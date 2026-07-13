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    Política

    “El ministro no la ha tenido fácil”: Chile Vamos respalda a Quiroz y dice que traspié con el PPD “ya fue corregido”

    Los representantes del bloque de derecha esperan que la megarreforma sea aprobada con votos más allá de su sector.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    En las horas claves para la votación de la megarreforma en el Senado, el impasse entre el gobierno y el PPD se tomó el debate político. Y es que, luego de que Hacienda ingresara una indicación que rebajaba el impuesto corporativo de 23% a 22%, el partido opositor acusó que el gobierno quebró el acuerdo al que habían llegado, dado que -según dicen- ese cambio nunca había sido parte de las conversaciones.

    Si bien esa indicación ya fue reformulada, desde el PPD insisten en que “el gobierno ya traicionó las confianzas”. Aún así, en el partido hay voces que se abren a retomar el diálogo con el Ejecutivo, aunque exigen un mayor compromiso.

    Así las cosas, la discusión se centró en el rol del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en las tratativas, que ahora, tras este episodio, estarán lideradas por el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado.

    En este escenario, y de cara a un nuevo comité político ampliado del oficialismo en La Moneda, los representantes del sector abordaron la gestión de Quiroz e instaron al PPD a aprobar la iniciativa, que ya fue ajustada conforme a los planteamientos que la propia colectividad realizó.

    Por su parte, el presidente y senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, sostuvo que sin duda se trata de “un traspié, pero está corregido”.

    Luego, instó al PPD a aprobar el proyecto, porque “la ciudadanía los va a juzgar, porque esta es plata que va a la reconstrucción”. Además, recalcó: “El asunto está absolutamente corregido. Si se quieren buscar excusas, bueno, son excusas”.

    En tanto, el vicepresidente y diputado de RN, Diego Schalper, dijo que el ministro Quiroz "está consciente del desafío de construir acuerdos y por lo tanto, en la disyuntiva de eventualmente escuchar a algunos senadores oficialistas que tenían la legítima aspiración de llegar al 22%, el gobierno prefiere avanzar en el acuerdo con el PPD”.

    Con ello, respaldó la gestión del jefe de la billetera fiscal. “Yo he visto un ministro que no la tenía fácil, pero que el proyecto salió bien de la Cámara y gracias al trabajo de nuestros senadores está saliendo bien del Senado”.

    La presidenta y senadora de RN, Andrea Balladares, comentó que esa indicación “ya no está y que por lo tanto, se pueden mantener las conversaciones con el PPD”.

    “Ojalá que logremos tener un apoyo más allá de nuestro sector”, agregó la senadora.

    Más sobre:Jorge QuirozMegarreformaPPD

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