente para la senadora cuente con la participación de los senadores Ricardo Celis, Loreto Carvajal, Pedro Araya y los ministros Jorge Quiroz y Claudio Alvarado.

    Si nosotros retomamos el acuerdo, me parece que es responsable que sea con los tres senadores de la mesa. Evidentemente que cada uno es libre de tomar la decisión que mejor le parezca al momento de emitir su voto, pero hay que conversar con los tres y es lo que hemos estado haciendo por ahora y me parece que es prudente que al menos mañana ese espacio se genere”, señaló.

    A lo que poco después añadió: “Si hay alguien hoy que tiene una motivación, que está convencido que no da lo mismo aprobar este proyecto con 26 votos o lograr que tengamos seguros los tres votos de los senadores del PPD, es el propio ministro Quiroz. Y por eso me parece que sería una buena noticia que podamos tener esa reunión donde estén los tres senadores en una misma instancia, ojalá con los dos ministros de Estado”.

    La posición de Celis, Carvajal y Araya

    Durante esta jornada los tres parlamentarios han detallado su postura respecto a un nuevo acuerdo con el Ejecutivo tras lo ocurrido el pasado viernes.

    El jefe de bancada del PPD, Ricardo Celis, enfatizó esta jornada que podría abstenerse o votar en contra del apartado de invariabilidad tributaria tras lo ocurrido en la Comisión de Hacienda.

    “Es una reflexión que tengo que hacer porque obviamente se votó una propuesta, que es la que nosotros incluimos, que es una buena propuesta, es una propuesta inteligente, pero está mediada por la falta de buena fe que hubo en la negociación. Yo voy a votar en contra. Para ser más preciso en el juicio. Siempre uno tiene que ver si hay algún argumento distinto, etc. Me puedo abstener, puedo votar en contra, puede ser cualquiera de las 2 cosas. Pero no voy a aprobar”, explicó.

    Ricardo Celis PEDRO RODRIGUEZ

    Por su parte, Pedro Araya defendió en Desde la Redacción de La Tercera la posibilidad de retomar el diálogo con el Ejecutivo, del que espera entregue un compromiso por escrito.

    “Lo que pasa, es que el problema que tiene el ministro Alvarado, y se lo hice ver, que con la jugada del ministro Quiroz lo que hace es debilitar y dinamitar las confianzas en el Ejecutivo. Entonces, yo no estoy disponible a sentarme si es que no hay un compromiso por escrito, con tiempos claros, respecto de cuándo se va a rebajar el impuesto específico a los combustibles", explicó.

    Pedro Araya PEDRO RODRIGUEZ

    Mientras tanto, Loreto Carvajal reafirmó durante el domingo su compromiso a rechazar el proyecto.

    “¡Con la firmeza de siempre: votaremos en contra! Que el gobierno intente borrar con el codo lo que se escribió con la mano solo confirma la deficiencia de su reforma. Lo mínimo exigible hoy es la decencia política: mantener la indicación acordada para mejorar la invariabilidad”, afirmó.

    Senadora Loreto Carvajal (PPD)
    Más sobre:MegarreformaSenadoPaulina NúñezPPDJorge Quiroz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hijo de Héctor Llaitul deberá cumplir casi 16 años de cárcel como responsable de dos ataques incendiarios en La Araucanía

    Bank of America sube cálculo del PIB de Chile con la megarreforma y atribuye a 40 horas y salario mínimo los problemas en mercado laboral

    Centro médico de Atacama tramitaba bonos falsos de Fonasa: fraude superó los $260 millones

    Eventual regreso de Steinert al gobierno desata críticas en el oficialismo

    “Cuánta soberbia”: FA reprocha dichos de Quiroz para tratar de cerrar polémica con el PPD por el megaproyecto

    El conmovedor adiós de Laura Dern a Sam Neill, su compañero en Jurassic Park

    Lo más leído

    1.
    Eventual regreso de Steinert al gobierno desata críticas en el oficialismo

    Eventual regreso de Steinert al gobierno desata críticas en el oficialismo

    2.
    Quiroz al banquillo: el malestar oficialista con el ministro tras el lío con el PPD y las otras veces que ha complicado al gobierno

    Quiroz al banquillo: el malestar oficialista con el ministro tras el lío con el PPD y las otras veces que ha complicado al gobierno

    3.
    El plazo contrarreloj que tendría la oposición para impugnar la megarreforma ante el Tribunal Constitucional

    El plazo contrarreloj que tendría la oposición para impugnar la megarreforma ante el Tribunal Constitucional

    4.
    “El ministro no la ha tenido fácil”: Chile Vamos respalda a Quiroz y dice que traspié con el PPD “ya fue corregido”

    “El ministro no la ha tenido fácil”: Chile Vamos respalda a Quiroz y dice que traspié con el PPD “ya fue corregido”

    5.
    Vodanovic y Cicardini pactan tregua para intentar contener crisis en el PS y partido acuerda endurecer trato con Kast

    Vodanovic y Cicardini pactan tregua para intentar contener crisis en el PS y partido acuerda endurecer trato con Kast

    6.
    “Siempre dijimos que era mala y regresiva”: Carvajal (PPD) reafirma voto en contra a megarreforma y emplaza al gobierno por cambios en invariabilidad tributaria

    “Siempre dijimos que era mala y regresiva”: Carvajal (PPD) reafirma voto en contra a megarreforma y emplaza al gobierno por cambios en invariabilidad tributaria

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    Estos dos azúcares tienen las mismas calorías, pero solo uno sacia el hambre verdaderamente, según un estudio

    Estos dos azúcares tienen las mismas calorías, pero solo uno sacia el hambre verdaderamente, según un estudio

    Servicios

    Rating del domingo 12 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 12 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    PGU aumentará a partir de septiembre: ¿Quiénes recibirán el nuevo monto y cómo solicitarla?

    PGU aumentará a partir de septiembre: ¿Quiénes recibirán el nuevo monto y cómo solicitarla?

    Comienza la venta de entradas para concierto de Kidd Voodoo: ¿Cuáles son los precios?

    Comienza la venta de entradas para concierto de Kidd Voodoo: ¿Cuáles son los precios?

    Hijo de Héctor Llaitul deberá cumplir casi 16 años de cárcel como responsable de dos ataques incendiarios en La Araucanía
    Chile

    Hijo de Héctor Llaitul deberá cumplir casi 16 años de cárcel como responsable de dos ataques incendiarios en La Araucanía

    Paulina Núñez llama a los senadores del PPD a respetar acuerdo por megarreforma e insta a nueva reunión con Alvarado y Quiroz

    Rating del domingo 12 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Bank of America sube cálculo del PIB de Chile con la megarreforma y atribuye a 40 horas y salario mínimo los problemas en mercado laboral
    Negocios

    Bank of America sube cálculo del PIB de Chile con la megarreforma y atribuye a 40 horas y salario mínimo los problemas en mercado laboral

    Gobierno incluye en el proyecto de adaptabilidad laboral para el turismo cambios a la ley de 40 horas

    Tribunal confirma fallo a favor de eléctrica Alto Maipo en arbitraje contra la principal mina del grupo Luksic

    Revisa el tiempo en Santiago para este lunes 13 de julio, según el pronóstico
    Tendencias

    Revisa el tiempo en Santiago para este lunes 13 de julio, según el pronóstico

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    Mano de Dios, “animales”, bloqueos de FIFA y las Malvinas: el clásico Argentina vs. Inglaterra enciende el Mundial 2026
    El Deportivo

    Mano de Dios, “animales”, bloqueos de FIFA y las Malvinas: el clásico Argentina vs. Inglaterra enciende el Mundial 2026

    Alexander Sorloth recibe amenazas de muerte tras la eliminación de Noruega del Mundial

    El desafiante mensaje de Joe Cole antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra: “A Messi hay que mandarlo a dormir”

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo
    Tecnología

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo

    Debate sobre Inteligencia Artificial llega al Congreso

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    El conmovedor adiós de Laura Dern a Sam Neill, su compañero en Jurassic Park
    Cultura y entretención

    El conmovedor adiós de Laura Dern a Sam Neill, su compañero en Jurassic Park

    “No me asusta morir”: los últimos años de Sam Neill entre la vuelta a Jurassic Park y sus memorias

    Michel Houellebecq y la eutanasia en Francia: “Comenzó con compasión y terminará con contabilidad”

    ¿Qué hay detrás del crimen de la política británica Ann Widdecombe, partidaria del Brexit y conversa al catolicismo?
    Mundo

    ¿Qué hay detrás del crimen de la política británica Ann Widdecombe, partidaria del Brexit y conversa al catolicismo?

    Dictan el veredicto del primer caso de corrupción del kirchnerismo: Condenan a cinco años de cárcel a De Vido por el caso Skanska

    Canciller de Francia se suma a las críticas a Rajoy: “Es estupidez, racismo o las dos”

    El legado de Ignacia
    Paula

    El legado de Ignacia

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas